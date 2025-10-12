Perú Deportes

Alex Valera rompió su silencio por nueva lesión en la selección peruana y lanzó advertencia pese a derrota con Chile: “Les callaron la boca”

El delantero nacional habló del problema físico que casi lo deja fuera del duelo con la ‘roja’, así como también del accionar de los nuevos rostros de la ‘bicolor’

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
El delantero de Universitario de Deportes se pronunció por su lesión y por el accionar de los jugadores de la 'bicolor' en Santiago. (Video: Fútbol en América)

La selección peruana no pudo rescatar y terminó perdiendo en condición de visitante contra Chile en un amistoso FIFA. Un gol en los minutos finales hizo que la ‘bicolor’ se quede con un sabor amargo, ya que mostró una imagen más que aceptable con los nuevos rostros. Sin embargo, un tema que se habló durante los días previos fue la otrora lesión de Alex Valera, quien jugó en el segundo tiempo. En ese sentido, el delantero nacional rompió su silencio por este problema físico y sacó cara por sus compañeros pese al resultado adverso.

Ante los cuestionamientos sobre su condición, el atacante de Universitario de Deportes respondió: “No tengo nada que decir. Simplemente estoy haciendo mi trabajo. Ayer (el viernes) ha sido un gran partido para los chicos que recién están empezando. Yo he visto un equipo que ha competido muy bien con Chile. Creo que se valora eso, que le den la oportunidad a los más jóvenes para que puedan mostrarse”, fueron sus primeras palabras para ‘Fútbol en América’.

Respecto al impacto anímico que dejó el resultado ante la ‘roja’, el futbolista de 29 años indicó: “¿Levantar a los jugadores al final del partido? Yo creo que, de repente, para algunos compañeros, no lo asimilan de la mejor manera, pero en este caso lo vi como que hicieron un gran partido”.

Alex Valera tuvo una ocasión
Alex Valera tuvo una ocasión de gol que fue bloqueada por la defensa chilena.

Alex Valera también se refirió a los comentarios negativos que circularon en la previa sobre la presencia de jugadores de la Liga 1 en la convocatoria de la selección peruana. “Se habló mucho durante la semana que menospreciaron mucho al equipo por ser la mayoría de Liga 1 y creo que les callaron la boca. Y no se dio el resultado que queríamos, pero se dio la oportunidad de que sigan mostrándose y está bien que pase eso, porque hoy por hoy la selección necesita de más jugadores”.

De hecho, César Inga (Universitario) fue el autor del tanto de la ‘blanquirroja’, mientras que Diego Enríquez (Sporting Cristal) se encargó de cubrir el arco y Matías Lazo (Melgar) arrancó como lateral derecho. Jairo Concha y Jesús Castillo (ambos de Universitario) alinearon en la mitad de la cancha. Maxloren Castro (Sporting Cristal) empezó como titular por la banda izquierda. Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Renzo Garcés (Alianza Lima) conformaron la defensa central.

Resumen de la derrota de la selección peruana ante Chile en amistoso jugado en Santiago. Movistar Deportes

Alex Valera sobre nueva lesión en la selección peruana

Un asunto que se habló bastante durante la semana fue si Alex Valera llegaba al choque con Chile debido a una dolencia que arrastraba desde Universitario. Y si bien disputó 26 minutos, el artillero dio detalles de lo que ocurrió. “Yo estoy con el grupo, estoy con los compañeros. Ayer (el viernes 10) no me tocó estar por el tema que no entrené muy bien durante la semana. Pude sumar minutos y eso es importante también, porque me ayuda a volver a competir al nivel de selección que es muy diferente”, declaró.

El ‘Cholo’ contó que el problema físico tiene bastante tiempo y que intenta cumplir en el campo. “¿Suspicacias por nueva lesión antes de un partido de Perú? Creo que no fue una lesión, Manuel (Barreto) lo dijo. Es una molestia que la tengo ya bastantes meses, pero lo vengo manejando en mi club. Pero no tengo nada que decir, simplemente estoy haciendo mi trabajo. Mientras que los comandos técnicos sepan de que estoy trabajando de la mejor manera, para mí eso es muy importante”, acotó.

Alex Valera lleva 14 goles
Alex Valera lleva 14 goles y cuatro asistencias con Universitario en la Liga 1 2025. - créditos: Universitario

El primero en avisar por este inconveniente fue Jorge Fossati, DT de la ‘U’. Álvaro Barco, director deportivo de dicho club, trató que el jugador deje la concentración del combinado patrio, aunque Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, aclaró que la intención de Alex siempre fue el no dejar la selección.

Manuel Barreto fue en esa línea y valoró la postura que tomó el atacante junto a Anderson Santamaría, posterior a la caída con el cuadro ‘sureño’: “El mensaje de Alex (Valera), como uno de los líderes, y de Santamaría, fue levantar la cabeza, valorar el partido que han hecho los chicos y el ritmo con el que se compitió. Fue un encuentro extraordinario y muy divertido de ver”.

Temas Relacionados

Alex ValeraSelección peruanaSelección de ChileUniversitario de Deportesperu-deportes

Más Noticias

Pedro García explicó por qué los jugadores de Perú no le dieron la pelota a Felipe Chávez en amistoso ante Chile: “No es tan fácil”

El mediocampista de Bayern Múnich tuvo su estreno con la ‘bicolor’ ante la ‘roja’ en los minutos finales. El contexto del encuentro, que fue un 2-1 para los locales, limitó sus oportunidades de intervenir con el balón

Pedro García explicó por qué

Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está carga con varios encuentros, tanto en Perú como en diversas ligas sudamericanas, así como los cotejos de selecciones en Europa

Partidos de hoy, domingo 12

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Día, hora y canal TV del amistoso ante Rusia por fecha FIFA

La ‘bicolor’ cayó 2-1 ante su clásico rival, Chile, en la última jugada. Ahora, se medirá con el elenco europeo en condición de visita

¿Cuándo vuelve a jugar la

El motivo por el que Sporting Cristal se entusiasma por recuperar a Gustavo Cazonatti en la recta final de la Liga 1 2025

El mediocentro brasileño, de enorme rendimiento en el periodo pasado, sufrió una durísima lesión a la rodilla en los primeros compases del presente año. Desde entonces, el club ‘rimense’ no ha hallado a un reemplazante ideal en la primera línea del campo

El motivo por el que

“Necesita desesperadamente regresar a Sporting Cristal”: la respuesta de Franco Velazco a las acusatorias declaraciones de Felipe Cantuarias

El mandamás del cuadro universitario fue consultado sobre los dichos del expresidente del equipo del Rímac. “Le digo públicamente que demuestre probatoriamente”, sostuvo el administrador ‘merengue’

“Necesita desesperadamente regresar a Sporting
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte: La Insurgencia y

Dina Boluarte: La Insurgencia y Los Combatientes le regalan rosas blancas y le piden postular a la Presidencia del Perú

Dina Boluarte podría fugar a Estados Unidos porque su hijo trabaja ahí, advierte Fiscalía

José Jerí es criticado por mega operativo simultáneo en penales: “Esto es de manual y poco serio”

Congreso: proponen crear un registro de casos de violencia contra escolares, profesores, directores, entre otros

Gabinete de José Jerí no debe de ser de Somos Perú, sino uno que represente los pensamientos del Congreso, asegura Carlos Bruce

ENTRETENIMIENTO

Imitador de Pedro Infante ganó

Imitador de Pedro Infante ganó ‘Yo Soy’ y se quedó con los 20 mil soles

Carlos Vives emociona Lima al interpretar ‘Y se llama Perú’: “Si vuelvo a nacer, quiero ser el ‘Zambo’ Cavero”

Giacomo Bocchio vive tenso momento con vendedora en mercado de Arequipa: “Nos acaban de maltratar”

Rosángela Espinoza asegura ser la primera dama, pero Patricio Parodi le hace fuerte aclaración: “Por mi lado no es”

La gran final de ‘Yo Soy 2025’: ¿Quiénes son los finalistas del concurso?

DEPORTES

Alianza Lima vs Sport Boys:

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal TV del partidazo en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Pedro García explicó por qué los jugadores de Perú no le dieron la pelota a Felipe Chávez en amistoso ante Chile: “No es tan fácil”

Partidos de hoy, domingo 12 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Día, hora y canal TV del amistoso ante Rusia por fecha FIFA

El motivo por el que Sporting Cristal se entusiasma por recuperar a Gustavo Cazonatti en la recta final de la Liga 1 2025