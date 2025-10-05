Perú Deportes

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno debutan en Challenger de Cali: rivales invitados para duelos en el cuadro principal

Los tenistas peruanos se estrenarán ante dos noveles deportistas locales en el evento colombiano. En la edición del año pasado, Bueno alcanzó la final

Por José Manuel Quintana

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno
Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno se estrenarán en el Challenger 75 de Cali.

El tenis peruano dirá presente en el Challenger 75 de Cali, Colombia. En la ‘Sucursal del Cielo’, Juan Pablo Varillas (#313) y Gonzalo Bueno (#214) tendrán acción desde el lunes 6 de octubre. Ambos ya conocen a sus contrincantes en primera ronda del cuadro principal: dos jóvenes deportistas colombianos que recibieron una ‘wild card’ —invitación— por parte de la organización del torneo.

El evento deportivo en la arcilla del Club Campestre Farallones significará un nuevo desafío para Varillas y Bueno. Por un lado, ‘Juampi’ necesita rodaje y empezar a ganar partidos importante para intentar retomar el destacado nivel que alcanzó en 2023 y lo catapultó al Top 60 del ranking ATP.

Por otro lado, ‘Gonza’ se ha trazado ingresar al Top 200 este 2025. Su rendimiento en Cali será determinante, puesto que en la temporada pasada alcanzó la final del torneo: derrota ante el argentino Juan Pablo Ficovich por 1-4 y 1-6. Por lo tanto, el trujillano de 21 años defiende puntos importantes.

Cuadro principal del Challenger 75
Cuadro principal del Challenger 75 de Cali.

Gonzalo Bueno vs Samuel Linde

La segunda raqueta peruana medirá fuerzas en la arcilla caleña frente a Samuel Linde, tenista colombiano de 17 años. El deportista ‘cafetero’ viene de caer en su encuentro de dobles junto a su connacional Samuel Heredia. El duelo fue correspondiente a la segunda ronda del ITF M25 de Salvador, disputado en superficie dura.

En individuales, registra la negativa racha de siete derrotas al hilo. Su último triunfo se remonta a la primera ronda en el ITF M25 de Bucaramanga, donde derrotó al peruano Andre Baltazar en sets corridos.

Por otro lado, el tenista nacional viene de alcanzar los cuartos de final en el Challenger de Buenos Aires. El ‘gaucho’ Nicolás Kicker apeó al trujillano. En la capital argentina, Bueno había logrado notables victorias como su remontada en primera ronda ante Federico Agustín Gómez y luego su victoria en sets seguidos frente a Francesco Maestrelli, séptimo preclasificado.

Todo esto en el Challenger 75 de Buenos Aires. (Video: Challenger Tour)

El compromiso está pactado para el lunes 6 de octubre en las instalaciones del Club Campestre Farallones. La organización del evento aún no ha señalado cuál será el horario el compromiso. La transmisión estará a cargo de la señal de Challenger TV, portal gratuito que emite los encuentros del circuito de manera gratuita a través de su página web. Asimismo, la página ‘Tenis al Máximo’ transmitirá desde su página en YouTube.

Juan Pablo Varillas vs Samuel Heredia

Juan Pablo Varillas se estrenará en el torneo caleño ante Samuel Heredia. El tenista colombiano de 19 años compitió la semana anterior en el ITF M25 de Salvador junto a su compatriota Samuel Linde, donde quedaron eliminados en primera ronda. En la categoría de ‘singles’, el brasileño Albieri lo derrotó en tres sets.

Por su lado, el limeño de 30 años compitió en el Challenger de Buenos Aires. En el torneo bonaerense, ‘Juampi’ superó la fase de clasificación, pero el boliviano Hugo Dellien lo apeó en primera ronda.

El tenista peruano se impuso 2-1 y avanzó al cuadro principal del torneo argentino. (Video: Challenger Tour)

El compromiso está programado para el lunes 6 de octubre en las instalaciones del Club Campestre Farallones. La organización del evento aún no ha señalado cuál será el horario del compromiso. La transmisión estará a cargo de la señal de Challenger TV, portal gratuito que emite los encuentros del circuito de manera gratuita a través de su página web. Asimismo, la página ‘Tenis al Máximo’ transmitirá desde su página en YouTube.

Varillas y su compromiso con el equipo de Copa Davis

Juan Pablo Varillas estuvo cerca de cuatro meses fuera de las canchas a causa de una lesión en el cartílago de la cadera. “Fui a tres traumatólogos y todos me dijeron cosas diferentes”, contó el tenista peruano en el canal de YouTube ‘Juan Diego Llosa’.

El deportista, octavofinalista en Roland Garros 2023, señaló que su intención era integrar la lista de cara a la Copa Davis 2025 con Perú. Pese a los negativos resultados y a su prolongada ausencia, Luis Horna lo convocó.

“La Davis es una semana muy diferente a cualquier otra, y suma de cualquier otro lado. No es puntos, no es plata. Es otra cosa, involucra otros sentimientos que es representar a tu país. La Copa Davis es una de las pocas cosas que te vas a acordar por siempre de todos los partidos. Yo no me acuerdo cómo me fue en el Challenger de Buenos Aires hace seis años, pero te digo como fue la Davis con Bolivia, como fue el match-point contra Dellien en el tercer set en 2022″, confesó.

