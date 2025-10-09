Duelo peruano en Cali: Gonzalo Bueno avanzó a cuartos de final y se medirá con Juan Pablo Varillas en partidazo

Un peruano dirá presente en las semifinales del Challenger 75 de Cali. Gonzalo Bueno cumplió con la tarea y se instaló en los cuartos de final del torneo colombiano. El trujillano de 21 años derrotó sólidamente al libanés Hady Habib , cuarto preclasificado en el polvo de ladrillo caleño. Por un lugar en la siguiente ronda, el deportista nacional deberá medir fuerzas ante su connacional y referente en el ‘ deporte blanco ’ peruano, Juan Pablo Varillas .

