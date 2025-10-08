Jean Ferrari rompió su silencio por polémica publicación de Renato Tapia: “Yo no lo entendí, pero se resolverá”

El director general de fútbol de la FPF se pronunció por el tuit del 'Cabezón' tras la designación de Manuel Barreto como DT interino de la selección peruana. (Video: Al Ángulo)

La selección peruana afronta un nuevo proceso con jugadores jóvenes en su mayoría. Y es que desde la FPF entienden que, ante la carencia de futbolistas de talla internacional, les deben dar rodaje y prepararlos para el futuro inmediato. Manuel Barreto, como DT interino, buscará que encajen en los amistosos de este año. Aunque hay referentes que se han quedado fuera como Renato Tapia y otros más. En ese sentido, Jean Ferrari rompió su silencio por la polémica publicación del ‘Cabezón’ tras la designación de la ‘Muñeca’.

La salida de Óscar Ibáñez provocó un sismo dentro de la interna de la ‘blanquirroja’. Esto debido a que pese a que varios experimentados intentaron que se mantenga en su cargo, no lograron convencer a la directiva de la Federación para que dé su brazo a torcer y siga con el exarquero.

En el panorama inmediato había tres amistosos, por lo que el nombramiento de un nuevo entrenador era obligatorio, así sea momentáneamente. Entre las opciones que surgieron estaban Manuel Barreto y Carlos Silvestri. Sin embargo, el primero partía con ventaja y, después de varios días de incertidumbre, el exdirector deportivo de Universitario fue nombrado como entrenador para los duelos que restan de 2025.

Justamente, en el anuncio en redes sociales, el volante de Al Wasl no dudó en escribir y precisar lo siguiente: “Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”, alegando que era una noticia más que anticipada. Esta reacción del futbolista provocó diversos comentarios en el medio periodístico, algunos a favor y otros en contra.

El post de Renato Tapia tras la designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana.

Jean Ferrari sobre la polémica publicación de Renato Tapia con el cambio de DT en la selección peruana

Ahí fue cuando Jean Ferrari abordó la controversia generada por la publicación en Twitter realizada por Renato Tapia tras la designación de Manuel Barreto como entrenador interino de la selección peruana. “Yo no lo entendí en realidad (el tuit). Si él tiene algún inconveniente o algún problema, seguramente se va a resolver conversando”, expresó en primera instancia en ‘Al Ángulo’.

El directivo señaló que el mecanismo para resolver posibles diferencias debe darse en el espacio interno de la ‘blanquirroja’ y en otro contexto. “Eso seguramente se hará en la interna, en su debido momento, cuando los plazos estén sobre la mesa y a partir de ahí la comunicación es lo que debería ser más fácil”, agregó en referencia al jugador de 30 años, cuyo padre también explotó por el manejo de la FPF.

Ferrari Chiabra, con experiencia previa como futbolista y dirigente, valoró este tipo de situaciones como parte habitual de la vida en el fútbol: “Además, yo conociendo y habiendo estado más de 20 años en esto, adentro acá en la cancha, lo entiendo perfectamente. Para algunos yo era bueno y para otros era malito...(risas)”.

Renato Tapia es uno de los jugadores más representativos de la selección y de los que más se ha expresado por la dura realidad del fútbol peruano. créditos: Instagram

Manuel Barreto opinó sobre la publicación de Renato Tapia

Manuel Barreto también se refirió a la reacción pública de Renato Tapia y a su significado en el contexto del elenco nacional. “Hay dos cosas que son indispensables en el fútbol y están ligadas: una es los futbolistas y otra son los hinchas. Tengo profundo respeto por ambos”, afirmó.

El estratega de 43 años subrayó la calidad futbolística del mediocampista, aunque remarcó el proceso de evaluación y construcción de grupo que afronta el nuevo comando técnico. “Renato es un grandísimo jugador, se sabe lo que puede dar y seguramente lo que dará a la selección; eso ya lo conocemos, pero hay otros jugadores de los que no tenemos esa certeza y en ese camino estamos”. Para Barreto, el enfoque principal reside en potenciar el conjunto y observar el rendimiento de todos los jugadores jóvenes convocados dentro de una dinámica abierta y competitiva.

