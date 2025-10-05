Perú Deportes

Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II HOY: canal TV online del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’ defenderán el liderato ante los de Chongoyape en el estadio Monumental. Alex Valera es duda para el encuentro. Conoce las señales disponibles para crucial cotejo

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes está firme en su camino hacia el tricampeonato y está listo para dar un paso más: enfrentará a Juan Pablo II hoy, domingo 5 de octubre, en el estadio Monumental, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.

Los ‘cremas’ están imparables y viven un gran momento futbolístico, por ello llegan como favoritos al encuentro frente los de Chongoyape. La ‘U’ es dueño del liderato con 27 puntos y depende de sí mismo para poder quedarse con el segundo título de la temporada.

Jorge Fossati continuará sin poder contar con Rodrigo Ureña por el castigo tras el último clásico, le restan dos jornadas más. Y tiene la duda de Alex Valera, el delantero viene arrastrando una lesión y podría no ser tomado en cuenta para chocar con los ‘auriblancos’.

“Creo que, muy anticipadamente, están dando a Universitario como posible campeón del Clausura. Me parece que es posible, sí, pero creo que es un apresuramiento. Potencialmente, el segundo en el Clausura está a dos puntos; faltan siete fechas para algunos, alrededor de 20 puntos. Lo que debemos pensar es en mantener un equilibrio emocional, que nos lleve a tener humildad y autocrítica siempre: no considerarnos fenómenos cuando ganamos ni un desastre cuando no se puede ganar”, disparó el DT en rueda de prensa.

El cuadro 'crema' superó 2-0 a los 'churres' en Trujillo. (Video: L1MAX)

Por su lado, el cuadro ‘papal’ también tiene la necesidad de sacar una victoria en la cancha de Ate y así cortar la mala racha de tres partidos consecutivos sin poder ganar. Los de Santiago Acasiete quieren seguir escalando posiciones para alejarse don fondo: marcha en el puesto 13 con 11 puntos en el Clausura.

En su último choque, Juan Pablo II sacó un empate 1-1 con ADT en Chongoyape. “Contento con el gol que sirvió para ayudar al equipo, pero nos vamos con bronca porque creo que pudimos llevarnos los tres puntos”, afirmó Álvaro Rojas.

A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2025

Los ‘cremas’ recibirán a los de Chongoyape este domingo 5 de octubre, en el estadio Monumental por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado será a las 18:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:00 horas.

El llamativo cotejo será transmitido por GOLPERU, operador que cuenta con los derechos de transmisión de Universitario de Deportes en sus partidos como locales, y se podrá seguir a través de los canales 14 y 714 en HD. También se verá por Movistar Play, plataforma streaming que es totalmente gratuito para todos sus suscriptores.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el estadio Monumental con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, polémicas, palabra de los protagonistas, tabla de posiciones, y mucho más.

Universitario vs Juan Pablo II: posibles alineaciones

- Universitariode Deportes: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.

- Juan Pablo II: Matías Vega: Jair Toledo, Renzo Alfani, Arón Sánchez, Nilson Loyola; Christian Flores, Álvaro Rojas; Relly Fernández, Cristian Ramírez, Cristhian Tizón; Emiliano Villar.

