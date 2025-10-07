Perú Deportes

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV del arranque ‘blanquiazul’ en el torneo

Las dirigidas por Facundo Morando comienzan su camino hacia la obtención del tan ansiado tricampeonato nacional, aunque este podría tener un obstáculo en la primera fecha

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV.

Alianza Lima conoció a sus primeros tres rivales en su camino hacia el tricampeonato nacional luego de que la Federación Peruana de Vóley (FPV) haga pública el fixture del arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 mediante sus redes sociales. Hay mucha expectativa por al vigente bicampeón en acción.

El equipo de Facundo Morando se reforzó con todo para afrontar el campeonato doméstico y el Mundial de Clubes por primera vez en su historia. Llegaron las armadoras colombianas María Alejandra Marín y Doris Manco; la opuesta dominicana Yanlis Féliz; la punta argentina Elina Rodríguez y la peruana Sandra Ostos; y la bloqueadora central portuguesa Aline Rodrigues.

No todo son noticias buenas para el elenco ‘íntimo’. Y es que su ‘Noche Blanquiazul’ se cruzan en fechas (25 y 26 de octubre) con el arranque del torneo nacional, lo que impedirá que juegue su primer encuentro con el recién ascendido Kazoku No Perú. Además, de perder los primeros puntos de la temporada al no presentarse.

La directiva de Alianza planteó las fechas de su presentación con muchos meses de antelación y se lo comunicó a la FPV; sin embargo, el ente encabezado por Gino Vegas decidió no dar marcha atrás al inicio del certamen. Este hecho ha desatado la polémica a poco del arranque del campeonato.

Fixture de Alianza Lima en el arranque de Liga Peruana de Vóley 2025/2026

- Fecha 1: Alianza Lima vs Kazoku No Perú (domingo 26 de octubre / 17:00 horas)

Así se jugará la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

- Fecha 2: Alianza Lima vs Deportivo Wanka (sábado 1 de noviembre / 19:00 horas)

Así se jugará la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

- Fecha 3: Alianza Lima vs Olva Latino (domingo 9 de noviembre / 17:00 horas)

Así se jugará la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Canal TV para seguir los partidos de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley

Latina TV transmitirá todos los partidos de Alianza Lima y los otros 11 clubes participantes de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley a través de sus diferentes plataformas. Los seguidores del voleibol tendrán acceso a los encuentros por televisión abierta en el canal 2, así como en la página web y el canal de YouTube de la casa televisiva.

Otros partidos de las primeras fechas de la Liga Peruana de Vóley

Fecha 1

- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta (sábado 25 de octubre / 14:45 horas)

- Universidad San Martín vs Olva Latino (sábado 25 de octubre / 17:00 horas)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (sábado 25 de octubre / 19:00 horas)

- Regatas Lima vs Deportivo Wanka (domingo 26 de octubre / 12:30 horas)

- Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea (domingo 26 de octubre / 15:15 horas)

Fecha 2

- Kazoku No Perú vs Olva Latino (sábado 1 de noviembre / 14:45 horas)

- Universidad San Martín vs Rebaza Acosta (sábado 1 de noviembre / 17:00 horas)

- Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano (domingo 2 de noviembre / 12:30 horas)

- Regatas Lima vs Deportivo Géminis (domingo 2 de noviembre / 15:15 horas)

- Universitario vs Atlético Atenea (domingo 2 de noviembre / 17:00 horas)

Fecha 3

- Kazoku no Perú vs Rebaza Acosta (sábado 8 de noviembre / 14:45 horas)

- Universidad San Martín vs Circolo Sportivo Italiano (sábado 8 de noviembre / 17:00 horas)

- Universitario vs Deportivo Soan (sábado 8 de noviembre / 19:00 horas)

- Deportivo Wanka vs Deportivo Géminis (domingo 9 de noviembre / 12:30 horas)

- Regatas Lima vs Atlético Atenea (domingo 9 de noviembre / 15:15 horas)

