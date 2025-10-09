Nolberto Solano desmiente a Jean Ferrari tras decir que no encontró ninguna información de la selección peruana: “Eso es verso”

El exasistente de Ricardo Gareca manifestó que habían reportes en la Videna sobre los jugadores. (Full Deporte)

Jean Ferrari ha desfilado por un par de medios de comunicación hablando sobre el nuevo proceso en la selección peruana, del cual otros profesionales y él -como director general de la FPF- están encargados. Pero, unas de sus declaraciones ha desatado la polémica en el medio.

El exadministrador de Universitario de Deportes contó que llegó a la Videna y no encontró absolutamente nada de procesos anteriores, haciendo referencia al trabajo elaborado por antiguos funcionarios como es el caso de Juan Carlos Oblitas, quien se desempañaba como director deportivo de la ‘bicolor’.

"Yo tengo recién dos meses en la Federación Peruana de Fútbol y cuando llegué no recibí un cargo, no recibí nada, absolutamente nada. Entonces, yo he tenido que de alguna manera ir rebuscando qué es lo que había, al menos antes, porque en el momento no recibí nada de informes o reportes”, fue lo que dijo en diálogo con Movistar Deportes.

Estas palabras han sido desmentidas por Nolberto Solano, exasistente técnico de la selección peruana durante la era de Ricardo Gareca, en una reciente entrevista con el programa de Youtube llamado ‘Full Deporte’. El popular ‘Maestrito’ señaló que sí existe información, al menos de jugadores, a los cuales le hacían seguimiento de la mano de Néstor Bonillo.

“Yo hago una pregunta, ¿qué información necesita Jean? ¿qué tipo de información? Todo eso lo encuentras, si la convocatoria, Ricardo lo decía, en la previa habían 50 jugadores y era un seguimiento, el profe Bonillo un capo, un genio del seguimiento, con todos los datos y cada futbolista, cómo se encontraba, siempre ha estado“, reveló.

Nolberto Solano desmiente a Jean Ferrari tras decir que no encontró ninguna información de la selección peruana.

Solano insistió que existen reportes en la Videna, pero que tendrían que consultar a los que pasaron por el complejo de San Luis después de la salida del ‘Tigre’ Gareca. “Me imagino que hay que preguntarle a alguien dónde está esa información, porque llegó Juan (Reynoso), no sé si habrá rescatado algo ahí, no sé si el profe (Jorge) Fossati lo haya hecho”.

El exjugador añadió que “al margen de esto, yo digo, vamos a suponer de los datos, ya son jugadores que están terminando su carrera, a quién vas a pedir datos, ¿de Yotún? ¿de Advíncula? Que son jugadores que están en la última etapa de su carrera".

Finalmente, Nolberto Solano hizo un llamado de atención a Jean Ferrari y compañía para dejar de lado ese tipo de declaraciones y comenzar a trabajar para el bien del fútbol peruano, exigiendo a los clubes de la Liga 1 en la promoción de nuevos talentos para la selección nacional.

“Discúlpame que lo diga pero eso es verso y verso, ya paremos, no nos mintamos más, obliga a todos los clubes a que sus torneos de menores sean competitivos, que salgan talentos, sino vamos a seguir comprando, trayendo a jugadores de afuera, el campeonato va a ser un campeonato de extranjeros", sentenció.

Jean Ferrari asumió el rol de director general de la FPF tras su paso como administrador de Universitario.

Solano criticó convocatoria de Felipe Chávez

Por otro lado, Nolberto Solano se refirió al recambio generacional en la selección peruana liderato por Manuel Barreto. El entrenador interino decidió convocar a varios jóvenes para enfrentar a Chile este viernes 10 de octubre en un amistoso por fecha FIFA.

“Pareciera que van a ser la solución, este chico que está en Alemania, ellos todavía no han debutado, nos ponemos contentos y escucho mucho ‘ha entrenado con el primer equipo, ha entrenado con la reserva’, pareciera que los entrenamientos están mejor que nuestra liga, ósea no tiene chance el jugador peruano, nos conformamos con chicos que entrenen un par de días en el primer equipo“, apuntó.