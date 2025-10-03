Pedro García cuestionó la falta de referentes en la convocatoria de Perú para enfrentar a Chile en amistoso: “¿Y el liderazgo?"

Se dio a conocer la convocatoria de Perú para enfrentar a Chile para el amistoso por la fecha FIFA el próximo viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, ubicado en Santiago. Manuel Barreto decidió llamar a 25 futbolistas dejando de lado a algunos referentes de la ‘blanquirroja’ generando polémica en el mundo deportivo. Las ausencias de Pedro Gallese, Renato Tapia, Oliver Sonne, entre otros abrió debate en los medios de comunicación y redes sociales.

Pedro García cuestionó la nómina de la ‘Muñeca’ para el choque contra los ‘mapochos’ y fue tajante al asegurar la falta de liderazgo. También mostró su desacuerdo por realizar una lista con jugadores nuevos en su mayoría, sin respetar la columna vertebral que marcan la experiencia en la ‘bicolor’.

“En cada uno de los nombres convocados, me generan el mayor de los respetos; son chicos nuevos que van a hacer, pero todavía no son. Y me parecería a mí que la selección nacional, así sea un amistoso que a nadie le importe demasiado, tiene que ir con lo mejor que puede ir. Y me parece un despropósito que todos sean nuevos o que la mayoría. Y me parece que esos chicos tendrían un mejor pasar si tienen compañeros al costado, alguno que otro, que sirva de referencia, de columna de referencia, hasta en temas de liderazgo. Mira la lista, hablemos de liderazgo. Habla de liderazgo. Las selecciones necesitan que se convoque a los mejores siempre. Dos, cuando no son exactamente los mejores, tienes que cuidar que la Selección tenga líderes naturales en la cancha. Háblame de liderazgo con la selección. Cuando la pelota, cuando la pelota se pierda, cuando el partido sea complicado, cuando la decisión arbitral sea polémica y haya que poner el pecho, háblame de liderazgo”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

La disruptiva lista de Manuel Barreto para el duelo ante Chile en La Florida, Santiago. Crédito: Difusión.

“Es la convocatoria más rara que se ha producido”

Pedro García resaltó que la convocatoria de Manuel Barreto no generó mucha expectativa por el mal momento futbolístico que vive la selección peruana tras su decepcionante participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Además, precisó que la nómina fue la más peculiar de los últimos años.

“Debe ser la convocatoria de los últimos años, con todo respeto por los convocados, que ha generado menos expectativa en el sentido de la convocatoria en sí misma. Debe ser el amistoso menos esperado, con la convocatoria más rara, inédita, que se ha producido. ¿Sabes qué? Retrocedo hasta la época en la que Perú iba a jugar un partido amistoso antes de la época de Oblitas; me estoy yendo a la época realmente...me estoy yendo 30 años atrás. Me estoy yendo 30 años atrás para hablarte de una convocatoria que, vamos a ser honestos. A mí me interesa, a ti también, pero a la gente medio que no le interesa demasiado. Mira en qué lugar aparece la convocatoria de hoy en los diferentes medios informativos y si protagonizan o no la noticia del día. En fin, eso lo podemos desarrollar y podemos discrepar“, añadió.

La sorpresiva lista de convocados de Chile

La selección de Chile atraviesa una situación similar a la de Perú debido al proceso de recambio generacional. Nicolás Córdova evidenció este cambio en las recientes fechas de las Eliminatorias 2026 al prescindir de futbolistas históricos de la llamada ‘generación dorada’ y optar por convocar a jóvenes valores. Figuran entre los nuevos nombres Lucas Assadi, Darío Osorio, Bruno Barticciotto y Maximiliano Gutiérrez, todos menores de 25 años.

La lista de convocados de Chile para enfrentar a Perú en amistoso