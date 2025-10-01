Perú Deportes

Pedro García fue irónico por favoritismo desmedido de Universitario vs Alianza Atlético: “Si Sullana tiene 5% de opción, mejor no jueguen”

El periodista deportivo dio la clave para que los ‘churres’ puedan dar el golpe a la ‘U’ en Trujillo y valoró la goleada de Cusco FC sobre Deportivo Garcilaso que lo metió en carrera otra vez

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Hoy, miércoles 1 de octubre, Universitario de Deportes visitará a Alianza Atlético a las 18:00 horas en el estadio Mansiche de Trujillo, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. Los ‘cremas’ llegan con el cartel de favorito debido al gran momento futbolístico que vive, sin embargo Pedro García no cree que la ‘U’ tiene la victoria asegurada como se presume.

El periodista deportivo se mostró irónico por los comentarios que dan como ganador absoluto a los ‘merengues’ y pidió a Gerardo Ameli no concentrar porque su equipo no tiene chances de sorprender al puntero del campeonato.

“‘Profe Ameli; ahórrese hotel, rompa la concentración, cada uno a su casa y usted también. Como no tiene opción, mejor no jueguen el partido. Si van a jugar un partido de 5 % de opción, mejor ni lo jueguen. Y si digo que el partido es el partido y el fútbol es el fútbol, entonces Sullana no tiene opción. ‘Profe Ameli‘, dígale a la dirigencia que paguen el hotel ahorita y se ahorran el ‘check out’ de mañana y tienen un día de hotel menos, ya no comen todos juntos y cada uno vaya a su casa, usted también y pierdan”, apuntó Eloy en el programa ‘Vamos al VAR’.

Eso sí, García dio la estrategia perfecta para que los ‘churres’ puedan dar el golpe a la ‘U’ en Trujillo y al menos sacar un empate que pondría más interesante la tabla de posiciones del Clausura.

“El favorito es la ‘U‘, pero para que haya partido el reto de Ameli -que supo hacer un buen momento en Sullana- frenar al rival, cortar, aburrirlo. En ese escenario, de repente le saca un empate a la ‘U’ y eso de alguna manera modifica la foto del momento de la tabla. El reto de Ameli acaso va a ser; salir atacar a la ‘U‘, neutralizarlo y golpearlo vehementemente; no. Yo creo lo que va hacer es tratar de neutralizar a un equipo superior y apartir de eso, tratar de aburrirlo un poco y sorprenderlo. Eso es el fútbol cuando los planteles son tan distintos y tienen realidades tan distintas”, añadió.

“Cusco FC recuperó el paso”

Pedro García valoró el triunfo de Cusco FC frente Deportivo Garcilaso por 4-0 el pasado martes 30 de septiembre. Y elogió la capacidad de los ‘dorados’ de sacar un buen resultado a pesar de no contar con su goleador, quien está lesionado tras sufrir un desgarro en el choque con Universitario de Deportes en el estadio Monumental.

“Si es importante mencionar que Cusco FC tras dos caídas dos importantes porque no había perdido desde el Apertura: perdió con ADT y la ‘U‘. Retomó la victoria sin Callejo que está lesionado y metió cuatro. Es importante, no se cayó el equipo y era para que se caiga. Lo quiero decir es que recuperó el paso y está a dos puntos de la ‘U’ y está esperando dentro de una tabla que todavía tiene un partido más, tratar de remontar”, declaró.

Cusco FC goleó a Deportivo
Cusco FC goleó a Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025. Crédito: Cusco FC

“Sería muy lindo jugar en Universitario”

Agustín Graneros, delantero de Alianza Atlético, confesó que le gustaría defender la camiseta de Universitario de Deportes en un futuro y puntualizó sus razones.

Es un club muy grande, que siempre compite hasta la última fecha. Sería algo muy lindo jugar en un equipo así, pero mi cabeza está puesta en Alianza Atlético”, aseguró el jugador en entrevista con ‘A presión‘.

También analizó lo que será en encuentro en Trujillo: “Va a ser muy importante el orden, el sacrificio y el compañerismo. Universitario tiene defensores muy fuertes y aguerridos, pero estamos preparados para afrontar este partido”.

Pedro García Universitario de Deportes Alianza Atlético Liga 1 Cusco FC

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

