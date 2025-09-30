Reimond Manco reveló irregularidades en la interna de Alianza Lima: “Llevan ‘asalariados’ del Fondo Blanquiazul en el chárter”

El exjugador peruano Reimond Manco encendió la polémica alrededor de Alianza Lima al revelar, en su programa de Youtube ‘Línea de 5′, una serie de irregularidades internas que agravan el difícil momento del club. Tras la reciente eliminación de la Copa Sudamericana y una dura derrota ante Cienciano en el Cusco, que complica a los ‘blanquiazules’ en la lucha por el Torneo Clausura, las declaraciones del exjugador peruano suman presión sobre la dirigencia y el entorno de la institución.

Durante la emisión de su canal, Manco apuntó específicamente a la directiva de Alianza y el Fondo Blanquiazul. El exvolante reveló que, durante el reciente viaje del equipo a territorio chileno por los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a la Universidad de Chile, se autorizó que un conocido youtuber, cercano a este grupo de accionistas, integrara la delegación oficial. “Tú no puedes viajar a Chile y llevarte a un youtuber solo porque habla bien del Fondo Blanquiazul, después ponerlo en la delegación, ponerlo en la zona mixta como si fuera parte de la delegación”.

Las acusaciones también incluyeron cuestionamientos a la transparencia y el control de la información dentro del club. El popular ‘Rei’ advirtió que la inclusión de personas sin vínculo profesional con la plantilla o el cuerpo técnico puede propiciar filtraciones y contribuir a un ambiente sin cohesión. “Me da que pensar que por ahí se pueden estar filtrando las noticias, las cosas, si tienes al enemigo viviendo adentro… este tipo de cosas conlleva, no estoy justificando, estoy diciendo que las cosas que comienzan mal terminan mal”, puntualizó.

Las palabras de Manco adquieren mayor peso cuando acusa a la directiva de emplear mecanismos poco ortodoxos para proteger su imagen pública, como el financiamiento de creadores de contenido a cambio de una cobertura favorable. “Desde ya llevar a un tipo que no es nada en un chárter, solo porque es asalariado del Fondo Blanquiazul, me parece que es ilógico, es entrar a la porquería que hiciste a este tipo de medios”, sentenció el exfutbolista.

Manco cuestionó a Néstor Gorosito

A pesar de ser hincha de Alianza Lima, Reimond Manco -en su nueva etapa como comentarista- se ha mostrado muy crítico del club de sus amores. El exjugador no solo ha señalado a la directiva, sino también al entrenador Néstor Gorosito por su reciente castigo a Kevin Quevedo a poco del partido de vuelta ante U. de Chile.

“No lo pone de arranque porque algo pasó, estamos hablando de una doble moral, no lo pones porque hizo algo, pero luego lo pones faltando 30′ para que te salve la cabeza”, expresó el ‘Rei’ sobre la suplencia del atacante peruano en el cotejo internacional.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima tendrá poco margen para recuperarse de estos tropiezos. El equipo ‘blanquiazul’ recibirá a Atlético Grau este miércoles 1 de octubre a las 20:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva, en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.

Este compromiso será transmitido por la señal de L1 Max y por su aplicación llamado Liga 1 Play.

Con solo 15 puntos en la tabla y situado en la sexta posición, el cuadro de La Victoria está a nueve unidades del líder, Universitario de Deportes, y cuenta con ocho jornadas restantes para intentar revertir la desventaja. La urgencia de una victoria ante la escuadra ‘alba’ es grande.