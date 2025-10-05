Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Universidad HOY: canal TV online del duelo por fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Alianza Universidad: dónde ver partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Alianza Lima jugará hoy, domingo 5 de octubre, ante Alianza Universidad como parte de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este encuentro está programado para iniciar a las 12:00 horas de Perú y se llevará a cabo en el estadio Municipal Heraclio Tapia León, situado en la ciudad de Huánuco.

El conjunto de Alianza Universidad atraviesa una etapa delicada. La reciente llegada de Roberto Mosquera como director técnico generó un impacto inmediato, que se tradujo en una goleada inicial. Sin embargo, con el paso de los partidos, el efecto positivo se diluyó y el equipo continúa sumido en la parte más baja de la competición.

Los huanuqueños ocupan el último lugar con veintiún puntos, situados a cuatro unidades de Ayacucho FC, el cuadro que actualmente marca la salvación. La derrota 5-1 ante Sport Huancayo en su más reciente presentación, pese a haber iniciado con ventaja tras el penal ejecutado por Yorleys Mena, ha incrementado la presión sobre el plantel.

Roberto Mosquera busca salvar a Alianza Universidad del descenso a falta de pocas fechas para que finalice el Torneo Clausura.

En la otra vereda, Alianza Lima llega revitalizado tras una semana de emociones mixtas. Luego de la eliminación en la Copa Sudamericana, los dirigidos por Néstor Gorosito lograron un triunfo crucial ante Atlético Grau, tras revertir el marcador desfavorable del primer tiempo. Los goles de Alan Cantero y Josué Estrada en el estadio Alejandro Villanueva, en apenas dos minutos, fueron claves para que los de La Victoria sumen tres puntos fundamentales y se acomoden en la cuarta posición con dieciocho unidades.

La expectativa se centra en la posible presencia de Kevin Quevedo, quien fue recientemente desconvocado de la selección peruana por motivos personales, pero figura en la nómina de viajeros de los íntimos. Esta incógnita representa uno de los focos del cotejo, dado el aporte ofensivo del futbolista y el momento que atraviesa el cuadro victoriano.

El cuadro 'blanquiazul' remontó 2-1 a los 'albos' en Matute. (Video: L1MAX)

El encuentro enfrenta realidades opuestas: Alianza Universidad tiene la urgencia de sumar para mantener viva la esperanza de evitar el descenso, mientras que el Alianza Lima apunta a acercarse a los primeros puestos en la tabla con otra victoria fuera de casa. La distancia en puntos para la salvación y el envión anímico de la visita generan un marco de alta tensión y expectativas en la ciudad de Huánuco.

Horarios del Alianza Lima vs Alianza Universidad

Este compromiso se iniciará a las 12:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 11:00 horas de México; a las 12:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 13:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 14:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

Canal TV para seguir el Alianza Lima vs Alianza Universidad

El partido entre Alianza Lima y Alianza Universidad será transmitido de forma exclusiva por L1 Max, canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), disponible en las plataformas de diversas operadoras como Best Cable, DirecTV, Claro, Win, entre otras. Además, el canal ofrece una aplicación llamada Liga 1 Play.

Infobae Perú realizará una cobertura completa de este encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura a través de su sitio web, incluyendo goles, incidencias, detalles y declaraciones.

Posibles alineaciones

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo, Alan Cantero y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito.

- Alianza Universidad: Pedro Ynamine, Rick Campodonico, Otavio Gut, Paolo Fuentes, Edwin Gómez, Gerson Iraola, Carlos Ascues, Campodónico , Marcos Lliuya, Jeremy Canela y Yorleys Mena. DT: Roberto Mosquera.