Paulo Autuori opinó de la controversial indirecta del DT de Cusco FC: “Sus palabras no valen nada, un cero a la izquierda”

El técnico de Sporting Cristal opinó sobre las palabras de Miguel Rondelli en conferencia de prensa tras derrota ante Universitario. (Inka Digital TV)

Paulo Autuori aprovechó la conferencia de prensa posterior al contundente triunfo de Sporting Cristal por 3-0 sobre Ayacucho FC para responder con firmeza a las declaraciones de Miguel Rondelli, técnico de Cusco FC, que generaron polémica en la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

El contexto de las palabras del brasileño estuvo marcado por el cruce dialéctico con Rondelli, quien reaccionó de manera airada tras la derrota de su equipo ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental. El DT argentino, en un mensaje dirigido tanto a sus detractores como a los rivales, afirmó: “Vergüenza es que otros equipos con el triple de presupuesto que nosotros no peleen el campeonato”. Estas palabras se difundieron rápidamente, generando debate entre los actores principales del certamen doméstico.

Consultado por las palabras de Rondelli, Autuori dejó clara su posición en torno a los cuestionamientos públicos entre entrenadores: “Yo estoy en el fútbol muchos años, mis papás me enseñaron algo en la vida personal y en la vida profesional, algo que se llama ética, yo no hablo de los demás, cada uno es libre, qué bien que tenemos libertad de expresión, duro es cuando uno no tiene, mi preocupación es por el grupo, los jugadores, vamos a trabajar, lo que habló lo respeto, pero para mí el valor de sus palabras es como un cero a la izquierda, no vale nada, lo que vale es trabajo que uno está desarrollando y los muchachos están enfocados y metidos”.

Paulo Autuori opinó sobre la controversial indirecta de Miguel Rondelli, técnico de Cusco FC, sobre la pelea por la Liga 1.

Autuori cuestionó la Liga 1 por desigualdad

En relación con la organización del torneo, fue enfático al abordar la desigualdad existente en el desarrollo del campeonato. Paulo Autuori puso como ejemplo el cambio de localía que protagonizó UTC en su duelo contra Universitario de Deportes en Trujillo, cuando tradicionalmente actúa en la altura de Cajabamba. “No puede ser una molestia de nosotros, tiene que ser una molestia de todos los equipos que fueron a la altura y tuvieron que jugar, mientras tanto otros no van. Esto no tiene que ver con Cristal, tiene que ver con el fútbol, con equidad, en una competencia la verdad deportiva no puede ser herida, la verdad deportiva es jugar”.

Para Autuori, estas situaciones afectan el principio de equidad en la competencia y provocan contradicciones perjudiciales para el espectáculo y la integridad deportiva. “El fútbol es un fenómeno socio antropológico cultural, de acuerdo, si es antropológico, qué es antropología, el hombre y el contexto, cuando uno tiene que jugar en provincia trasciende el hecho de taquilla, es la gente de los sitios que están provincia quieren ver los jugadores que le gustan, de los equipos grandes”, argumentó.

El entrenador insistió en que priorizar la taquilla y el interés económico sobre la justicia deportiva representa un problema para el desarrollo del fútbol en Perú. “Cuando uno piensa solamente en taquilla, problema, porque es un fenómeno socio económico, pero también es un fenómeno social, entonces hay una contradicción increíble, como hay otras, este es un tema de Cristal, olvídate que soy técnico de Cristal, es algo injusto para los equipos que tienen que ir a jugar a altura, lo hacen, y los demás traen los partidos para el nivel del mar”, concluyó en tono crítico.

Paulo Autuori mostró su molestia por las desigualdades en la Liga 1 2025.

Autuori sobre la posible descalificación de Ayacucho FC

El cierre de la conferencia giró en torno a la situación de Ayacucho FC, rival recientemente superado por Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. El club de provincia podría ser descalificado del torneo, abriendo la posibilidad de que los ‘celestes’ pierdan los puntos conseguidos sobre el campo. Paulo Autuori abordó el tema con prudencia y recordó lo sucedido semanas atrás con Deportivo Binacional, cuando su equipo ganó pero posteriormente fue sancionado con la quita de puntos.

“Hay que esperar, no sé si ganamos el partido, porque contra Binacional hemos ganado y nos sacaron los puntos, como dicen que Ayacucho FC va a ser descalificado, entonces vamos a esperar, si pasa va a ser una lastima, hay que felicitar a los muchachos, hemos ganado como hubiéramos podido ganar otros partidos”, reconoció el entrenador brasileño.

El cuadro 'celeste' goleó 3-0 en casa a los ayacuchanos. (Video: L1MAX)