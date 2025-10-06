Perú Deportes

Carlos Zambrano se mantiene en la memoria de los aficionados del Eintracht Frankfurt: “Fue nuestro mejor defensa, lo amamos”

El último pasaje del zaguero peruano en la Bundesliga fue con las ‘águilas’, donde dejó un grato recuerdo por su fuerza y liderazgo a los largo de los 117 partidos que disputó

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Carlos Zambrano destacó por su
Carlos Zambrano destacó por su fuerza y seguridad en Eintracht Frankfurt. - Crédito: AFP

Aunque Carlos Zambrano lleva cerca de una década alejado de la Bundesliga, su nombre aún evoca gratos recuerdos, sobre todo entre los simpatizantes del Eintracht Frankfurt, su último club antes de dar inicio a una serie de desplazamientos entre Europa y América del Sur. Por su carácter, fuerza y valentía es considerado como el mejor central de la historia de las ‘águilas’.

O al menos así lo piensan varios hinchas del club que al escuchar el nombre del ‘Káiser’, solo atinan a sonreír y expresar una serie de elogios que ponderan su nivel como destacado líder de la última línea.

Carlos Zambrano disputó 117 partidos
Carlos Zambrano disputó 117 partidos con la camiseta de Eintracht Frankfurt. - Crédito: AP

Carlos Zambrano, uno de nuestros mejores defensores que hemos tenido. Envíale todos los mejores saludos por parte de todos alrededor de los fanáticos del Eintracht Frankfurt por estas grandes salvadas que hizo, fue tan genial. Zambrano, uno de nuestros mejores jugadores defensivos”, mencionó con emoción un hincha de la institución en palabras ofrecidas al periodista Diego Sumalavia.

Otro interrogado fue más allá y le declaró un sentimiento profundo de cariño al capitán de la selección peruana por la manera en cómo se entregó, sin medida, al escudo del Eintracht Frankfurt durante los años que se posicionó como un pilar fundamental en el Commerzbank Arena.

Los simpatizantes de las 'águilas' han reconocido al 'Káiser' como el mejor central de su historia. | VIDEO: Diego Sumalavia

“Fue nuestro defensor más duro, el mejor. Todos los frankfurters amamos a Zambrano, porque fue el defensor que dio más por nuestra insignia. Se dijo todo lo que sentimos en nuestros corazones. Una vez que jugaste por el Frankfurt, eres y serás ‘águila’“, concluyó un joven.

El ‘León’ vivió sus mejores años en Eintracht Frankfurt como el jefe de la zaga al igual que del equipo mismo. Incluso hubo un momento en el que su nombre comenzó a sonar fuerte para ocupar un espacio en el mercado de pases. El rumor más grande en ese entonces era un posible traslado al Liverpool.

