Cenaida Uribe reveló fuerte deuda de la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: “Nos deben medio millón de soles”

La jefa del equipo ‘blanquiazul’ cuestionó la falta de acciones concretas de la FPV para saldar el monto y reveló difícil situación en el uso de las instalaciones de la Videna para los entrenamientos de su plantel

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

La jefa del equipo ‘blanquiazul’ cuestionó la falta de acciones concretas de la FPV para saldar el monto de medio millón de soles. (Video: Puro Vóley)

La actual jefa de equipo de Alianza Lima, Cenaida Uribe, reveló públicamente una fuerte deuda que la Federación Peruana de Vóley (FPV) desde hace algunos años con el club ‘íntimo’. En declaraciones brindadas al medio especializado 'Puro Vóley’, la exvoleibolista reveló que el monto adeudado asciende a 490 mil soles y criticó duramente al ente presidido por Gino Vegas debido a ciertas obligaciones económicas hacia los equipos de la Liga Nacional en las bases para la nueva temporada.

El reclamo de Uribe surge en medio de la revisión de las bases del campeonato nacional, que exigen a los clubes firmar una declaración jurada asegurando no tener deudas con sus jugadoras ni con su comando técnico. Un requisito que, según la dirigenta, no se aplica con la misma rigurosidad hacia la propia FPV, a pesar de las obligaciones económicas impagas que mantiene con la institución de La Victoria.

“Sí, nos deben 490 mil soles. Entonces, ¿cómo es que tú mandas dentro de las bases un documento que firmes un compromiso que no tienes ninguna deuda con las jugadoras y la Federación nos debe a nosotros medio millón de soles? No tiene sentido”, cuestionó la jefa de equipo de Alianza Lima.

La deuda en cuestión se originó durante la gestión actual de la FPV. Cenaida Uribe sostiene que la dirigencia ha tenido conocimiento del tema desde el inicio de su administración, por lo que no puede alegar desconocimiento. “Eso es correspondiente al año 2021, 2022 y 2023, me parece, cuando ya era presidente Gino Vegas. Nos deben desde hace cuatro años, ni para que digan que no sabían, Gino ya estaba en el cargo”, afirmó.

Gino Vegas es el actual
Gino Vegas es el actual presidente de la Federación Peruana de Vóley. Crédito: FPV

Reuniones sin resultado

Cenaida Uribe también detalló que, a lo largo de estos tres años, han sostenido al menos cuatro reuniones con representantes de la FPV para buscar una solución al problema económico. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado ningún acuerdo de pago ni se ha recibido una propuesta formal que permita saldar la deuda.

“En estos tres años con Alianza nos hemos reunido unas cuatro veces. En la primera reunión nos dijeron ‘no les vamos a pagar, no tenemos la plata’. La segunda, vinimos también con la jefa en ese momento y dijeron ‘vamos a hacer un plan de pago, una propuesta el año pasado’ y hasta ahorita cero”, lamentó la exseleccionada nacional.

Una de las alternativas que propuso el club fue compensar parte de la deuda con los costos de uso de las canchas de la Videna, donde el equipo ‘íntimo’ entrena regularmente. No obstante, la FPV no accedió a ese mecanismo en el pasado.

“Decíamos ‘descuéntame lo de la cancha con lo que me deben’, pero nunca nos descontaron. Nos descontaron de la taquilla, así que parece que este año sí se va a dar eso. O sea, me van a descontar de lo que me deben”, indicó.

Alianza Lima se coronó bicampeón
Alianza Lima se coronó bicampeón de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

Entrenar en la Videna: una necesidad que cuesta caro

Cenaida Uribe también expresó su incomodidad respecto a las tarifas que el club debe pagar por utilizar las instalaciones de la Videna. Según explicó, Alianza Lima paga 120 soles por hora de entrenamiento, y si utilizan más de una cancha, deben abonar por cada una de ellas.

“Pagamos 120 soles la hora para entrenar en Videna. A nosotros nos cobran. Sé que por ahí hay algunos cariños con otros clubes, pero a nosotros nos cobran. Pagamos y si uso dos canchas, pagamos por las dos. Con esta Federación nunca ha sido gratis”, denunció.

A pesar del alto costo, reconoció que el club no tiene otra opción, ya que no cuenta con un coliseo propio y las condiciones del recinto son beneficiosas para las jugadoras. “Desgraciadamente hay que hacerlo porque no tenemos coliseo propio y lo otro es que para las chicas es una buena cancha, para las rodillas, es un buen piso. Por eso estamos acá”, finalizó.

