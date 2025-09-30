Carlos Zambrano reveló si existe conflicto entre jugadores y Jean Ferrari en la selección peruana: “No todos van a estar contentos”

La salida de Óscar Ibáñez de la selección peruana hizo que varios temas salgan a luz, y uno de ellos fue el descontento que habría entre algunos jugadores y la llegada de Jean Ferrrari a la Federación Peruana de Fútbol. Incluso, se le acusó al técnico nacional de poner a los seleccionados en contra del exadministrador de Universitario de Deportes.

Carlos Zambrano se refirió sobre este tema y reveló si en realidad existe conflicto entre los referentes de la ‘blanquirroja’ con el director general de fútbol de la FPF. También dejó su firme su postura sobre las decisiones de Ferrari sobre la ‘bicolor’ pensando en las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

“Eso no es nada del otro mundo; en una selección o en un equipo, no todos van a estar contentos con el cuerpo técnico, con la dirigencia. Hay algunos que están felices, otros no; en desacuerdo, pero al final nosotros somos jugadores de fútbol y nos dedicamos a jugar. En las decisiones que toma la dirigencia no nos podemos meter; a algunos les gusta, a otros no, y ya depende de cada jugador. Uno tiene que asumir simplemente lo que hace en el campo y nada más; el que esté incómodo depende de cada persona. En mi caso, esté quien esté en la dirigencia, uno tiene que matar por su selección y la camiseta, nada más”, apuntó el ‘Kaiser’ en conversación con ‘Fútbol como Cancha’.

“Es momento de hacer el recambio generacional”

Renato Tapia fue uno de los seleccionado en manifestar su descontento en la designación de Manuel Barreto como técnico interino de Perú para los amistosos en octubre y noviembre. Realizó una polémica publicación cuando se oficializó su llegada, pero Carlos Zambrano mostró una postura diferente.

“La designación de Manuel Barreto no está nada mal; es un técnico interino que va a comenzar a probar a toda la nueva generación de futbolistas. Se vienen tres amistosos este año y creo que es hora de probar todo lo que se pueda. Dar oportunidad a los jóvenes; el recambio ya tiene que quedarse sí o sí. Es el momento en estos amistosos de hacer este recambio”, añadió el ‘Kaiser’.

Carlos Zambrano fue titular con Perú ante Paraguay en Lima en el cierre de las Eliminatorias 2026. - créditos: EFE

También se refirió al perfil que debería tener el próximo DT de la selección peruana: “El tema del entrenador es muy duro porque Perú nunca ha sido potencia; es un equipo muy humilde que sale a luchar con otras selecciones que tienen muchos jugadores en el extranjero, caso contrario al que nos pasa a nosotros. En Europa, en las primeras ligas; casi no tenemos jugadores, tenemos que darnos cuenta de eso también”.

¿Quiénes serían los convocados para Perú vs Chile en duelo de octubre?

Arqueros: Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: Matías Lazo (Melgar), Oliver Sonne (Burnley FC), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), Fabio Gruber (FC Nuremberg), César Inga (Universitario) y Marcos López (FC Copenhague).

Mediocampistas: Erick Noriega (Gremio), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima), Alfonso Barco (Emelec), Jairo Concha (Universitario), Sergio Peña (Alianza Lima) y Felipe Chávez (Bayern Munich).

Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali), José Rivera (Universitario), Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Joao Grimaldo (Riga FC) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).