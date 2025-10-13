Perú Deportes

Jean Ferrari dio sigilosa respuesta por posible interés de la FPF en Gustavo Álvarez: “Esto es un tema de proceso y de análisis”

Un medio chileno había avisado que el DT de Universidad de Chile estaba en el radar para dirigir a la selección peruana, y ahora el directivo se refirió a esta chance

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
El director general de fútbol de la FPF habló de la chance de que el entrenador de Universidad de Chile dirija a la selección peruana. (Video: Teledeportes)

La selección peruana se encuentra afrontando una corta fase de la mano de Manuel Barreto en la dirección técnica. De hecho, la ‘Muñeca’ debutó en un amistoso con Chile en Santiago con una derrota que dejó más certezas que dudas. No obstante, de cara al futuro, Jean Ferrari ha venido buscando opciones y una de las sonadas en los últimos días es la de Gustavo Álvarez. En ese sentido, el director general de fútbol de la FPF dio una sigilosa respuesta por el posible interés en el entrenador de Universidad de Chile.

En entrevista para ‘Teledeportes’, al exadministrador de Universitario de Deportes le mostraron unas declaraciones que expresó el técnico argentino si es que tuvo contacto con alguien de la Videna, a lo que dijo: “Después de fin de año veremos. Soy un agradecido, (Perú) fue el primer país que me abrió las puertas cuando salí de Argentina a trabajar, me trataron muy bien y con mucho respeto, así que le tengo un gran cariño a todo el fútbol y al pueblo peruano”.

Sin apenas inmutarse, Ferrari mencionó que esas palabras suelen decir los entrenadores en esos contextos, sin descartar nada. "Yo te aseguro que si vas a Ecuador y entrevistas a Fabián Bustos, va a decir algo muy parecido. A lo que voy es que cuando va la prensa a entrevistar a un entrenador, siempre las puertas la van a dejar abierta“, acotó en primera instancia.

Gustavo Álvarez tiene tres títulos
Gustavo Álvarez tiene tres títulos en Chile, uno con Huachipato y dos con Universidad de Chile. - créditos: AFP

Jean Ferrari sobre versiones en Chile de Gustavo Álvarez en la selección peruana

De pronto, Jean Ferrari rechazó las afirmaciones que llegan desde Chile, que indican que Gustavo Álvarez es tentado por la FPF, que busca pagar su millonaria cláusula de rescisión y le ofrecería un suculento sueldo. “No es verdad”, precisó.

Eso sí, el dirigente de 50 años no se atrevió a descartar al DT, aunque prefirió contestar de una forma mesurada. “Yo no puedo entrar en decir ‘tal si me gusta, tal no me gusta’ porque de verdad se convierte esto en una novela. Lo que menos quiero es manosear nombres, generar polémicas porque después de esto seguramente van a comenzar a especular. Y lo que menos quiero es que se hable de un entrenador o comando técnico porque tienen familias. Y a Perú tampoco le hace bien que estén mencionando nombres de tal o cual entrenador. Es más, he visto hasta a algunos que dicen que ‘el contrato de tal entrenador ya está’. De verdad no lo puedo creer", manifestó.

La tónica del diálogo se volvió más cautelosa cuando el periodista Franco Lostaunau le preguntó a Ferrari Chiabra si es que le agradaba Gustavo Álvarez para dirigir a la selección peruana, dejando un inesperado comentario. “¿Me gusta Gustavo Álvarez? Me gusta Fabián Bustos, Jorge Fossati, Néstor Gorosito. Son entrenadores que tienen un perfil acorde con lo que también necesitan grandes equipos o selecciones. No puedo descartar a nadie porque esto es un tema de proceso y de análisis“, sostuvo.

El director de la FPF contó detalles del próximo entrenador de la 'bicolor'. (Al Ángulo)

Uno de los puntos a favor de Gustavo Álvarez, que eliminó a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 con Universidad de Chile, para ponerse el buzo de la ‘bicolor’, es la experiencia que acumuló en la Liga 1 con Sport Boys (2021) y Atlético Grau (2022).

Jean Ferrari sobre la nacionalidad del nuevo DT de la selección peruana

En otro momento de la entrevista, Jean Ferrari precisó si la nacionalidad argentina es de su preferencia para elegir al técnico de la ‘blanquirroja’, algo que descartó y aseguró que tomará la decisión en base a una particular medición.

“¿El mercado argentino es el preferido? Volvemos a al tema del análisis del cuadro tabulador, porque puede ser también un colombiano o uruguayo que calza dentro de todos estos requisitos. Entonces, es un tema netamente de análisis de investigación, no es un tema de lanzar la nacionalidad porque ‘ah sí, los argentinos son muy buenos o los brasileros, les va bien siempre’, no. Hay un tema análisis y que además calce dentro de nuestra cultura, que es compleja“, declaró.

Temas Relacionados

Jean FerrariGustavo ÁlvarezFederación Peruana de FútbolSelección peruanaU. de Chileperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Argentina vs Puerto Rico: amistoso en Florida por la fecha FIFA 2025

Con el regreso de Lionel Messi, quien anotó con Inter Miami, la ‘albiceleste’ cierra esta ventana de encuentros de preparación ante un rival que buscará dar la sorpresa. Conoce los horarios

A qué hora juega Argentina

La FPF quiere a Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, y pagaría millonaria cláusula, según medio chileno

El diario ‘El Mercurio’ dio a conocer que el técnico argentino, con pasado en la Liga 1, es el elegido por Jean Ferrari para dirigir a la selección peruana con un atractivo sueldo

La FPF quiere a Gustavo

DT de Sydney FC confesó la principal dificultad de Piero Quispe y advirtió: “Esperamos haber hecho un gran trabajo esta temporada”

Ufuk Talay, entreandor del equipo australiano, abordó el proceso de adaptación de los refuerzos, entre ellos el futbolista peruano, y detalló los objetivos trazados para la presente temporada

DT de Sydney FC confesó

Dónde ver Uruguay vs Uzbekistán HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

La ‘celeste’ se enfrentará a los ‘lobos blancos’, que clasificaron al Mundial 2026, luego de vencer 1-0 a República Dominicana. Conoce cómo sintonizar este cotejo en vivo

Dónde ver Uruguay vs Uzbekistán

Joao Grimaldo se refirió a su desempeño en el Perú vs Chile: “Mientras tenga la confianza del DT, siempre voy a demostrar”

El extremo peruano, autor de las jugadas más desequilibrantes ante la ‘roja’, aseguró que continuará trabajando para ganarse un lugar en la nueva etapa del equipo patrio

Joao Grimaldo se refirió a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte y sus últimos

Dina Boluarte y sus últimos intentos para salvarse de la vacancia: desesperación y nerviosismo en Palacio de Gobierno

Prueba de ADN exculpa al nuevo presidente José Jerí de caso de violación sexual, según su abogado

Los nombres que integran el círculo cerrado del presidente José Jerí con su llegada a Palacio de Gobierno

José Jerí regresa a la cárcel: presidente lideró operativo ‘Ciclón’ en el penal Castro Castro

La promesa rota de Rafael López Aliaga: de asegurar que no postulará a la Presidencia, a renunciar para ser candidato en 2026

ENTRETENIMIENTO

Janick Maceta critica a influencers

Janick Maceta critica a influencers por no pronunciarse por crisis en Perú: “Siguen con sus ‘vidas perfectas’”

Edison Flores se refirió a su vínculo con Antonella Martorell tras ser captados en una salida nocturna

Actriz de ‘Los Vilchez’ se casó con el hermano de la duquesa de Huéscar en España: la cultura peruana estuvo presente

Beto Ortiz criticó con dureza a Dina Boluarte: “Ha sido una presidenta mediocre, patética, cínica y arribista”

“EYES CLOSED” de Jisoo y Zayn Malik es la canción de K-pop más reproducida en iTunes en Perú hoy

DEPORTES

A qué hora juega Argentina

A qué hora juega Argentina vs Puerto Rico: amistoso en Florida por la fecha FIFA 2025

La FPF quiere a Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, y pagaría millonaria cláusula, según medio chileno

DT de Sydney FC confesó la principal dificultad de Piero Quispe y advirtió: “Esperamos haber hecho un gran trabajo esta temporada”

Dónde ver Uruguay vs Uzbekistán HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

Joao Grimaldo se refirió a su desempeño en el Perú vs Chile: “Mientras tenga la confianza del DT, siempre voy a demostrar”