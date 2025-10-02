Perú Deportes

Las impactantes confesiones de Ricardo Gareca acerca de su fallida etapa en Chile: “No salía del departamento, en Perú podía caminar libremente”

El ‘Tigre’ tan solo estuvo abocado a mantenerse en su hogar por los malos resultados cosechados en las Eliminatorias 2026, en contraste a su etapa como líder en Perú donde “podía caminar libremente”

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Ricardo Gareca vivió un clima
Ricardo Gareca vivió un clima difícil como seleccionador de Chile. - Crédito: ANFP

Aunque Ricardo Gareca ha dejado atrás todo lo vinculado con la selección de Chile, donde es considerado persona no grata por su fallido proceso rumbo al Mundial 2026, aún recuerda ciertos pasajes de su experiencia en Juan Pinto Durán. Algunos de ellos son compartidos en alocuciones como la más reciente en ESPN.

Durante su presentación en el estudio oficial, el ‘Tigre’ reconoció que la mala dinámica con el Equipo de Todos no solo repercutió en el público en general, también en él hasta el punto de mantenerlo alejado del foco mediático para preservar su seguridad y evitar desencuentros con irrespetuosos.

Ricardo Gareca dejó una mala
Ricardo Gareca dejó una mala imagen en Chile. - Crédito: ANFP

“Estuve un año y medio en Chile y no salía del departamento, no conocí nada. Te quema la cabeza si no te salen las cosas bien. Las derrotas te dejan mal, porque se sufre mucho", sostuvo Ricardo Gareca añadiendo que “en Perú podía caminar libremente" por su condición de héroe tras la memorable clasificación a la Copa del Mundo 2018.

Ese clima convulso afectó al ‘Flaco’, pero entendió que en ese escenario “no te puedes deprimir, hay que buscar un equilibrio” para contribuir con el alza sustancia de la selección nacional, algo que jamás llegó pese a los denodados intentos de enmienda.

Reflexiones

La administración de Ricardo Gareca no estuvo libre de críticas y ataques, sobre todo por su manera de confeccionar las convocatorias durante el circuito clasificatorio mundialista. Durante un buen tramo dejó apartados a algunos pesos pesados, como Arturo Vidal, a quien al final terminó incluyendo en su proyecto pero sin éxito.

“Soy más responsable yo que él. A todos los de esa época dorada, con cada uno, hablé y con él (Vidal) fue uno de los primeros. Vino, un fenómeno, muy sonriente, muy simpático", rememoró el técnico argentino, cuya hoja de ruta cambió de golpe para decantarse por otros puntuales por temas generacionales.

Ricardo Gareca agradeció a Arturo
Ricardo Gareca agradeció a Arturo Vidal tras su regreso a la selección de Chile. Crédito: Redgol

“Cargarte de tantos jugadores de esa edad, no lo veíamos. Veíamos reemplazantes, no porque uno lo deje de lado. Él ya estaba en Colo Colo y estaba teniendo buenas actuaciones. Pasó la Copa América y algunos partidos de Eliminatoria y él se sintió como que ya no tenía posibilidades. Creo que era un jugador como para haberlo convocado antes. Yo me lo reprocho porque intento hacer lo mejor. Sí puedo aceptar la demora mía en convocarlo”, zanjó.

Actualmente, Ricardo Gareca vive alejado de la actividad técnica y se ha enfocado en pasar tiempo de calidad con su círculo familiar, aunque no descarta regresar a los banquillos siempre y cuando se presente una oportunidad profesional adecuada.

Temas Relacionados

Ricardo GarecaSelección de ChileSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario se reafirma en lo más alto tras conseguir un importante triunfo ante Alianza Atlético. Esta noche jugará Alianza Lima contra Atlético Grau en Matute. Conoce cómo va la lucha

Tabla de posiciones de la

Golazo de Martín Pérez Guedes de remate esquinado en Universitario vs Alianza Atlético por Liga 1 2025

El volante argentino nacionalizado peruano apareció con un disparo inesperado para romper la paridad en Trujillo y darle la ventaja a la ‘U’

Golazo de Martín Pérez Guedes

Universitario vs Alianza Atlético 2-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con este resultado en el Mansiche, el cuadro ‘crema’ se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones con cinco puntos más que el segundo. Su siguiente rival será Juan Pablo II en el Estadio Monumental

Universitario vs Alianza Atlético 2-0:

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tras su reciente derrota ante Cienciano, el equipo ‘íntimo’ buscará redimirse ante su gente en el estadio Alejandro Villanueva. Al frente tendrá a un rival que necesita ganar para seguir soñando con clasificar a un torneo internacional. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Atlético Grau

Gol de José Rivera con letal cabezazo que aseguró triunfo de Universitario ante Alianza Atlético por Liga 1 2025

Tras un tiro de esquina, el ‘Tunche’ Rivera apareció con un certero cabezazo para marcar el 2-0 en el Mansiche. La ‘U’ sumó tres puntos valiosos como visitante y se mantiene firme en la cima del Torneo Clausura

Gol de José Rivera con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo a un paso

Pedro Castillo a un paso de recibir pensión vitalicia, ¿cuál es el monto que le corresponde si se ratifica sentencia?

Aprueban acusar a Jorge Salas Arenas por presuntamente ordenar la contratación de su exasistente en la Corte Superior de Justicia

Aprueba acusación constitucional contra Betssy Chávez por presuntamente beneficiar a su expareja

Jhonny Veliz Noriega, el nuevo jefe del Estado Mayor General de la PNP, fue vinculado con ‘El Español’

El paso fronterizo Collpa–Thola Kollo, entre Perú y Bolivia, quedará habilitado de forma permanente

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla expresa su angustia

Maju Mantilla expresa su angustia tras escándalo que involucra a su esposo Gustavo Salcedo: “Estoy angustiada, es terrible”

Luis Fonsi visitó el Perú: recorrió Arequipa y confesó quedar impresionado con la riqueza cultural y natural del país

Xoana González en ‘El Valor de la Verdad’: confesiones sobre abuso, drogas y pensamientos suicidas

Maju Mantilla niega rumores de romance con George Slebi y un cirujano: “ese tema lo verá mi abogado”

Melissa Paredes sobre su futuro en ‘América Hoy’: “Trabajo es trabajo y tengo una hija que mantener”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Golazo de Martín Pérez Guedes de remate esquinado en Universitario vs Alianza Atlético por Liga 1 2025

Universitario vs Alianza Atlético 2-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de José Rivera con letal cabezazo que aseguró triunfo de Universitario ante Alianza Atlético por Liga 1 2025