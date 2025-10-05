Perú Deportes

Partidos de hoy, domingo 5 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical está cargada de varios compromisos importantes, tanto en la Liga 1 y otros torneos de Sudamérica, así como de las principales ligas europeas

Hoy domingo 5 de octubre se llevarán a cabo varios partidos dentro de una agenda futbolística que tendrá para seguir en la Liga 1 de Perú, así como otros campeonatos de Sudamérica. Las principales ligas europeas también tendrán acción e incluso habría participación de jugadores nacionales en el extranjero.

En el Torneo Clausura, Alianza Lima visitará a Alianza Universidad con la consigna de ganar y luchar por un cupo a la Copa Libertadores 2026, mientras que Universitario de Deportes tratará de estirar la ventaja y consolidarse en la punta del certamen local cuando se mida a Juan Pablo II en el estadio Monumental.

La Premier League, LaLiga, Serie A y otras ligas del Viejo Continente también contarán con encuentros electrizantes que no te puedes perder. De hecho, Oliver Sonne aguarda tener participación con Burnley ante Aston Villa, en tanto que Kenji Cabrera buscará lo mismo con Vancouver Whitecaps ante San Jose Earthquakes por la MLS. Luis Advíncula partiría en el banco de suplentes en Boca Juniors a la espera de su chance contra Newell’s Old Boys.

Por otro lado, la Copa Libertadores Femenina sigue su programación con el juego que sostendrá Alianza Lima frente a Ferroviária de Brasil, tras empatar en el debut con Boca Juniors. Asimismo, el Mundial Sub 20 contará con cuatro cotejos para seguir.

Partidos de Liga 1

- Alianza Universidad vs Alianza Lima (12:00 horas / L1MAX)

- Atlético Grau vs Melgar (15:00 horas / L1MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético (17:30 horas / L1MAX

- Universitario vs Juan Pablo II (18:00 horas (GOLPERU)

Partidos de Liga 2

- CD Moquegua vs ADA Jaén (13:00 horas / ATV, YouTube ATV, YouTube FPF)

- Comerciantes FC vs César Vallejo (15:15 horas / YouTube FPF)

Partidos de Premier League

- Newcastle United 2-0 Nottingham Forest (Finalizado)

- Everton 2-1 Crystal Palace (Finalizado)

- Aston Villa 2-1 Burnley (Finalizado)

- Wolverhampton 1-1 Brighton (Finalizado)

- Brentford 0-1 Manchester City (Finalizado)

Partidos de LaLiga

- Deportivo Alavés 3-1 Elche (Finalizado)

- Sevilla 4-1 Barcelona (Finalizado)

- Real Sociedad 0-1 Rayo Vallecano (Finalizado)

- Espanyol 1-2 Real Betis (Finalizado)

- Celta de Vigo vs Atlético Madrid (14:00 horas / DSports)

Partidos de Serie A

- Udinese 1-1 Cagliari (Finalizado)

- Fiorentina 1-2 AS Roma (Finalizado)

- Bologna 4-0 Pisa SC (Finalizado)

- Napoli 2-1 Genoa (Finalizado)

- Juventus vs AC Milan (13:45 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Stuttgart 1-0 Heidenheim (Finalizado)

- Hamburgo 4-0 Mainz 05 (Finalizado)

- Borussia Monchengladbach vs Friburgo (12:30 horas / Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Olympique de Lyon 1-2 Toulouse (Finalizado)

- AS Mónaco 2-2 Niza (Finalizado)

- Racing de Estrasburgo 5-0 Angers (Finalizado)

- Le Havre 2-2 Rennes (Finalizado)

- Lille vs PSG (13:45 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de Copa Libertadores Femenina

- Boca Juniors vs ADIFFEM (14:00 horas / Pluto TV, YouTube Telefé, YouTube Conmebol Libertadores)

- Corinthians vs Always Ready (14:00 horas / YouTube Conmebol Libertadores)

- Alianza Lima vs Ferroviária (18:00 horas / Pluto TV)

Partidos de Mundial Sub 20

- Sudáfrica vs Estados Unidos (15:00 horas / DSports)

- Nueva Caledonia vs Francia (15:00 horas / DSports)

- Nigeria vs Colombia (18:00 horas / DSports)

- Arabia Saudita vs Noruega (18:00 horas / DSports)

Partidos de MLS

- Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquakes (20:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Los Angeles FC vs Atlanta United (20:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de Liga MX

- Pumas UNAM vs Chivas de Guadalajara (20:00 horas / Canal 5, TUDN, ViX)

- Xolos Tijuana vs Monterrey (22:05 horas / FOX Sports, Caliente TV)

Partidos de fútbol argentino

- Godoy Cruz vs Independiente (12:30 horas / ESPN Premium, Disney+)

- Estudiantes La Plata vs Barracas Central (14:30 horas / TNT Sports, Max)

- Talleres de Córdoba vs Belgrano (14:45 horas / ESPN Premium, Disney+)

- Boca Juniors vs Newell’s Old Boys (17:00 horas / ESPN, Disney+)

- Rosario Central vs River Plate (19:15 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de fútbol brasileño

- Sao Paulo vs Palmeiras (14:00 horas / Globo, Premiere)

- Vasco da Gama vs Vitoria (14:00 horas / Globo, Premiere)

- Bahía vs Flamengo (16:30 horas / Premiere)

- Juventude vs Fortaleza (16:30 horas / Premiere)

- Ceará vs Santos (18:30 horas / Amazon Prime Video)

- Cruzeiro vs Sport Recife (18:30 horas / SporTV, Premiere)

Partidos de fútbol uruguayo

- Progreso 2-0 CA Cerro (Finalizado)

- Racing de Montevideo vs Plaza Colonia (13:30 horas / Disney+)

- Peñarol vs Danubio (16:00 horas / Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Deportivo Pasto vs Alianza FC (15:00 horas / RCN, Win Sports)

- Junior de Barranquilla vs Deportes Tolima (17:15 horas / RCN, Win Sports)

- Boyacá Chicó vs Atlético Nacional (19:30 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Macará vs Aucas (12:00 horas / El Canal Del Fútbol, Zapping)

- Libertad FC vs Orense SC (14:30 horas / El Canal Del Fútbol, Win Sports)

- Barcelona SC vs Independiente del Valle (17: 30 horas / El Canal Del Fútbol, Win Sports)

Partidos de fútbol paraguayo

- Guaraní vs Atlético Tembetary (15:30 horas / Tigo Sports)

- Libertad vs Sportivo Trinidense (18:00 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol venezolano

- Portuguesa vs Academia Puerto Cabello (14:30 horas / YouTube LigaFUTVE)

- Caracas FC vs UCV FC (14:30 horas / YouTube LigaFUTVE)

- Estudiantes de Mérida vs Yaracuyanos (14:30 horas / YouTube LigaFUTVE)

- Anzoátegui FC vs Monagas (14:30 horas / YouTube LigaFUTVE)

- Rayo Zuliano vs Metropolitanos FC (14:30 horas / YouTube LigaFUTVE)

