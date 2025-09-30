Perú Deportes

Reimond Manco reveló irregularidades en la interna de Alianza Lima: “Llevan ‘asalariados’ del Fondo Blanquiazul en el chárter”

El exjugador contó detalles de las malas decisiones que vienen tomando la directiva ‘íntima’ y como esto repercutiría en el ámbito deportivo

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar

El exjugador peruano Reimond Manco encendió la polémica alrededor de Alianza Lima al revelar, en su programa de Youtube ‘Línea de 5′, una serie de irregularidades internas que agravan el difícil momento del club. Tras la reciente eliminación de la Copa Sudamericana y una dura derrota ante Cienciano en el Cusco, que complica a los ‘blanquiazules’ en la lucha por el Torneo Clausura, las declaraciones del exjugador peruano suman presión sobre la dirigencia y el entorno de la institución.

Durante la emisión de su canal, Manco apuntó específicamente a la directiva de Alianza y el Fondo Blanquiazul. El exvolante reveló que, durante el reciente viaje del equipo a territorio chileno por los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a la Universidad de Chile, se autorizó que un conocido youtuber, cercano a este grupo de accionistas, integrara la delegación oficial. “Tú no puedes viajar a Chile y llevarte a un youtuber solo porque habla bien del Fondo Blanquiazul, después ponerlo en la delegación, ponerlo en la zona mixta como si fuera parte de la delegación”.

Las acusaciones también incluyeron cuestionamientos a la transparencia y el control de la información dentro del club. El popular ‘Rei’ advirtió que la inclusión de personas sin vínculo profesional con la plantilla o el cuerpo técnico puede propiciar filtraciones y contribuir a un ambiente sin cohesión. “Me da que pensar que por ahí se pueden estar filtrando las noticias, las cosas, si tienes al enemigo viviendo adentro… este tipo de cosas conlleva, no estoy justificando, estoy diciendo que las cosas que comienzan mal terminan mal”, puntualizó.

Las palabras de Manco adquieren mayor peso cuando acusa a la directiva de emplear mecanismos poco ortodoxos para proteger su imagen pública, como el financiamiento de creadores de contenido a cambio de una cobertura favorable. “Desde ya llevar a un tipo que no es nada en un chárter, solo porque es asalariado del Fondo Blanquiazul, me parece que es ilógico, es entrar a la porquería que hiciste a este tipo de medios”, sentenció el exfutbolista.

Reimond Manco reveló irregularidades en
Reimond Manco reveló irregularidades en la interna de Alianza Lima y dejó advertencia.

Manco cuestionó a Néstor Gorosito

A pesar de ser hincha de Alianza Lima, Reimond Manco -en su nueva etapa como comentarista- se ha mostrado muy crítico del club de sus amores. El exjugador no solo ha señalado a la directiva, sino también al entrenador Néstor Gorosito por su reciente castigo a Kevin Quevedo a poco del partido de vuelta ante U. de Chile.

“No lo pone de arranque porque algo pasó, estamos hablando de una doble moral, no lo pones porque hizo algo, pero luego lo pones faltando 30′ para que te salve la cabeza”, expresó el ‘Rei’ sobre la suplencia del atacante peruano en el cotejo internacional.

El exjugador señaló que 'Pipo' hizo ingresar al atacante peruano para que lo salvara de la derrota ante U. de Chile. (Juego Cruzado)

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima tendrá poco margen para recuperarse de estos tropiezos. El equipo ‘blanquiazul’ recibirá a Atlético Grau este miércoles 1 de octubre a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva, en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.

Este compromiso será transmitido por la señal de L1 Max y por su aplicación llamado Liga 1 Play. Además, Infobae Perú hará la cobertura total con todos los goles, incidencias, detalles y más mediante su página web. No te lo puedes perder.

Con solo 15 puntos en la tabla y situado en la sexta posición, el cuadro de La Victoria está a nueve unidades del líder, Universitario de Deportes, y cuenta con ocho jornadas restantes para intentar revertir la desventaja. La urgencia de una victoria ante la escuadra ‘alba’ es grande.

Temas Relacionados

Reimond MancoAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, martes 30 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Lionel Messi jugará en la MLS, además, continuarán una nueva fecha de la Champions League y la Liga 1 de Perú. Revisa toda la agenda deportiva del día

Partidos de hoy, martes 30

Eddie Fleischman explotó contra Carlos Zambrano por constantes expulsiones: “Alianza Lima no lo debería tener en su plantel”

El priodista deportivo aseguró que las disculpas del ‘Kaiser’ no son suficientes porque su comportamiento es reiterativo: “se le suelta la cadena”

Eddie Fleischman explotó contra Carlos

Christian Cueva regresó a Ecuador después de una semana de rehabilitación en Perú y se dispone a recuperar titularidad en Emelec

El hábil mediocentro nacional ha culminado sus revisiones con su médico de confianza, en Lima. No presenta lesiones ni dolencias que impidan su integración a los entrenamientos bajo la supervisión del entrenador Guillermo Duró

Christian Cueva regresó a Ecuador

Franco Navarro advierte que Alianza Lima recurrirá a medidas por las constantes expulsiones de Carlos Zambrano: “Tenemos que corregir”

El central peruano, de 36 años, ha visto su sexta cartulina roja en lo que va de la temporada, situación inédita que ha dejado expuesto a su club en reiteradas ocasiones en Liga 1 2025

Franco Navarro advierte que Alianza

Alexander Robertson, en la mira oficial de la la selección peruana: envío formal de carta de reserva para amistoso contra Chile

La Federación Peruana de Fútbol ha recalcado el término “recambio generacional” una vez culminado el último proceso mundialista. En ese sentido, ha empezado a perfilarse el nuevo plan aprovechando la desidia del hombre del Cardiff City con Australia

Alexander Robertson, en la mira
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Voto digital en

Elecciones 2026: Voto digital en riesgo de no aplicarse por desconfianza de los ciudadanos

Ley seca: Comisión de Constitución vota hoy eliminar restricción de venta de alcohol en elecciones

Rafael López Aliga podría declarar como testigo en el juicio contra Susana Villarán

Sexto aniversario del cierre del Congreso: el momento que marcó la presidencia de Martín Vizcarra

Rafael López Aliaga denuncia que alcaldes ignoran sus mensajes por quedarse dormidos y sabotean pozos de agua de la MML

ENTRETENIMIENTO

Esposo de Camucha Negrete recuerda

Esposo de Camucha Negrete recuerda sus últimos momentos con la actriz: “Ella está conmigo”

Lizeth Atoccsa habla de las críticas y sus inicios en las redes: “Me daba roche, bloqueé a mi familia para que no vean mis videos”

Milett Figueroa confirma que continuará en reality ‘Los Tinelli’, en medio de separación de Marcelo: “No hay problema”

Almendra Gomelsky confiesa que le impactó mucho comunicar a los niños sobre la muerte de Mónica Santa María: “Fue muy fuerte”

Maju Mantilla descarta violencia por parte de Gustavo Salcedo pese a agresión a Christian Rodríguez

DEPORTES

Partidos de hoy, martes 30

Partidos de hoy, martes 30 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Eddie Fleischman explotó contra Carlos Zambrano por constantes expulsiones: “Alianza Lima no lo debería tener en su plantel”

Christian Cueva regresó a Ecuador después de una semana de rehabilitación en Perú y se dispone a recuperar titularidad en Emelec

Franco Navarro advierte que Alianza Lima recurrirá a medidas por las constantes expulsiones de Carlos Zambrano: “Tenemos que corregir”

Alexander Robertson, en la mira oficial de la la selección peruana: envío formal de carta de reserva para amistoso contra Chile