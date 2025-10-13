Jean Ferrari dio sigilosa respuesta por posible interés de la FPF en Gustavo Álvarez: “Esto es un tema de proceso y de análisis”

El director general de fútbol de la FPF habló de la chance de que el entrenador de Universidad de Chile dirija a la selección peruana. (Video: Teledeportes)

La selección peruana se encuentra afrontando una corta fase de la mano de Manuel Barreto en la dirección técnica. De hecho, la ‘Muñeca’ debutó en un amistoso con Chile en Santiago con una derrota que dejó más certezas que dudas. No obstante, de cara al futuro, Jean Ferrari ha venido buscando opciones y una de las sonadas en los últimos días es la de Gustavo Álvarez. En ese sentido, el director general de fútbol de la FPF dio una sigilosa respuesta por el posible interés en el entrenador de Universidad de Chile.

En entrevista para ‘Teledeportes’, al exadministrador de Universitario de Deportes le mostraron unas declaraciones que expresó el técnico argentino si es que tuvo contacto con alguien de la Videna, a lo que dijo: “Después de fin de año veremos. Soy un agradecido, (Perú) fue el primer país que me abrió las puertas cuando salí de Argentina a trabajar, me trataron muy bien y con mucho respeto, así que le tengo un gran cariño a todo el fútbol y al pueblo peruano”.

Sin apenas inmutarse, Ferrari mencionó que esas palabras suelen decir los entrenadores en esos contextos, sin descartar nada. "Yo te aseguro que si vas a Ecuador y entrevistas a Fabián Bustos, va a decir algo muy parecido. A lo que voy es que cuando va la prensa a entrevistar a un entrenador, siempre las puertas la van a dejar abierta“, acotó en primera instancia.

De pronto, Jean Ferrari rechazó las afirmaciones que llegan desde Chile, que indican que Gustavo Álvarez es tentado por la FPF, que busca pagar su millonaria cláusula de rescisión y le ofrecería un suculento sueldo. “No es verdad”, precisó.

Eso sí, el dirigente de 50 años no se atrevió a descartar al DT, aunque prefirió contestar de una forma mesurada. “Yo no puedo entrar en decir ‘tal si me gusta, tal no me gusta’ porque de verdad se convierte esto en una novela. Lo que menos quiero es manosear nombres, generar polémicas porque después de esto seguramente van a comenzar a especular. Y lo que menos quiero es que se hable de un entrenador o comando técnico porque tienen familias. Y a Perú tampoco le hace bien que estén mencionando nombres de tal o cual entrenador. Es más, he visto hasta a algunos que dicen que ‘el contrato de tal entrenador ya está’. De verdad no lo puedo creer", manifestó.

La tónica del diálogo se volvió más cautelosa cuando el periodista Franco Lostaunau le preguntó a Ferrari Chiabra si es que le agradaba Gustavo Álvarez para dirigir a la selección peruana, dejando un inesperado comentario. “¿Me gusta Gustavo Álvarez? Me gusta Fabián Bustos, Jorge Fossati, Néstor Gorosito. Son entrenadores que tienen un perfil acorde con lo que también necesitan grandes equipos o selecciones. No puedo descartar a nadie porque esto es un tema de proceso y de análisis“, sostuvo.

Uno de los puntos a favor de Gustavo Álvarez, que eliminó a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 con Universidad de Chile, para ponerse el buzo de la ‘bicolor’, es la experiencia que acumuló en la Liga 1 con Sport Boys (2021) y Atlético Grau (2022).

Jean Ferrari sobre la nacionalidad del nuevo DT de la selección peruana

En otro momento de la entrevista, Jean Ferrari precisó si la nacionalidad argentina es de su preferencia para elegir al técnico de la ‘blanquirroja’, algo que descartó y aseguró que tomará la decisión en base a una particular medición.

“¿El mercado argentino es el preferido? Volvemos a al tema del análisis del cuadro tabulador, porque puede ser también un colombiano o uruguayo que calza dentro de todos estos requisitos. Entonces, es un tema netamente de análisis de investigación, no es un tema de lanzar la nacionalidad porque ‘ah sí, los argentinos son muy buenos o los brasileros, les va bien siempre’, no. Hay un tema análisis y que además calce dentro de nuestra cultura, que es compleja“, declaró.