Paolo Guerrero reveló que en Alianza Lima persiste el dolor tras eliminación en Copa Sudamericana: “Todos se imaginaron jugar la final”

Alianza Lima le pudo dar una alegría a su hinchada luego de vencer en condición de local a Atlético Grau, en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Fue un ajustado 2-1 que le permitió a los ‘blanquiazules’ recuperarse en el campeonato local tras la derrota ante Cienciano y la eliminación ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. En ese sentido, Paolo Guerrero reveló que en el cuadro ‘íntimo’ persiste el dolor por la caída en el certamen continental.

“Era un partido que sí o sí teníamos que ganarlo. Empezamos el partido con desventaja, ellos llegaron una vez al arco y nos hicieron un gol, así que en ese aspecto hay que mejorar y estar más concentrados. Pero lo más importante y lo que se resalta es la entrega del equipo, lo que empujó, y el triunfo de hoy”, fueron sus primeras palabras para ‘L1 Radio’.

El ‘Depredador’ describió el estado emocional del plantel tras la eliminación internacional: “Creo que hasta el día de hoy veo a mis compañeros un poco cabizbajos porque todos se imaginaron jugar una final. Al hincha también seguramente le afectó y poco a poco tenemos que ir recuperándonos de eso”.

Mirando hacia el futuro inmediato, Paolo Guerrero expuso el nuevo objetivo del elenco ‘aliancista’: centrar los esfuerzos en la Liga 1, donde restan seis fechas clave para alcanzar los objetivos deportivos de la temporada. “Ahora concentrarnos totalmente en el campeonato local que faltan seis fechas y tenemos que ganar”, comentó.

La autocrítica estuvo presente en el análisis del ‘9′, aunque prefirió no ahondar en los errores que desembocaron en la derrota contra los chilenos, sobre todo, por las últimas ausencias de Carlos Zambranos en los partidos debido a sus expulsiones. “No quiero entrar en ese asunto. Seguramente a final de año cada uno hará su análisis, tanto el comando técnico como cada jugador”.

El partido ante Atlético Grau significó un punto de inflexión para Alianza Lima, que, pese a empezar en desventaja tras una rápida llegada visitante, logró revertir el marcador ocn los goles de Alan Cantero y Josué Estrada. En esa línea, Guerrero Gonzales recalcó que la actitud del equipo fue determinante para alcanzar la victoria, aunque mencionó la necesidad de corregir detalles en la concentración defensiva: los rivales capitalizaron su única llegada en la primera parte.

Justamente, uno de los momentos llamativos del encuentro fue el gol anulado a Paolo Guerrero. Sobre esa jugada, el futbolista afirmó: “No la pude ver. Me habían confirmado desde la banca que era gol legítimo, pero al final me lo anularon”.

La celebración de Alianza Lima en el gol de Josué Estrada ante Atlético Grau en Matute. - créditos: Paloma Del Solar

El análisis futbolístico del delantero sobre el desempeño colectivo destacó la tenencia del balón y la superioridad numérica en aproximaciones. Paolo Guerrero admitió que el duelo ante Atlético Grau podría ser señalado como uno de los mejores presentados por Alianza Lima en lo que va de la Liga 1 2025, tanto por el control ejercido sobre el juego como por la producción ofensiva generada: “Creo que manejamos la pelota todo el tiempo. Ellos nos llegaron una vez y nos hicieron el gol. Nosotros tuvimos toda la posesión del balón. Creo que llegamos muchas veces al arco rival. No concretamos en el primer tiempo, pero creo que en el segundo tiempo pudimos hacer los goles para salir con la victoria”.

¿Qué le viene a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima se ubica en el cuarto lugar del Torneo Clausura con 18 puntos, a nueve del líder Universitario de Deportes. Y pese a que el reto de ganar el segundo certamen local del año se antoja complicado, los dirigidos por Néstor Gorosito tendrán que afrontar un complicado fixture: Alianza Universidad (V), Sport Boys (L), Sport Huancayo (V), Melgar (L) y UTC (L).