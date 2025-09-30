Perú Deportes

Partidos de hoy, martes 30 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Lionel Messi jugará en la MLS, además, continuarán una nueva fecha de la Champions League y la Liga 1 de Perú. Revisa toda la agenda deportiva del día

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Partidos de hoy, martes 30
Partidos de hoy, martes 30 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

Este mes terminará con mucho fútbol. El martes 30 de setiembre habrá muchos partidos en los diferentes continentes del mundo. Por ejemplo, se jugará una nueva fecha de la Champions League; así como también continuará la jornada 12 de la Liga 1 de Perú.

En el torneo más importante de la UEFA, se disputarán grandes duelos. Por ejemplo, Atlético Madrid -que viene de ganar el derbi madrileño- recibirá a Eintracht Frankfurt en el Riyadh Air Metropolitano. Los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone parten como favoritos con su máxima figura, Julián Álvarez, a la cabeza.

Otro compromiso atractivo es el Benfica vs Chelsea en Stamford Bridge. Si bien los ‘blues’ lideran las casas de apuestas, el cuadro ‘luso’ siempre ha demostrado que es un rival de cuidado. Estos dos condimentos convierten este encuentro de pronóstico reservado.

Grandes equipos de Europa también tendrán acción durante esta jornada. Real Madrid visitará a Kairat en Kazajistán. Liverpool hará lo propio con Galatasaray en Turquía. Bayern Múnich chocará con Pafos FC en Chipre. Finalmente, Inter de Milán jugará ante Slavia Praga en Italia.

La 'Araña' picó el derbi madrileño previo a la Champions League. (DSports)

Por otro lado, en el campeonato peruano, se llevará a cabo tres partidos. Sport Huancayo abrirá el telón con Alianza Universidad en la ciudad incontrastable. Además, Juan Pablo II se medirá con ADT en Chongoyape. Cusco FC y Deportivo Garcilaso protagonizarán un clásico imperial en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Por último, Lionel Messi sumará minutos en un nuevo compromiso en la Major League Soccer (MLS). Su equipo Inter Miami se enfrentará a Chicaco Fire en condición de local. El ‘10′ argentino ha marcado cinco goles -dos dobletes incluidos- en sus últimos cuatro cotejos.

Inter Miami de Lionel Messi
Inter Miami de Lionel Messi marcha cuarto en la Conferencia Este de la MLS.

Partidos de Liga 1

- Sport Huancayo vs Alianza Universidad (13:00 horas / Liga 1 Play y L1 Max)

- Juan Pablo II vs ADT (15:15 horas / Liga 1 Play y L1 Max)

- Cusco FC vs Deportivo Garcilaso (19:30 horas / Liga 1 Play y L1 Max)

Partidos de la Champions League

- Kairat vs Real Madrid (11:45 horas / ESPN y Disney Plus)

- Atalanta vs Brujas (11:45 horas / ESPN 2 y Disney Plus)

- Bodo / Glimt vs Tottenham (14:00 horas / ESPN 4 y Disney Plus)

- Galatasaray vs Liverpool (14:00 horas / Disney Plus y ESPN 5)

- Pafos vs Bayern Múnich (14:00 horas / ESPN y Disney Plus)

- Inter de Milán vs Slavia Praga (14:00 horas / ESPN 7 y Disney Plus)

- Chelsea vs Benfica (14:00 horas / ESPN 2 y Disney Plus)

- Olympique de Marsella vs Ajax (14:00 horas / ESPN 6 y Disney Plus)

- Atlético Madrid vs Eintracht Frankfurt (14:00 horas / ESPN 3 y Disney Plus)

Partidos de la Copa Mundial Sub 20

- Egipto vs Nueva Zelanda (15:00 horas / DGO y DSports)

- Panamá vs Ucrania (15:00 horas / DGO y DSports)

- Chile vs Japón (18:00 horas / DGO y DSports)

- Corea del Sur vs Paraguay (18:00 horas / DGO y DSports)

Partidos del fútbol argentino

- Newell’s Old Boys vs Estudiantes (17:00 horas / TNT Sports)

Partidos del Brasileirao

- Atlético Mineiro vs Juventude (19:30 horas / Zapping TV)

Partidos de la AFC Champions League

- Al Ittihad vs Al Ahli (13:15 horas / Disney Plus)

Partidos de la Copa Centroamericana de Concacaf

- Motagua vs Alajuelense (21:00 horas / Disney Plus)

Partidos de la MLS

- Inter Miami vs Chicaco Fire (18:30 horas / MLS Season Pass)

