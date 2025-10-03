Perú Deportes

Pedro García cuestionó la falta de referentes en la convocatoria de Perú para enfrentar a Chile en amistoso: “¿Y el liderazgo?"

El periodista deportivo resaltó el poco interés de los hinchas por conocer la lista de convocados para enfrentar a los ‘mapochos’ el próximo viernes 10 de octubre en Santiago

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar

Se dio a conocer la convocatoria de Perú para enfrentar a Chile para el amistoso por la fecha FIFA el próximo viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, ubicado en Santiago. Manuel Barreto decidió llamar a 25 futbolistas dejando de lado a algunos referentes de la ‘blanquirroja’ generando polémica en el mundo deportivo. Las ausencias de Pedro Gallese, Renato Tapia, Oliver Sonne, entre otros abrió debate en los medios de comunicación y redes sociales.

Pedro García cuestionó la nómina de la ‘Muñeca’ para el choque contra los ‘mapochos’ y fue tajante al asegurar la falta de liderazgo. También mostró su desacuerdo por realizar una lista con jugadores nuevos en su mayoría, sin respetar la columna vertebral que marcan la experiencia en la ‘bicolor’.

“En cada uno de los nombres convocados, me generan el mayor de los respetos; son chicos nuevos que van a hacer, pero todavía no son. Y me parecería a mí que la selección nacional, así sea un amistoso que a nadie le importe demasiado, tiene que ir con lo mejor que puede ir. Y me parece un despropósito que todos sean nuevos o que la mayoría. Y me parece que esos chicos tendrían un mejor pasar si tienen compañeros al costado, alguno que otro, que sirva de referencia, de columna de referencia, hasta en temas de liderazgo. Mira la lista, hablemos de liderazgo. Habla de liderazgo. Las selecciones necesitan que se convoque a los mejores siempre. Dos, cuando no son exactamente los mejores, tienes que cuidar que la Selección tenga líderes naturales en la cancha. Háblame de liderazgo con la selección. Cuando la pelota, cuando la pelota se pierda, cuando el partido sea complicado, cuando la decisión arbitral sea polémica y haya que poner el pecho, háblame de liderazgo”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

La disruptiva lista de Manuel
La disruptiva lista de Manuel Barreto para el duelo ante Chile en La Florida, Santiago. Crédito: Difusión.

“Es la convocatoria más rara que se ha producido”

Pedro García resaltó que la convocatoria de Manuel Barreto no generó mucha expectativa por el mal momento futbolístico que vive la selección peruana tras su decepcionante participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Además, precisó que la nómina fue la más peculiar de los últimos años.

“Debe ser la convocatoria de los últimos años, con todo respeto por los convocados, que ha generado menos expectativa en el sentido de la convocatoria en sí misma. Debe ser el amistoso menos esperado, con la convocatoria más rara, inédita, que se ha producido. ¿Sabes qué? Retrocedo hasta la época en la que Perú iba a jugar un partido amistoso antes de la época de Oblitas; me estoy yendo a la época realmente...me estoy yendo 30 años atrás. Me estoy yendo 30 años atrás para hablarte de una convocatoria que, vamos a ser honestos. A mí me interesa, a ti también, pero a la gente medio que no le interesa demasiado. Mira en qué lugar aparece la convocatoria de hoy en los diferentes medios informativos y si protagonizan o no la noticia del día. En fin, eso lo podemos desarrollar y podemos discrepar“, añadió.

La sorpresiva lista de convocados de Chile

La selección de Chile atraviesa una situación similar a la de Perú debido al proceso de recambio generacional. Nicolás Córdova evidenció este cambio en las recientes fechas de las Eliminatorias 2026 al prescindir de futbolistas históricos de la llamada ‘generación dorada’ y optar por convocar a jóvenes valores. Figuran entre los nuevos nombres Lucas Assadi, Darío Osorio, Bruno Barticciotto y Maximiliano Gutiérrez, todos menores de 25 años.

La lista de convocados de
La lista de convocados de Chile para enfrentar a Perú en amistoso

Temas Relacionados

Pedro GarcíaManuel BarretoSelección peruanaSelección de Chileperu-deportes

Más Noticias

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del debut de Manuel Barreto como DT de la ‘bicolor’ en amistoso FIFA

Con una lista renovada de jugadores entre los que estaría Felipe Chávez, la ‘Muñeca’ tendrá su primer partido con la ‘bicolor’ en octubre ante los ‘sureños’. Conoce los detalles

Perú vs Chile: día, hora

Pedro Díaz en exclusiva con Infobae: la felicidad por el llamado de la selección nacional, el proyecto Cusco FC y cómo la Copa Perú lo forjó

El arquero revelación de la Liga 1 2025 ha celebrado con este medio digital su primera convocatoria oficial con la selección peruana de cara al amistoso internacional contra Chile. También ha aprovechado para realizar un balance absoluto de su carrera entera. “Quiero que este sea mi punto de base y seguir creciendo”, ha manifestado

Pedro Díaz en exclusiva con

Melgar derrotó 2-0 a Cienciano en Arequipa por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025: goles y resumen del partido

Con goles de Jhonny Vidales y Nicolás Quagliata, los de Juan Reynoso se llevaron el clásico del sur en la UNSA. Su siguiente rival será Alianza Atlético en Sullana, el domingo 5 de octubre

Melgar derrotó 2-0 a Cienciano

Reimond Manco lanzó dura crítica a la convocatoria de Manuel Barreto para Perú vs Chile: “La selección no es un club para probar jugadores”

El exjugador mostró su desacuerdo con la nómina del técnico de la ‘blanquirroja’ y resaltó que solo los mejores jugadores deberían integrar la lista a pesar del mal momento futbolístico del ‘equipo de todos’

Reimond Manco lanzó dura crítica

Alexander Robertson en disputa: Australia lo llama para gira con miras al Mundial 2026; Perú lo espera como parte de nuevo proyecto

El mediocentro del Cardiff City ha recibido la convocatoria oficial de los ‘socceroos’ días después de contar con la carta de reserva de la ‘bicolor’. ¿Acaso cerrará filas con su patria original?

Alexander Robertson en disputa: Australia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Patricia Benavides seguirá como fiscal

Patricia Benavides seguirá como fiscal suprema: Fracasa último intento para suspenderla

Pedro Castillo pide que el Congreso pague su pensión vitalicia mientras se resuelve apelación

Kira Alcarraz amenaza a periodista tras consultarle por contratación de la pareja de su hijo: “No estarías viva”

Dina Boluarte se pronuncia contra paro de transportes y minimiza su impacto: “En 24 o 48 horas no se va a solucionar el crimen”

Congreso apeló orden de otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo: estos son los argumentos y el porqué rechazan comparación con Alberto Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Ángel Calvo, titiritero

Esposa de Ángel Calvo, titiritero de ‘Nicolasa’, lo acusa de dejarla en la calle, y él se defiende: “Ya me botaron de TV Perú”

Bárbara Mori: su protagónico en ‘Mistura’, el cariño eterno por Christian Meier y lo que ‘Rubí’ significa en su vida: “Me trajo alegrías y sombras”

Concierto de Shakira en Perú: Susy Díaz confirma que vivirá la experiencia ‘Camina con la Loba’ junto a la cantante

Colombiano George Slebi aceptó ‘error’ con Maju Mantilla: “Me pidió disculpas”, le contó Gustavo Salcedo a Magaly Medina

Magaly Medina pone en duda embarazo de la ‘prima’ de Josimar tras rinoplastia: “¿No que estaba embarazada?”

DEPORTES

Perú vs Chile: día, hora

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del debut de Manuel Barreto como DT de la ‘bicolor’ en amistoso FIFA

Pedro Díaz en exclusiva con Infobae: la felicidad por el llamado de la selección nacional, el proyecto Cusco FC y cómo la Copa Perú lo forjó

Melgar derrotó 2-0 a Cienciano en Arequipa por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025: goles y resumen del partido

Reimond Manco lanzó dura crítica a la convocatoria de Manuel Barreto para Perú vs Chile: “La selección no es un club para probar jugadores”

Alexander Robertson en disputa: Australia lo llama para gira con miras al Mundial 2026; Perú lo espera como parte de nuevo proyecto