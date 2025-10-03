Perú Deportes

Golazo de Luis Ramos con potente disparo y ‘huacha’ incluida que se postula como el mejor de la Copa de Colombia 2025

El delantero peruano sacó un remate imparable desde fuera del área y le dio una nueva alegría al América de Cali en el duelo ante Junior de Barranquilla

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

El delantero peruano selló tremenda definición. (Video: WIN)

Luis Ramos volvió a demostrar su gran momento en el fútbol colombiano con una actuación estelar que dejó en evidencia su talento y peso ofensivo en América de Cali. En el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay, disputado este jueves 2 de octubre contra Junior de Barranquilla, el delantero peruano se lució con un golazo que le dio una victoria importante a su equipo y confirmó su crecimiento constante en la temporada 2025.

En un duelo intenso en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Ramos se convirtió en el héroe en un momento decisivo. Tras el tanto inicial de Andrés Roa que adelantó a los ‘escarlatas’ sobre el final del primer tiempo, el atacante nacional logró ampliar la ventaja con una anotación espectacular, brindando mayor tranquilidad y control al cuadro caleño en los minutos finales del encuentro.

La jugada que dio origen al gol fue una auténtica exhibición de su habilidad individual. Tras recibir un pase desde el centro del campo, el delantero peruano condujo el balón con mucha confianza y destreza. De hecho, en un momento de brillantez técnica, realizó una ‘huacha’ al colombiano Jermein Peña, quien intentaba arrebatarle el balón, dejándolo atrás y ganando espacio para la definición.

Sin titubear, Luis Ramos lanzó un potente disparo desde fuera del área que se coló en el ángulo superior de la portería rival, dejando sin opción al arquero Jefferson Martínez, quien nada pudo hacer para evitar el gol. Esta espectacular definición no solo puso de manifiesto su gran técnica, sino también su personalidad y valentía para asumir la responsabilidad en los momentos más decisivos del partido.

El delantero peruano marcó el 2-0 de su equipo con un espectacular disparo ante Junior de Barranquilla por la Copa BetPlay 2025. (Video: Win Sports)

El gol dejó impresionados a todos los presentes en el recinto, así como a los comentaristas de Win Sports, el canal encargado de transmitir la Copa BetPlay 2025. Admirados por el ‘misil’ y precisión del remate, destacaron: “Es un pedazo de gol. Tiempo y espacio calculados, toma de decisión perfecta del peruano. Tremendo trallazo de media distancia, imposible para el portero”.

Gracias a esta anotación, América de Cali tomó una ventaja importante de 2-0 en el marcador durante el duelo en Barranquilla, aunque Junior logró descontar en los minutos finales. A pesar del tanto del ‘tiburón’, el cuadro ‘escarlata’ se llevó un valioso triunfo como visitante y ahora espera sellar su clasificación a las semifinales del torneo colombiano en su estadio. El partido de vuelta está programado para el miércoles 15 de octubre.

Luis Ramos celebra su convocatoria con un golazo

Luis Ramos se perfila como la nueva referencia ofensiva de la selección peruana, motivo por el cual Manuel Barreto lo incluyó nuevamente en la lista de convocados para el próximo amistoso frente a Chile. El gran nivel que ha mostrado el delantero de 25 años le ha asegurado un lugar fijo en el equipo patrio, y ahora comienza una nueva etapa en la que se espera que tenga un papel mucho más protagónico que en la última Eliminatoria.

El golazo que marcó ante Junior de Barranquilla refleja claramente el impacto que viene teniendo en América de Cali, club en el que ya se consolidó como su principal carta de ataque. Con 11 anotaciones en lo que va la temporada, el delantero nacional ha sido determinante tanto en la Liga Colombiana como en la Copa BetPlay, sumando regularidad y confianza.

Luis Ramos ya suma 11
Luis Ramos ya suma 11 goles oficiales con América de Cali.

Con su nueva anotación, Luis Ramos igualó su mejor registro individual, el cual había conseguido el año pasado con Cusco FC. Aún con varios partidos por delante, todo indica que romperá esa marca personal. Pero más allá de las cifras, el principal desafío está en resolver los problemas de efectividad que arrastra la selección peruana en sus últimos encuentros.

El crecimiento sostenido en Colombia le ha permitido ser parte de una nueva convocatoria la ‘blanquirroja’ y lo posiciona como una opción real para cubrir el déficit ofensivo del equipo nacional, que necesita nuevas soluciones en el frente de ataque. Ramos buscará ahora trasladar su gran momento con América al plano internacional, defendiendo los colores del país.

