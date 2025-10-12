A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán por amistoso

Uruguay inició su participación en la fecha FIFA de octubre con una victoria por 1 a 0 contra República Dominicana en el Estadio Bukit Jail, ubicado en Kuala Lumpur, Malasia. El único gol del encuentro fue anotado por Ignacio Laquintana, quien se estrenó como goleador con la camiseta celeste a nivel absoluto.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa alineó desde el principio a cuatro futbolistas que hacían su debut oficial con la selección mayor: Cristopher Fiermarín ocupó el arco, Santiago Mouriño se posicionó en la zaga, Juan Manuel Sanabria jugó en el frente de ataque junto a Laquintana, y éste último, además de figurar en el once inicial, aprovechó la oportunidad convirtiendo el gol que definió el resultado en la capital malaya. Durante la segunda mitad, tras la lesión de Agustín Álvarez Martínez ocurrida en el tiempo de adición, ingresó al campo Julio Daguer, juvenil de Peñarol, completando así el grupo de cinco debutantes en esta jornada internacional.

A pesar de que el rendimiento futbolístico exhibido por la ‘celeste’ no alcanzó los estándares habituales, el cuerpo técnico valoró el desempeño de los jugadores que aprovecharon esta ocasión para desarrollarse como internacional absoluto. La inclusión de nuevos talentos evidenció la intención del entrenador argentino de brindar oportunidades a diferentes componentes del fútbol uruguayo, enfocando el proceso en la renovación del plantel y la evaluación de alternativas de cara al futuro.

Tras obtener el triunfo por la mínima diferencia en Kuala Lumpur, la delegación uruguaya reanudó sus actividades de cara al siguiente compromiso internacional. Se trasladará a Malaca, ciudad en la que disputará su segundo encuentro ante Uzbekistán correspondiente a la ventana de partidos FIFA.

A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán en Perú

El choque entre los uruguayos y los ‘lobos blancos’ se jugará este lunes 13 de octubre en el estadio Hang Jebat de la ciudad de Malaca, ubicada a 150 kilómetros de Kuala Lumpur, por amistoso de fecha FIFA. El horario pactado será a las 07:45 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 08:45 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 09:45 horas.

Santiago Bueno ejercerá como capitán de Uruguay ante República Dominicana, en Malasia. - Crédito: AUF

Dónde ver Uruguay vs Uzbekistán

El segundo cotejo amistoso de los ‘charrúas’ se podrá seguir por la señal de AUF TV y también se podrá ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, Montecable y Multiseñal.

Uruguay vs Uzbekistán: últimos enfrentamientos

Ambos equipos han disputado dos encuentros amistosos previos, ambos con victorias para el conjunto uruguayo por un marcador de 3 a 0. El primer enfrentamiento tuvo lugar el 7 de junio de 2018 en el Estadio Centenario. En esa ocasión, Uruguay se impuso con tantos de Giorgian De Arrascaeta a los 31 minutos, Luis Suárez a los 53 minutos y José María Giménez a los 72 minutos.

El segundo partido entre ambas selecciones se desarrolló el 22 de marzo de 2019 en territorio chino. En ese encuentro, el triunfo uruguayo se concretó gracias a un gol tempranero de Gastón Pereiro a los 5 minutos, seguido de dos anotaciones de Cristhian Stuani a los 23 y 81 minutos, consolidando una nueva victoria de la Celeste en condición de visitante.

Uruguay enfrentó a República Dominicana en amistoso por fecha FIFA.