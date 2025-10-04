Giancarlo Granda fue irónico con la lesión de Alex Valera tras convocatoria para Perú vs Chile: “Siempre pasa algo”

El tema Alex Valera y la selección peruana vuelve a generar polémica tras conocerse una nueva lesión del delantero de Universitario de Deportes que podría dejarlo afuera de la convocatoria de Manuel Barreto para el partido con Chile el próximo viernes 10 de octubre en Santiago.

Jorge Fossati confirmó que el ‘9′ de la ‘U’ arrastra molestias físicas y es duda para enfrentar a Juan Pablo II este domingo 5 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, eso generó suspicacias porque coincide con la preparación de la ‘blanquirroja’ para el amistoso con los ‘mapachos’.

Es decir, una vez más Valera podría quedar afuera por haberse sentido y los cuestionamientos crecieron porque después del duelo de la ‘bicolor’ se enfrentarán los ‘merengues’ con Sporting Cristal, y muchos señalaron que su ausencia es porque se está cuidando para el clásico que podría definir al ganador del segundo trofeo de la Liga 1.

Giancarlo Granda debatió sobre la situación del atacante nacional y lanzó un irónico comentario. El periodista deportivo resaltó que siempre le pasa algo previo a un duelo del ‘equipo de todos’ y aseguró que le llamó mucho la atención porque había mostrado su entusiasmo de volver a la Videna.

“No dudo de la palabra, pero siempre pasa algo. Entonces, ya también en un momento dices...Expones distintas excusas, o distintas lesiones, pero ya es cada vez que se le convoca ocurre algo. Valera declaró en la Liga 1 y dijo: ‘estoy entusiasmado con la convocatoria’”, apuntó

El técnico uruguayo se refirió a la dolencia del delantero previo al duelo Universitario vs Juan Pablo II. (Jax Latin Media)

“Oliver Sonne y Alex Valera tiene que aprovechar su oportunidad”

Giancarlo Granda aseguró que Alex Valera debe aprovechar su oportunidad en la convocatoria de la selección peruana para mostrarse porque hay escasez de delanteros y no puede darse el lujo de negarse. El periodista deportivo hizo una comparación con Pedro Gallese, quien es referente de la ‘blanquirroja’ y no tiene que demostrar nada porque ya lo hizo.

“Si por ejemplo, si viene Pedro Gallese y dice ‘profe, la verdad, tengo partidos importantes en Estados Unidos. No me convoque’. Gallese, hermano, juega siempre en la selección que es el arquero con más en la selección peruana le dices: ‘no te preocupes, mi hermano’. Pero Oliver Sonne, Alex Valera, Martín Távara, el nombre que quieras; tienen que aprovechar el cachito que tengan. Tienen que venir porque los están convocando precisamente para esto, para verlos. Esta es su oportunidad”, comentó el ‘Flaco’.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la lesión de Alex Valera?

El técnico de Universitario de Deportes reveló que Alex Valera está sentido desde el encuentro con Alianza Atlético y está siendo evaluado para ser considerado para partido con Juan Pablo II. Eso sí, el DT fue directo al mencionar que no se empiece a realizar especulaciones de que el ‘9′ no quiere estar en la selección peruana.

“Espero que pueda llegar en condiciones esta vez. Es uno de los jugadores que no está totalmente recuperado y no es que lo saqué allá (en el partido ante Alianza Atlético) en los últimos minutos porque estaba jugando mal, es porque estaba con alguna molestia. Lo digo para que no empiecen con esas especulaciones absurdas que he visto en ocasiones anteriores“, declaró el ‘Nono’ en rueda de prensa.