Sergio Peña reveló que se sorprendió al no ser convocado a la selección peruana por Manuel Barreto: “No me tiene que dar explicaciones”

El volante de Alianza Lima dio una firme opinión sobre los jugadores llamados para el amistoso ante Chile por fecha FIFA

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

El mediocampista de Alianza Lima no estará en el amistoso ante Chile. (Jax Latin Media)

La ausencia de Sergio Peña en la convocatoria de la selección peruana para enfrentar a Chile generó sorpresa entre la afición y el propio jugador, quien manifestó que no recibió explicaciones del comando técnico liderado por Manuel Barreto. Las declaraciones del mediocampista de Alianza Lima ocurrieron durante una entrevista antes del viaje de su equipo a Huánuco, ciudad donde disputarán un compromiso clave frente a Alianza Universidad por la decimotercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

El volante expresó su sorpresa al no figurar en la nómina oficial de la ‘bicolor’ para los próximos encuentros internacionales de la fecha FIFA del presente mes. Peña reconoció que no esperaba quedar al margen de la selección en esta oportunidad, considerando su historial de convocatorias en los últimos años.

Obviamente, he estado muchos años en la selección, convocado, estar ahorita me sorprende, pero creo que normal, cada convocatoria es distinta, hay jugadores que merecen estar y los que están, estoy seguro que lo van a hacer de la mejor manera, dando su 100%”, declaró antes de partir junto al plantel íntimo.

La noticia de la convocatoria fue entregada días antes de la partida hacia Huánuco, por lo que la sorpresa surgió en medio de una agenda apretada para el mediocampista. Peña evitó polémicas y mostró respaldo a quienes integran la lista actual: “Han convocado a los que tienen que estar, es decisión del comando técnico y se respeta, si no estoy es por algo, es decisión del comando técnico, tendrá sus razones, y es apoyar a los que están ahora, están los que tienen que estar y hay que apoyarlos”.

Al ser consultado sobre si recibió alguna explicación por parte del cuerpo técnico liderado por Manuel Barreto, el mediocampista fue enfático al señalar que no existió comunicación. “No hablé con nadie, nadie me tiene que dar explicaciones, ni a mí, ni a nadie, los que están son los que tienen que estar y hay que respetar”, insistió ante la prensa convocada en el aeropuerto.

Sergio Peña disputó su último encuentro con la selección peruana en la derrota 1-0 ante Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. El volante jugó de titular y completó 86 minutos en el Estadio Nacional de Lima.

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del amistoso

El viernes 10 de octubre a las 18:00, la selección peruana disputará un partido ante Chile en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. El encuentro, considerado una nueva edición del clásico del Pacífico, podrá verse por Movistar Deportes, América TV y ATV, los canales tradicionales para los partidos de la ‘bicolor’.

Este será el único duelo de preparación del ‘equipo de todos’ durante esta jornada FIFA. En noviembre, la escuadra nacional volverá a medirse con la ‘roja’ y también con Rusia en territorio ruso. Las fechas pactadas son: el 12 y 18 del siguiente mes.

Los convocados de la selección peruana

El listado de Manuel Barreto se compone de futbolistas jóvenes y experimentados distribuidos en todas las líneas.

- Arqueros: Pedro Díaz, Diego Enríquez y Diego Romero.

- Defensas: Miguel Araujo, Anderson Villacorta, Renzo Garcés, Anderson Santamaría, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal y Marcos López.

- Volantes: Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Jesús Castillo, Felipe Chávez y Jairo Concha.

- Delanteros: Álex Valera, Luis Ramos, Juan Pablo Goicochea, Bryan Reyna, Maxloren Castro, Kenji Cabrera y Joao Grimaldo.

