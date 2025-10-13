Perú Deportes

Dónde ver Uruguay vs Uzbekistán HOY: canal TV online del amistoso por fecha FIFA 2025

La ‘celeste’ se enfrentará a los ‘lobos blancos’, que clasificaron al Mundial 2026, luego de vencer 1-0 a República Dominicana. Conoce cómo sintonizar este cotejo en vivo

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Uruguay vs Uzbekistán: dónde ver
Uruguay y Uzbekistán se enfrentarán este lunes 13 de octubre a las 7:45 horas de Perú en el Stadium Hang Jebat, situado en Malasia, en un amistoso internacional por fecha FIFA. Ambos conjuntos llegan tras sumar victorias en su primer compromiso de esta ventana y utilizarán este partido como una oportunidad más para fortalecer su preparación de cara a los próximos desafíos oficiales.

Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, afronta este segundo amistoso tras vencer 1-0 a República Dominicanacon gol de Ignacio Laquintana. El técnico argentino aprovechó el encuentro previo para ampliar el universo de futbolistas seleccionables, dando minutos a varios debutantes.

Entre las novedades, Cristopher Fiermarin,Santiago Mouriño,Ignacio Laquintana,Juan Manuel SanabriayJulio Daguer se estrenaron con la camiseta celeste, siendo este último jugador en mención el más joven del grupo con apenas 17 años en su debut.

Marcelo Bielsa hizo debutar a
Uzbekistán también conquistó una victoria en su primer amistoso, superando 2-0 a Kuwait gracias a los goles de Khozhimat Erkinov y Eldor Shomurodov. Los ‘lobos blancos’ se encuentran en pleno proceso de preparación para afrontar su primera participación en una Copa del Mundo, logro que consiguieron tras finalizar segundos en la tercera ronda de las Eliminatorias de la AFC.

El presente de la escuadra uzbeka es sorprendente. Además de conseguir el boleto a la máxima cita de FIFA, conquistó la CAFA Nations Cup al vencer 1-0 a Irán en la final. El mítico defensor italiano Fabio Cannavaro intentará sostener este presente como nuevo técnico, sustituyendo al nacional Timur Kapadze.

No será la primera vez que estas dos selecciones se enfrenten en una cancha de fútbol, debido a que previamente lo hicieron en dos ocasiones. La primera fue en 2018, mientras que la segunda en 2019. Ambos amistosos internacionales terminaron con un victoria abultada de los sudamericanos (3-0).

Uzbekistán competirá en su primera
Horarios del Uruguay vs Uzbekistán

Este compromiso está pactado para iniciar a las 7:45 horas de Perú, a las 9:45 horas de Uruguay y a las 17:45 horas de Uzbekistán. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 6:45 horas de México; a las 7:45 horas de Colombia y Ecuador; a las 8:45 horas de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 9:45 horas de Brasil, Argentina, Paraguay y Chile.

Canal TV para seguir el amistoso Uruguay vs Uzbekistán

Este amistoso podrá verse por televisión en territorio uruguayo mediante los siguientes canales: Montecable, TCC, Nuevo Siglo, Multiseñal, Flow y DSports.

Además, los hinchas tendrán la posibilidad de seguir vía streaming gracias a AUFTV, canal oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Los fanáticos de la ‘celeste’ también contarán con otras opciones con estas plataformas: AntelTV, DGO, Flow, NSNOW, Montecable y TCC.

AUFTV transmitirá el Uruguay vs
Los convocados de Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa comienza a armar su lista de convocados de la selección de Uruguay con la que competirá en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Por esa razón, trata de ver a la mayor cantidad de futbolistas ‘charrúas’. La nómina para esta fecha FIFA estuvo repleta de nuevos elementos:

- Arqueros: Franco Israel y Cristopher Fiermarín.

- Defensas: José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal, Marcelo Saracchi y Juan Manuel Sanabria.

- Mediocampistas: Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Kevin Amaro, Ignacio Laquintana, Facundo Torres y Rodrigo Zalazar.

- Delanteros: Luciano Rodríguez, Federico Viñas y Agustín Álvarez Martínez.

