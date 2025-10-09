Perú Deportes

Calendario de las presentaciones de los equipos de la Liga Peruana de Vóley: los amistosos de Alianza Lima, Universitario y más

Muchos clubes del campeonato nacional harán eventos para presentar en sociedad a sus nuevas plantillas previo a sus debuts oficial de la temporada. Conoce todos los detalles

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Calendario de las presentaciones de
Calendario de las presentaciones de los equipos de la Liga Peruana de Vóley: los amistosos de Alianza Lima, Universitario y más.

La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 está muy cerca de comenzar, pero antes muchos clubes nacionales realizarán sus noches de presentación para reencontrarse con su hinchada, jugar un amistoso y ver en acción a sus flamantes refuerzos para la temporada.

Todos estos eventos con el Atenea Open, organizado por Atlético Atenea y que contará con la participación de cuatro elencos en total. El anfitrión, Universitario, Géminis y la selección peruana sub 19 se enfrentarán entre sí durante tres días. De esta manera, será la presentación más extensa de los 12 equipos del campeonato doméstico.

Después, Regatas Lima -vigente subcampeón- chocará con Circolo Sportivo Italiano en las instalaciones de su club siutado en Chorrillos. El técnico Horacio Bastit ha apostado por mantener su base de jugadoras nacionales y se ha reforzado con algunas extranjeras como la armadora ‘Barbie’ Frangella, que casualmente jugará ante su exequipo en este evento.

San Martín, que se ubicó tercero en la última temporada de la Liga Peruana, también tendrá una presentación, en la cual se enfrentará a Regatas en su coliseo ubicado en el distrito de La Molina. Jugadoras como Paola Rivera y Angélica Aquino sumarán sus primeros minutos con la camiseta ‘santa’.

Las presentaciones de Regatas Lima
Las presentaciones de Regatas Lima y San Martín serán transmitidas por Latina TV.

La Noche de las Pumas

Universitario de Deportes celebrará su presentación el mismo día que la San Martín. A diferencia del conjunto de Santa Anita, las ‘cremas’ tendrán un rival internacional como es Gimnasia y Esgrima La Plata, actual vigente campeón de la Liga Argentina de Vóley.

Las dirigidas por Paco Hervás llegarán a este compromiso con tres duelos jugados por su participación en el Atenea Open, por lo que se podría ver destellos de la nueva idea de juego del estratega español, quien reemplazó a César Arrese.

Las 'pumas' se medirán con Gimnasia y Esgrima La Plata.

Noche Blanquiazul

Finalmente, Alianza Lima hará su Noche Blanquiazul durante dos días -25 y 26 de octubre- que lastimosamente se cruzan con el inicio de la Liga Peruana de Vóley. Este hecho ha desatado la polémica, pues desde el club ‘íntimo’ apuntan que le comunicaron a la FPV, pero esta no consideró el evento al momento de la programación del torneo nacional.

Por esa razón, Facundo Morando y compañía no se presentarían en la primera jornada, y perderían los puntos ante el recién ascendido Kazoku No Perú. Esto todavía no está confirmado, no obstante, hay una posibilidad muy grande de que termine ocurriendo.

Fechas, horarios y canales TV de las presentaciones de vóley

- Atenea Open: viernes 10 de octubre, sábado 11 de octubre y domingo 12 de octubre / Latina TV / Coliseo del Colegio La Salle.

- Noche Regatas: sábado 18 de octubre / 19:00 horas / Latina TV / Coliseo de Basket Club de Regatas Lima

- La Noche de las Pumas: sábado 18 de octubre / 18:00 horas / Coliseo Mariscal Cáceres

- Noche Santa: domingo 19 de octubre / 16:30 horas / Coliseo FIA USMP

- Noche Blanquiazul: sábado 25 y domingo 26 de octubre / América TV / Coliseo Eduardo Dibós

El fixture del Atenea Open 2025

Viernes 10 de octubre

- Universitario de Deportes vs Perú Sub 19 (19:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

- Club Atlético Atenea vs Deportivo Géminis (21:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

Sábado 11 de octubre

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (17:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

- Club Atlético Atenea vs Perú Sub 19 (19:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

Domingo 12 de octubre

- Deportivo Géminis vs Perú Sub 19 (15:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

- Club Atlético Atenea vs Universitario de Deportes (17:30 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

Programación del Atenea Open 2025,
Programación del Atenea Open 2025, donde participará Universitario, Selección peruana Sub 19 y Géminis.

