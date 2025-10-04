Perú Deportes

Giancarlo Granda fue irónico con la lesión de Alex Valera tras convocatoria para Perú vs Chile: “Siempre pasa algo”

Jorge Fossati confirmó que el delantero de la ‘U’ está sentido y es duda para enfrentar a Juan Pablo II este domingo 5 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar

El tema Alex Valera y la selección peruana vuelve a generar polémica tras conocerse una nueva lesión del delantero de Universitario de Deportes que podría dejarlo afuera de la convocatoria de Manuel Barreto para el partido con Chile el próximo viernes 10 de octubre en Santiago.

Jorge Fossati confirmó que el ‘9′ de la ‘U’ arrastra molestias físicas y es duda para enfrentar a Juan Pablo II este domingo 5 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, eso generó suspicacias porque coincide con la preparación de la ‘blanquirroja’ para el amistoso con los ‘mapachos’.

Es decir, una vez más Valera podría quedar afuera por haberse sentido y los cuestionamientos crecieron porque después del duelo de la ‘bicolor’ se enfrentarán los ‘merengues’ con Sporting Cristal, y muchos señalaron que su ausencia es porque se está cuidando para el clásico que podría definir al ganador del segundo trofeo de la Liga 1.

Giancarlo Granda debatió sobre la situación del atacante nacional y lanzó un irónico comentario. El periodista deportivo resaltó que siempre le pasa algo previo a un duelo del ‘equipo de todos’ y aseguró que le llamó mucho la atención porque había mostrado su entusiasmo de volver a la Videna.

“No dudo de la palabra, pero siempre pasa algo. Entonces, ya también en un momento dices...Expones distintas excusas, o distintas lesiones, pero ya es cada vez que se le convoca ocurre algo. Valera declaró en la Liga 1 y dijo: ‘estoy entusiasmado con la convocatoria’”, apuntó

El técnico uruguayo se refirió a la dolencia del delantero previo al duelo Universitario vs Juan Pablo II. (Jax Latin Media)

“Oliver Sonne y Alex Valera tiene que aprovechar su oportunidad”

Giancarlo Granda aseguró que Alex Valera debe aprovechar su oportunidad en la convocatoria de la selección peruana para mostrarse porque hay escasez de delanteros y no puede darse el lujo de negarse. El periodista deportivo hizo una comparación con Pedro Gallese, quien es referente de la ‘blanquirroja’ y no tiene que demostrar nada porque ya lo hizo.

“Si por ejemplo, si viene Pedro Gallese y dice ‘profe, la verdad, tengo partidos importantes en Estados Unidos. No me convoque’. Gallese, hermano, juega siempre en la selección que es el arquero con más en la selección peruana le dices: ‘no te preocupes, mi hermano’. Pero Oliver Sonne, Alex Valera, Martín Távara, el nombre que quieras; tienen que aprovechar el cachito que tengan. Tienen que venir porque los están convocando precisamente para esto, para verlos. Esta es su oportunidad”, comentó el ‘Flaco’.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la lesión de Alex Valera?

El técnico de Universitario de Deportes reveló que Alex Valera está sentido desde el encuentro con Alianza Atlético y está siendo evaluado para ser considerado para partido con Juan Pablo II. Eso sí, el DT fue directo al mencionar que no se empiece a realizar especulaciones de que el ‘9′ no quiere estar en la selección peruana.

Espero que pueda llegar en condiciones esta vez. Es uno de los jugadores que no está totalmente recuperado y no es que lo saqué allá (en el partido ante Alianza Atlético) en los últimos minutos porque estaba jugando mal, es porque estaba con alguna molestia. Lo digo para que no empiecen con esas especulaciones absurdas que he visto en ocasiones anteriores“, declaró el ‘Nono’ en rueda de prensa.

Temas Relacionados

Giancarlo GrandaAlex ValeraUniversitario de DeportesLiga 1Juan Pablo IISelección peruanaSelección de Chileperu-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, sábado 4 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Sporting Cristal saldrá a sorprender en Tarma, Real Madrid buscará levantarse en LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, Pedro Gallese tendrá acción con Orlando City, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 4

La lucha por la Copa Libertadores 2026: ¿Cómo se definen los cupos en el nuevo formato de la Liga 1 2025?

Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC también están luchando por su clasificación al torneo internacional. Conoce los criterios para determinar las etapas en el nuevo formato del campeonato nacional

La lucha por la Copa

Pedro Díaz en exclusiva con Infobae: la felicidad por el llamado de la selección nacional, el proyecto Cusco FC y cómo la Copa Perú lo forjó

El arquero revelación de la Liga 1 2025 ha celebrado con este medio digital su primera convocatoria oficial con la selección peruana de cara al amistoso internacional contra Chile. También ha aprovechado para realizar un balance absoluto de su carrera entera. “Quiero que este sea mi punto de base y seguir creciendo”, ha manifestado

Pedro Díaz en exclusiva con

Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia: “¿El jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? Él es un referente”

El ‘Tigre’ ha cerrado filas con el mediocentro de mayor fuerza y experiencia de la selección peruana. Ha aprobado sus expresiones y ha ponderado su personalidad. “Ha sido un líder en todo momento y puede dar una opinión”, ha suscrito

Ricardo Gareca sale en defensa

“Hemos decidido no entrenar”, la drástica medida de Christian Cueva y jugadores de Emelec tras falta de pago

El plantel decidió entrar en huelga por impagos, el club ecuatoriano aseguró que realizó los abonos mediante comunicado. Sin embargo, los futbolistas desmintieron esa información y siguen en pie de lucha

“Hemos decidido no entrenar”, la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kira Alcarraz se niega a

Kira Alcarraz se niega a disculparse por amenazar a periodista y justifica la agresión: “Ella me provocó”

Fiscalía: Frase “hay que cargárselo” de Rafael López Aliaga contra Gustavo Gorriti es una instigación al homicidio

Kira Alcarraz amenaza a periodista tras consultarle por contratación de la pareja de su hijo: “No estarías viva”

Kira Alcarraz se burla de agresión a periodista en un video en redes sociales: “Tocan a una, tocan a todas...Sino, lo estampamos”

La tesis de Patricia Benavides sí existe y tiene más de 85% de presunto plagio, según Turnitin

ENTRETENIMIENTO

Flavia López en el Miss

Flavia López en el Miss Grand Internacional 2025: fecha, horario y canal de transmisión del concurso de belleza

Hija de Christian Domínguez revela que no ve a su papá hace 4 meses: “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí"

Johana Cubillas hace las paces con Juan Ichazo luego que aceptara firmar el permiso de viaje a sus hijos

Johanna San Miguel es criticada por burlarse del físico de streamer en podcast de Mario Irivarren y Laura Spoya: “Tengo estómago”

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón

DEPORTES

A qué hora juega Sporting

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, sábado 4 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La lucha por la Copa Libertadores 2026: ¿Cómo se definen los cupos en el nuevo formato de la Liga 1 2025?

Pedro Díaz en exclusiva con Infobae: la felicidad por el llamado de la selección nacional, el proyecto Cusco FC y cómo la Copa Perú lo forjó

Ricardo Gareca sale en defensa de Renato Tapia: “¿El jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? Él es un referente”