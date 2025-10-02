Gol de José Rivera con letal cabezazo que aseguró triunfo de Universitario ante Alianza Atlético por Liga 1 2025

En un encuentro cargado de tensión entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético , José Rivera se encargó de sentenciar el partido al anotar el 2‑0 definitivo en el Estadio Mansiche de Trujillo. Su gol, tras una precisa ejecución a balón parado, selló una victoria clave para los ‘cremas’ en condición de visitante y les permitió sumar tres puntos fundamentales para consolidarse en lo más alto del Torneo Clausura 2025 , reafirmando su candidatura al título.

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada Universitario se reafirma en lo más alto tras conseguir un importante triunfo ante Alianza Atlético. Esta noche jugará Alianza Lima contra Atlético Grau en Matute. Conoce cómo va la lucha

Golazo de Martín Pérez Guedes de remate esquinado en Universitario vs Alianza Atlético por Liga 1 2025 El volante argentino nacionalizado peruano apareció con un disparo inesperado para romper la paridad en Trujillo y darle la ventaja a la ‘U’

Universitario vs Alianza Atlético 2-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025 Con este resultado en el Mansiche, el cuadro ‘crema’ se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones con cinco puntos más que el segundo. Su siguiente rival será Juan Pablo II en el Estadio Monumental

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025 Tras su reciente derrota ante Cienciano, el equipo ‘íntimo’ buscará redimirse ante su gente en el estadio Alejandro Villanueva. Al frente tendrá a un rival que necesita ganar para seguir soñando con clasificar a un torneo internacional. Sigue todas las incidencias