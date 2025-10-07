Clarivett Yllescas protestó por posibles multas a voleibolistas tras bases de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Me parece un abuso”

Todo está listo para que arranque la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, pero no todo es color de rosa. La polémica vuelve a rodear el inicio de la competición debido a las bases que presentó la Federación Peruana de Vóley, que generó conflicto con los clubes. Hay varios puntos que no están de acuerdo, pero existe uno que implica directamente a las jugadoras.

En esta temporada, las voleibolistas están obligadas a participar en actividades y eventos organizados por los sponsors de la FPV o canal con derechos de transmisión. Y si no se cumple con la disposición, se impondrá una multa de hasta 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, más de 53 mil soles.

Clarivett Yllescas levantó su voz de protesta y mostró su molestia con la Federación por obligar a las deportistas a realizar activaciones que no desean. Y reveló que el año pasado hubo un hecho que incomodó a sus compañeras porque realizaron una grabación de más de 10 horas y no se les consideró ningún bono.

“Y en los temas que competen directamente a las jugadoras, yo no estoy de acuerdo, porque yo soy contratada por Alianza. Si Alianza me dice: ‘Tú vas a hacer esto para Alianza’; yo voy porque es mi club, es mi trabajo, es mi chamba. Pero de ahí a que ellos (FPV) tengan la disposición de mi tiempo cuando no me están contratando, yo no estoy recibiendo ningún bono, no me están pagando absolutamente nada. Ha pasado que el año pasado han ido a hacer rodajes de todo el día y las chicas no han recibido absolutamente nada. Entonces, a mí no me parece justo; yo no estaría dispuesta a dar mi tiempo”, apuntó la figura ‘blanquiazul’ en conversación con el programa ‘Puro Vóley’.

Además, dejó en claro que no está dispuesta a hacer algo que no quiere y menos pagar una multa que considera abusiva. Y aseguró que esta posición no solo es de Yllescas también es de la mayoría de voleibolista del torneo peruano.

“Me molesta, me da mucha rabia que me quieran obligar a hacerlo y encima tenga que pagar tantísima plata porque no lo va a pagar el club, lo voy a tener que pagar yo porque no he querido ir a una activación con X sponsor. Yo no estoy de acuerdo y muchas de las chicas con las que he conversado tampoco; a mí me parece un abuso, pero espero que puedan llegar a un acuerdo. Sería feo que me digan ‘tienes que hacer algo’ y yo voy a tener una cara que no van a querer, y no me pueden obligar a hacer algo que no quiero”, apuntó la figura ‘blanquiazul’ en conversación con el programa ‘Puro Vóley’.

¿Alianza Lima no jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

La Federación Peruana de Vóley dio a conocer la programación de la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, donde Alianza Lima debutará con Kazoku No Perú este domingo 26 de octubre. Sin embargo, ese duelo será reprogramado debido a que la fecha coincide con la ‘Noche Blanquiazul’.

El club victoriano anunció que hará su presentación el próximo sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós, y encaja con el arranque del torneo nacional. Se conoció que las ‘íntimas’ obtuvieron el permiso de la FPV porque su evento fue organizado con más de tres meses de anticipación.

Lo mismo pasará con Regatas Lima ya que también participará del cuadrangular que está organizando Alianza, donde estarán Fluminense de Brasil y River Plate de Argentina.

Fixture de Alianza Lima en el arranque de Liga Peruana de Vóley 2025/2026

- Fecha 1: Alianza Lima vs Kazoku No Perú (domingo 26 de octubre / 17:00 horas)

- Fecha 2:Alianza Lima vs Deportivo Wanka (sábado 1 de noviembre / 19:00 horas)

- Fecha 3:Alianza Lima vs Olva Latino (domingo 9 de noviembre / 17:00 horas)