Christian Cueva recordó su emotivo abrazo con Ricardo Gareca en la selección peruana: “Simplemente gracias”

El futbolista de Emelec usó sus redes sociales para publicar una de las imágenes más representativas de su paternal relación con el ‘Tigre’

Por José Manuel Quintana

La emotiva imagen que compartió
La emotiva imagen que compartió Christian Cueva en sus redes sociales junto a Ricardo Gareca. Crédito: Difusión/Instagram

Christian Cueva ha compartido la conmovedora imagen que resume el vínculo que entabló con Ricardo Gareca. Durante la presencia de ambos en la selección peruana, el equipo peruano regresó al protagonismo en la región y destacó en justas continentales y en el Mundial de Rusia 2018.

Mediante su cuenta de Instagram, ‘Aladino’ publicó la postal de uno de los abrazos más recordados en el fútbol nacional. La fotografía data de noviembre de 2021 y tuvo lugar en el estadio de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.

Perú logró una victoria histórica en la capital venezolana: ‘la bicolor’ no se imponía en territorio ‘llanero’ desde el proceso clasificatorio de 1998. En el recinto universitario, Christian Cueva anotó la diana de la victoria desde un tiro libre en el balcón del área.

El tanto se convirtió en un desahogo total del combinado peruano. ‘Aladino’ se dirigió inmediatamente a la zona técnica a abrazar a Ricardo Gareca y el gesto de ambos quedó inmortalizado.

El posteo de Christian Cueva
El posteo de Christian Cueva en sus redes sociales.

El futbolista de Emelec acompañó la imagen con una canción del artista Piero llamada ‘Viejo’. La melodía es usada generalmente en las dedicatorias entre padres e hijos. Cueva Bravo escribió: “Simplemente gracias”, junto a emojis de agradecimiento, un balón de fútbol y un rostro de llanto.

Jugador descollante

En una reciente entrevista con ‘Pase Filtrado’, Ricardo Gareca reveló la clave para mantener en la mejor forma posible a Christian Cueva. “Es un jugador que necesitaba que uno esté cerca. Es un beneficio no solo para él, sino para el equipo, para el país y para todos. La carrera es tan corta y cuando te quieres acordar se perdió todo”, sostuvo.

En la misma línea, el exfutbolista realizó una crítica hacia dirigentes y líderes de opinión que exigían la no convocatorias del volante nacional. “Las decisiones son a través de un camino, iniciativa que conduce a un buen puerto, a un destino. Hay que ver a quien se le hace caso”, concedió.

Ricardo Gareca sorprendió con la
Ricardo Gareca sorprendió con la insólita licencia que tenía Christian Cueva en la selección peruana.

El ‘Tigre’ continuó con los elogios hacia su exdirigido. Lo calificó como “uno de los mejores que existen”, por lo tanto necesitaba del acompañamiento de en director técnico. “Ahí está el trabajo del DT de la selección y así puedo nombrar otros”, añadió.

“Dejarlo de lado es desaprovechar un talento que no abunda. Por eso hablo de que este trabajo abarca muchas cosas que lo relativizan o creen hacerlo demasiado fácil”, concluyó.

¿Cuándo regresará Cueva a sumar minutos?

Christian Cueva no suma minutos desde el 14 de septiembre en el clásico ante Barcelona, que perdieron estrepitosamente por 4-0. En el encuentro citado, ‘Aladinosintió una molestia física que lo mantiene fuera de las canchas hasta la actualidad.

El peruano se fue a los empujones por acción en la mitad del campo. (Video: El Canal del Fútbol)

Guillermo Duró, entrenador del ‘bombillo’, se refirió a la fecha en que Cueva sume minutos con la camiseta del cuadro eléctrico. “Cueva se está entrenando muy bien y se está poniendo a punto, es el más próximo a recuperarse”, declaró el ex DT de Deportivo Garcilaso.

Por lo pronto, las posibilidades de que Cueva integre la lista de convocados en el próximo compromiso de Emelec no son tan altas. Por Copa Ecuador, el conjunto de la capital ecuatoriana se medirá ante Leones Negros este miércoles 8 de octubre por los octavos de final.

En ese contexto, el descanso de los clubes por la fecha FIFA de la próxima semana será oportuno para sellar la recuperación del jugador de 33 años. En ese sentido, podría sumar minutos en el encuentro ante Aucas por la fecha 2 del hexagonal final del torneo doméstica. El compromiso está pactado para el domingo 19 de octubre.

