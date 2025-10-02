Perú Deportes

Miguel Rondelli matiza sus particulares expresiones que incomodaron en Liga 1 2025: “Jamás le faltaría el respeto a Autuori, Gorosito o Fossati”

El entrenador de Cusco FC aclaró su particular alocución ofrecida en el estadio Monumental. Afirmó que los ataques volcados son para los periodistas, porque “ustedes me faltan el respeto”

Renzo Galiano

Renzo Galiano

Miguel Rondelli, cerebro de Cusco
Miguel Rondelli, cerebro de Cusco FC.

Miguel Rondelli se ha generado anticuerpos gratuitamente por unas polémicas declaraciones luego de la caída de Cusco FC (3-2) a manos de Universitario de Deportes, por la fecha 11° del Torneo Clausura 2025. Durante su alocución, descargó varios ataques que parecían dirigidos a sus contrincantes más cercanos –llámese Alianza Lima o Sporting Cristal–.

Consciente de que sus expresiones generaron demasiada incomodidad en otras instituciones, el responsable técnico argentino aprovechó una nueva conferencia de prensa, luego de que los suyos pasaran por encima del Deportivo Garcilaso, para matizar aquellos dichos y especificar que su objetivo era ir en contra de los medios de comunicación.

Miguel Rondelli lleva dos temporadas
Miguel Rondelli lleva dos temporadas ininterrumpidas guiando el destino de Cusco FC.

Jamás le faltaría el respeto a [Paulo] Autuori, [Néstor] Gorosito o el mismo [Jorge] Fossati, como a todos los entrenadores, jamás le he faltado el respeto a ningún jugador o entrenador. Ahora si le tengo que faltar el respeto a ustedes [periodistas], se los falto, porque ustedes me faltan el respeto a mí. Mis declaraciones fueron claras”, sostuvo.

A Rondelli no le gustó, en lo más mínimo, cómo los periodistas de distintas zonas comenzaron a arremeter en contra de su gestión y pusieron en tela de juicio la honorabilidad de la institución: “Colegas suyos durante la semana habían dicho que era una vergüenza si Cusco no le ganaba a Universitario. Nosotros somos el décimo presupuesto, si nosotros somos una vergüenza, qué son los nueve que están arriba”.

Finalmente, Miguel Rondelli insistió que su trabajo está abocado en un grupo humano modesto que dista demasiado con la fortuna que pueden presumir las autoridades de la entidad ‘dorada’, que viene realizando una campaña más que loable en Liga 1 2025.

“Todo el mundo piensa que este club tiene un montón de plata porque los dueños tienen fortuna. Si los dueños tienen fortuna, acá no la ponen. Nosotros cuando viajamos de visitante lo hacemos con 19 jugadores, porque no nos alcanza la plata. Tenemos solo 22 jugadores profesionales. Y estoy seguro que muchos equipos deben tener un sueldo más alto que nosotros”, zanjó.

Miguel Rondelli durante una charla
Miguel Rondelli durante una charla con los futbolistas de Cusco FC.

