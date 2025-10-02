Perú Deportes

Gol de José Rivera con letal cabezazo que aseguró triunfo de Universitario ante Alianza Atlético por Liga 1 2025

Tras un tiro de esquina, el ‘Tunche’ Rivera apareció con un certero cabezazo para marcar el 2-0 en el Mansiche. La ‘U’ sumó tres puntos valiosos como visitante y se mantiene firme en la cima del Torneo Clausura

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

El delantero aumentó el marcador en Trujillo. (Video: L1MAX)

En un encuentro cargado de tensión entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético, José Rivera se encargó de sentenciar el partido al anotar el 2‑0 definitivo en el Estadio Mansiche de Trujillo. Su gol, tras una precisa ejecución a balón parado, selló una victoria clave para los ‘cremas’ en condición de visitante y les permitió sumar tres puntos fundamentales para consolidarse en lo más alto del Torneo Clausura 2025, reafirmando su candidatura al título.

