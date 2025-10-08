Perú Deportes

Jean Ferrari rompió su silencio por polémica publicación de Renato Tapia: “Yo no lo entendí, pero se resolverá”

El director general de fútbol de la FPF se pronunció por el tuit del ‘Cabezón’ que generó controversias por la designación de Manuel Barreto como DT interino de la ‘blanquirroja’

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
El director general de fútbol de la FPF se pronunció por el tuit del 'Cabezón' tras la designación de Manuel Barreto como DT interino de la selección peruana. (Video: Al Ángulo)

La selección peruana afronta un nuevo proceso con jugadores jóvenes en su mayoría. Y es que desde la FPF entienden que, ante la carencia de futbolistas de talla internacional, les deben dar rodaje y prepararlos para el futuro inmediato. Manuel Barreto, como DT interino, buscará que encajen en los amistosos de este año. Aunque hay referentes que se han quedado fuera como Renato Tapia y otros más. En ese sentido, Jean Ferrari rompió su silencio por la polémica publicación del ‘Cabezón’ tras la designación de la ‘Muñeca’.

La salida de Óscar Ibáñez provocó un sismo dentro de la interna de la ‘blanquirroja’. Esto debido a que pese a que varios experimentados intentaron que se mantenga en su cargo, no lograron convencer a la directiva de la Federación para que dé su brazo a torcer y siga con el exarquero.

En el panorama inmediato había tres amistosos, por lo que el nombramiento de un nuevo entrenador era obligatorio, así sea momentáneamente. Entre las opciones que surgieron estaban Manuel Barreto y Carlos Silvestri. Sin embargo, el primero partía con ventaja y, después de varios días de incertidumbre, el exdirector deportivo de Universitario fue nombrado como entrenador para los duelos que restan de 2025.

Justamente, en el anuncio en redes sociales, el volante de Al Wasl no dudó en escribir y precisar lo siguiente: “Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”, alegando que era una noticia más que anticipada. Esta reacción del futbolista provocó diversos comentarios en el medio periodístico, algunos a favor y otros en contra.

El post de Renato Tapia
El post de Renato Tapia tras la designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana.

Jean Ferrari sobre la polémica publicación de Renato Tapia con el cambio de DT en la selección peruana

Ahí fue cuando Jean Ferrari abordó la controversia generada por la publicación en Twitter realizada por Renato Tapia tras la designación de Manuel Barreto como entrenador interino de la selección peruana. “Yo no lo entendí en realidad (el tuit). Si él tiene algún inconveniente o algún problema, seguramente se va a resolver conversando”, expresó en primera instancia en ‘Al Ángulo’.

El directivo señaló que el mecanismo para resolver posibles diferencias debe darse en el espacio interno de la ‘blanquirroja’ y en otro contexto. “Eso seguramente se hará en la interna, en su debido momento, cuando los plazos estén sobre la mesa y a partir de ahí la comunicación es lo que debería ser más fácil”, agregó en referencia al jugador de 30 años, cuyo padre también explotó por el manejo de la FPF.

Ferrari Chiabra, con experiencia previa como futbolista y dirigente, valoró este tipo de situaciones como parte habitual de la vida en el fútbol: “Además, yo conociendo y habiendo estado más de 20 años en esto, adentro acá en la cancha, lo entiendo perfectamente. Para algunos yo era bueno y para otros era malito...(risas)”.

Renato Tapia es uno de
Renato Tapia es uno de los jugadores más representativos de la selección y de los que más se ha expresado por la dura realidad del fútbol peruano. créditos: Instagram

Manuel Barreto opinó sobre la publicación de Renato Tapia

Manuel Barreto también se refirió a la reacción pública de Renato Tapia y a su significado en el contexto del elenco nacional. “Hay dos cosas que son indispensables en el fútbol y están ligadas: una es los futbolistas y otra son los hinchas. Tengo profundo respeto por ambos”, afirmó.

El estratega de 43 años subrayó la calidad futbolística del mediocampista, aunque remarcó el proceso de evaluación y construcción de grupo que afronta el nuevo comando técnico. “Renato es un grandísimo jugador, se sabe lo que puede dar y seguramente lo que dará a la selección; eso ya lo conocemos, pero hay otros jugadores de los que no tenemos esa certeza y en ese camino estamos”. Para Barreto, el enfoque principal reside en potenciar el conjunto y observar el rendimiento de todos los jugadores jóvenes convocados dentro de una dinámica abierta y competitiva.

El DT interino evitó la polémica y dijo esto del mediocampista. (Video: FPF)

Temas Relacionados

Jean FerrariRenato TapiaSelección peruanaFederación Peruana de Fútbolperu-deportes

Más Noticias

Expresidente de Sporting Cristal hizo fuerte acusación contra Universitario: “Manejan la FPF y la programación de la Liga 1”

Felipe Cantuarias, quien fue máximo directivo de los ‘celestes’, señaló que competir contra la ‘U’ es complicado por factores que van más allá del terreno de juego

Expresidente de Sporting Cristal hizo

“Felipe Chávez hará todo lo que está en sus posibilidades para aprovechar el partido ante Chile”, indica su agente a Infobae Perú

El representante de ‘Pippo’, que además integra su núcleo familiar cercano, ha resaltado su serenidad y compromiso ante el desafío de representar al país. “Está concentrado al 100% en sus metas”, ha expresado Fabián Chávez a este sitio digital

“Felipe Chávez hará todo lo

Jean Ferrari detalla cómo prepara el futuro del fútbol peruano en la FPF: “He empezado a elaborar un plan que va al 2045”

El federativo explica que a su llegada a la Federación Peruana de Fútbol solo encontró el archivo del infructuoso Plan Centenario, con el que se guiará para una nueva hoja de ruta que sirva por las próximas dos décadas

Jean Ferrari detalla cómo prepara

“No tienen el más mínimo interés”: Cecilia Tait rompe lazos con la Federación Peruana de Vóley y se aparta de importante proyecto

La histórica ‘Zurda de Oro’ y actual dirigente de la FIVB lanzó fuertes críticas a la gestión de Gino Vegas y reveló que dio un paso al costado en el Proyecto Perú 2032. “Hay envidia y egoísmo”, denunció con firmeza

“No tienen el más mínimo

San Martín anuncia su ‘Noche Santa’ con Regatas como rival: día, hora y canal TV del clásico entre “las más campeonas”

El equipo de Santa Anita enfrentará a su similar chorrillano en su tradicional evento de presentación, previo al arranque de la Liga Peruana de Vóley. Revisa todos los detalles de este esperado encuentro

San Martín anuncia su ‘Noche
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú condena intento de magnicidio

Perú condena intento de magnicidio contra Daniel Noboa en Ecuador y advierte escalada de “violencia contra Dina Boluarte”

Eduardo Arana descarta declarar en emergencia el transporte, pese a exigencia de gremios y Congreso

Ministro César Sandoval plantea adelantar reunión clave con transportistas para este jueves 9 de octubre

Rafael López Aliaga lanza boulevard para hinchas de Alianza Lima con fondos públicos: “La ‘U’ también tiene el apoyo metropolitano”

Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensión mínima de S/ 3.300 a docentes jubilados: promulgación queda en manos del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Abogado de Gustavo Salcedo afirma

Abogado de Gustavo Salcedo afirma que sus hijos son los más afectados: “Son más víctimas que el hijo de Christian Rodríguez”

Yahaira Plasencia vive un momento incómodo en Telemundo cuando le recuerdan su pasado con Jefferson Farfán

Edison Flores comparte inesperada canción en medio de rumores de romance con Antonella Martorell

Gustavo Salcedo admitió haber puesto GPS en los autos del Christian Rodríguez y de su esposa: “lo tuve ‘trackeado’”

Christian Domínguez pide disculpas púbicas a Karla Tarazona por las declaraciones de su hija mayor: “Ensucian tu imagen”

DEPORTES

Expresidente de Sporting Cristal hizo

Expresidente de Sporting Cristal hizo fuerte acusación contra Universitario: “Manejan la FPF y la programación de la Liga 1”

“Felipe Chávez hará todo lo que está en sus posibilidades para aprovechar el partido ante Chile”, indica su agente a Infobae Perú

Jean Ferrari detalla cómo prepara el futuro del fútbol peruano en la FPF: “He empezado a elaborar un plan que va al 2045”

San Martín anuncia su ‘Noche Santa’ con Regatas como rival: día, hora y canal TV del clásico entre “las más campeonas”

Jean Ferrari dejó firme defensa a Agustín Lozano por críticas “direccionadas” a su gestión en la FPF: “¿Qué de bueno le hacen al fútbol peruano?"