Canal TV exclusivo que transmitirá Atenea Open 2025: partidos de Universitario, Perú Sub 19, Géminis y Atlético Atenea

A pocos días del arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, se jugará el Atenea Open 2025 que organiza el club Atlético Atenea por su presentación oficial. Será un cuadrangular donde contará con participación de Universitario de Deportes, selección peruana Sub 19 y Deportivo Géminis.
El torneo se disputará entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre en el coliseo del Colegio La Salle, en Breña. Servirá como preparación previo al inicio de la competición y para la ‘blanquirroja’ también será importante porque será un ensayo a los Juegos Bolivarianos 2025 que se celebrarán desde el 22 de noviembre y finalizará el domingo 7 de diciembre, en Ayacucho.
Esta será la segunda edición del Atenea Open, competición que tuvo como ganador al equipo crema en su primera versión. Las ‘pumas’ se reforzaron con las centrales brasileñas Angélica Malinverno y Mara Ferreira Leão, y la opuesta Maluh Oliveira, quienes se suman al plantel. También brasileña Elis Bento continuará en el equipo.
Canal TV exclusivo que transmitirá el Atenea Open 2025
El cuadrangular previo a la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 que contará con la participación de Universitario de Deportes, Perú Sub 19, Atlético Atenea y Géminis llegará a todos los hogares peruanos. Latina Televisión televisará la competición a través de sus canales 2 y 702 en HD. También se podrá seguir por la página web y la platafora Youtube de la casa televisiva.
Programación del Atenea Open 2025: partidos del cuadrangular
Viernes 10 de octubre
- Universitario de Deportes vs Perú Sub 19 (19:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)
- Club Atlético Atenea vs Deportivo Géminis (21:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)
Sábado 11 de octubre
- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (17:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)
- Club Atlético Atenea vs Perú Sub 19 (19:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)
Domingo 12 de octubre
- Deportivo Géminis vs Perú Sub 19 (15:00 horas / Coliseo del Colegio La Salle)
- Club Atlético Atenea vs Universitario de Deportes (17:30 horas / Coliseo del Colegio La Salle)
Precios de entradas
Los boletos están disponibles a través del portal de Joinnus, los hinchas podrán adquirir sus entradas para el cuadrangular para alentar al equipo de sus amores.
- Entrada por día: S/. 25.00 soles
- Abono por los 3 días: S/. 60 soles
¿Cuándo arranca la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?
La nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley iniciará el sábado 25 de octubre.El Coliseo Miguel Grau del Callao albergará las primeras fechas del certamen, que reunirá nuevamente a los principales equipos del país en la lucha por el campeonato nacional.
Los clubes que participarán son los siguientes: Alianza Lima, Regatas Lima, Universidad San Martín, Universitario Deportes, Deportivo Soan, Circolo Sportivo Italiano, Club Atlético Atenea, Rebaza Acosta, Deportivo Géminis, Olva Latino, Deportivo Wanka y el Club Kazoku.
“Se mantiene el mismo cupo de tres extranjeras en el campo. El sistema es una primera rueda de 12; de ahí quedan 10 equipos que vuelven a jugar todos contra todos y los ocho primeros entran al sistema de ‘play offs’ y se sigue con la misma rutina de la temporada pasada. Todo debe terminar entre el 1 y el 3 de mayo como fecha máxima porque el próximo año tenemos los campeonatos clasificatorios sudamericanos para el siguiente Mundial de mayores; hay tres cupos en juego que estamos buscando", declaró Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Voleibol.