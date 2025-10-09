Perú Deportes

Duelo peruano en Cali: Gonzalo Bueno avanzó a cuartos de final y se medirá con Juan Pablo Varillas en partidazo

La segunda y tercera raqueta nacional se enfrentarán por cuarta vez en un torneo de la categoría. Los antecedentes son favorables para Varillas, invicto en el historial entre ambos

Por José Manuel Quintana

Su siguiente rival será Juan Pablo Varillas, en duelo de peruanos. (Video: Challenger Tour).

Un peruano dirá presente en las semifinales del Challenger 75 de Cali. Gonzalo Bueno cumplió con la tarea y se instaló en los cuartos de final del torneo colombiano. El trujillano de 21 años derrotó sólidamente al libanés Hady Habib, cuarto preclasificado en el polvo de ladrillo caleño. Por un lugar en la siguiente ronda, el deportista nacional deberá medir fuerzas ante su connacional y referente en el ‘deporte blanco’ peruano, Juan Pablo Varillas.

