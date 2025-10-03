Perú Deportes

Canal TV exclusivo que transmitirá Atenea Open 2025: partidos de Universitario, Perú Sub 19, Géminis y Atlético Atenea

El cuadrangular arrancará este viernes 10 de octubre previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Entérate todos los detalles del torneo que tendrá a las ‘cremas’ y la ‘blanquirroja’

Grace Nole Alcántara

Grace Nole Alcántara

A pocos días del arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, se jugará el Atenea Open 2025 que organiza el club Atlético Atenea por su presentación oficial. Será un cuadrangular donde contará con participación de Universitario de Deportes, selección peruana Sub 19 y Deportivo Géminis.

El torneo se disputará entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre en el coliseo del Colegio La Salle, en Breña. Servirá como preparación previo al inicio de la competición y para la ‘blanquirroja’ también será importante porque será un ensayo a los Juegos Bolivarianos 2025 que se celebrarán desde el 22 de noviembre y finalizará el domingo 7 de diciembre, en Ayacucho.

Esta será la segunda edición del Atenea Open, competición que tuvo como ganador al equipo crema en su primera versión. Las ‘pumas’ se reforzaron con las centrales brasileñas Angélica Malinverno y Mara Ferreira Leão, y la opuesta Maluh Oliveira, quienes se suman al plantel. También brasileña Elis Bento continuará en el equipo.

Canal TV exclusivo que transmitirá el Atenea Open 2025

El cuadrangular previo a la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 que contará con la participación de Universitario de Deportes, Perú Sub 19, Atlético Atenea y Géminis llegará a todos los hogares peruanos. Latina Televisión televisará la competición a través de sus canales 2 y 702 en HD. También se podrá seguir por la página web y la platafora Youtube de la casa televisiva.

Programación del Atenea Open 2025: partidos del cuadrangular

Viernes 10 de octubre

- Universitario de Deportes vs Perú Sub 19 (19:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

- Club Atlético Atenea vs Deportivo Géminis (21:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

Sábado 11 de octubre

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (17:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

- Club Atlético Atenea vs Perú Sub 19 (19:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

Domingo 12 de octubre

- Deportivo Géminis vs Perú Sub 19 (15:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

- Club Atlético Atenea vs Universitario de Deportes (17:30 horas / Coliseo del Colegio La Salle)

Precios de entradas

Los boletos están disponibles a través del portal de Joinnus, los hinchas podrán adquirir sus entradas para el cuadrangular para alentar al equipo de sus amores.

- Entrada por día: S/. 25.00 soles

- Abono por los 3 días: S/. 60 soles

¿Cuándo arranca la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

La nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley iniciará el sábado 25 de octubre.El Coliseo Miguel Grau del Callao albergará las primeras fechas del certamen, que reunirá nuevamente a los principales equipos del país en la lucha por el campeonato nacional.

Los clubes que participarán son los siguientes: Alianza Lima, Regatas Lima, Universidad San Martín, Universitario Deportes, Deportivo Soan, Circolo Sportivo Italiano, Club Atlético Atenea, Rebaza Acosta, Deportivo Géminis, Olva Latino, Deportivo Wanka y el Club Kazoku.

“Se mantiene el mismo cupo de tres extranjeras en el campo. El sistema es una primera rueda de 12; de ahí quedan 10 equipos que vuelven a jugar todos contra todos y los ocho primeros entran al sistema de ‘play offs’ y se sigue con la misma rutina de la temporada pasada. Todo debe terminar entre el 1 y el 3 de mayo como fecha máxima porque el próximo año tenemos los campeonatos clasificatorios sudamericanos para el siguiente Mundial de mayores; hay tres cupos en juego que estamos buscando", declaró Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Voleibol.

El presidente de la FPV habló sobre el arranque de la nueva temporada del torneo nacional. (De Una)

