Alex Valera rompió su silencio por nueva lesión en la selección peruana y lanzó advertencia pese a derrota con Chile: “Les callaron la boca”

La selección peruana no pudo rescatar y terminó perdiendo en condición de visitante contra Chile en un amistoso FIFA. Un gol en los minutos finales hizo que la ‘bicolor’ se quede con un sabor amargo, ya que mostró una imagen más que aceptable con los nuevos rostros. Sin embargo, un tema que se habló durante los días previos fue la otrora lesión de Alex Valera, quien jugó en el segundo tiempo. En ese sentido, el delantero nacional rompió su silencio por este problema físico y sacó cara por sus compañeros pese al resultado adverso.

Ante los cuestionamientos sobre su condición, el atacante de Universitario de Deportes respondió: “No tengo nada que decir. Simplemente estoy haciendo mi trabajo. Ayer (el viernes) ha sido un gran partido para los chicos que recién están empezando. Yo he visto un equipo que ha competido muy bien con Chile. Creo que se valora eso, que le den la oportunidad a los más jóvenes para que puedan mostrarse”, fueron sus primeras palabras para ‘Fútbol en América’.

Respecto al impacto anímico que dejó el resultado ante la ‘roja’, el futbolista de 29 años indicó: “¿Levantar a los jugadores al final del partido? Yo creo que, de repente, para algunos compañeros, no lo asimilan de la mejor manera, pero en este caso lo vi como que hicieron un gran partido”.

Alex Valera tuvo una ocasión de gol que fue bloqueada por la defensa chilena.

Alex Valera también se refirió a los comentarios negativos que circularon en la previa sobre la presencia de jugadores de la Liga 1 en la convocatoria de la selección peruana. “Se habló mucho durante la semana que menospreciaron mucho al equipo por ser la mayoría de Liga 1 y creo que les callaron la boca. Y no se dio el resultado que queríamos, pero se dio la oportunidad de que sigan mostrándose y está bien que pase eso, porque hoy por hoy la selección necesita de más jugadores”.

De hecho, César Inga (Universitario) fue el autor del tanto de la ‘blanquirroja’, mientras que Diego Enríquez (Sporting Cristal) se encargó de cubrir el arco y Matías Lazo (Melgar) arrancó como lateral derecho. Jairo Concha y Jesús Castillo (ambos de Universitario) alinearon en la mitad de la cancha. Maxloren Castro (Sporting Cristal) empezó como titular por la banda izquierda. Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Renzo Garcés (Alianza Lima) conformaron la defensa central.

Alex Valera sobre nueva lesión en la selección peruana

Un asunto que se habló bastante durante la semana fue si Alex Valera llegaba al choque con Chile debido a una dolencia que arrastraba desde Universitario. Y si bien disputó 26 minutos, el artillero dio detalles de lo que ocurrió. “Yo estoy con el grupo, estoy con los compañeros. Ayer (el viernes 10) no me tocó estar por el tema que no entrené muy bien durante la semana. Pude sumar minutos y eso es importante también, porque me ayuda a volver a competir al nivel de selección que es muy diferente”, declaró.

El ‘Cholo’ contó que el problema físico tiene bastante tiempo y que intenta cumplir en el campo. “¿Suspicacias por nueva lesión antes de un partido de Perú? Creo que no fue una lesión, Manuel (Barreto) lo dijo. Es una molestia que la tengo ya bastantes meses, pero lo vengo manejando en mi club. Pero no tengo nada que decir, simplemente estoy haciendo mi trabajo. Mientras que los comandos técnicos sepan de que estoy trabajando de la mejor manera, para mí eso es muy importante”, acotó.

Alex Valera lleva 14 goles y cuatro asistencias con Universitario en la Liga 1 2025. - créditos: Universitario

El primero en avisar por este inconveniente fue Jorge Fossati, DT de la ‘U’. Álvaro Barco, director deportivo de dicho club, trató que el jugador deje la concentración del combinado patrio, aunque Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, aclaró que la intención de Alex siempre fue el no dejar la selección.

Manuel Barreto fue en esa línea y valoró la postura que tomó el atacante junto a Anderson Santamaría, posterior a la caída con el cuadro ‘sureño’: “El mensaje de Alex (Valera), como uno de los líderes, y de Santamaría, fue levantar la cabeza, valorar el partido que han hecho los chicos y el ritmo con el que se compitió. Fue un encuentro extraordinario y muy divertido de ver”.