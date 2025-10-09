Duelo peruano en Cali: Gonzalo Bueno avanzó a cuartos de final y se medirá con Juan Pablo Varillas en partidazo

Un peruano dirá presente en las semifinales del Challenger 75 de Cali. Gonzalo Bueno cumplió con la tarea y se instaló en los cuartos de final del torneo colombiano. El trujillano de 21 años derrotó sólidamente al libanés Hady Habib, cuarto preclasificado en el polvo de ladrillo caleño. Por un lugar en la siguiente ronda, el deportista nacional deberá medir fuerzas ante su connacional y referente en el ‘deporte blanco’ peruano, Juan Pablo Varillas.
