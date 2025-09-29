Perú Deportes

Partidos de hoy, lunes 29 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda de este día está cargada de cotejos, con el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. También habrá actividad en Europa y el resto de Sudamérica

Hoy lunes 29 de setiembre se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el hincha del fútbol. Y es que el balón rodará en algunas de las mejores ligas de Europa, así como también en Sudamérica, incluyendo en la Liga 1. Conoce toda la programación de compromisos.

En el Torneo Clausura de Perú, UTC recibirá a Las Chankas, dos equipos que buscan sumar puntos importantes en una etapa determinante del certamen. Más adelante, Sporting Cristal se mide ante Ayacucho FC, con la mira puesta en ganar para tentar los primeros lugares del certamen doméstico. El equipo ‘rimense’ atraviesa una racha negativa y su objetivo es aprovechar su condición local para recuperar sensaciones y soñar con alcanzar el liderato.

En LaLiga española, Valencia recibe a Real Oviedo en un partido que puede ser clave para ambos clubes, ya que el local busca afianzarse en la mitad superior de la tabla mientras el visitante quiere alejarse de la zona comprometida. Por su parte, la Premier League de Inglaterra ofrece el cruce entre Everton y West Ham United, dos plantillas que se encuentran en proceso de reconstrucción y aspiran a escalar posiciones para acercarse a sus objetivos de temporada. Dentro de la Serie A italiana, la jornada destaca los encuentros entre Parma y Torino, así como el enfrentamiento de Genoa frente a Lazio.

El calendario sudamericano suma protagonismo con la Liga Profesional Argentina, donde Barracas Central enfrenta a Belgrano y, más avanzado el día, Vélez Sarsfield choca con Atlético Tucumán. Asimismo, en Brasil, Sao Paulo jugará en casa con Ceará en un compromiso donde la visita quiere meterse a zona de clasificación a torneos internacionales.

Por otro lado, el Mundial Sub 20 propone cuatro encuentros. Francia se mide a Sudáfrica, Noruega juega frente a Nigeria, mientras que en el segundo turno, Colombia enfrentará a Arabia Saudita y Estados Unidos hará lo propio ante Nueva Caledonia.

Ahora, también habría presencia de jugadores peruanos en el extranjero. En esa línea, Joao Grimaldo sería titular en Riga FC de cara al cotejo ante BFC Daugavpils por la máxima división de Letonia. En tanto, Bryan Reyna podría tener acción con Belgrano en el enfrentamiento contra Barracas Central en Argentina.

Partidos de Liga 1

- UTC vs Las Chankas (13:00 horas / L1 MAX)

- Sporting Cristal vs Ayacucho FC (15:15 horas / L1 MAX)

Partido de LaLiga

- Valencia vs Real Oviedo (14:00 horas / ESPN 3, Disney+)

Partido de Premier League

- Everton vs West Ham (14:00 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de Serie A

- Parma vs Torino (11:30 horas / Disney+)

- Genoa vs Lazio (13:45 horas / ESPN 4, Disney+)

Partido de Primeira Liga

- Arouca vs Porto (14:00 horas / GolTV)

Partido de Superliga de Turquía

- Besiktas vs Kocaelispor (12:00 horas / ESPN 5, Disney+)

Partido de liga de Letonia

- BFC Daugavpils vs Riga FC (10:00 horas)

Partidos de AFC Champions League Elite

- Nasaf Qarshi vs Al Hilal (08:45 horas / Disney+)

- Tractor Sazi vs Al Wahda (11:00 horas)

- Al Gharafa vs Al Shorta (11:00 horas)

- Al Duhail vs Al Ahli (13:15 horas / Disney+)

Partidos de fútbol argentino

- Barracas Central vs Belgrano (13:30 horas / TNT Sports, Max)

- Vélez Sarsfield vs Atlético Tucumán (18:00 horas / ESPN Premium, Disney+)

Partido de fútbol brasileño

- Sao Paulo vs Ceará (18:00 horas / Zapping, Claro TV, Amazon Prime Video, Sky+, Premiere)

Partido de fútbol uruguayo

- Racing de Montevideo vs Progreso (14:00 horas / Disney+)

Partidos de fútbol paraguayo

- Sportivo Ameliano vs Deportivo Recoleta (15:00 horas / Tigo Sports)

- Atlético Tembetary vs Olimpia (17:30 horas / Tigo Sports)

Partido de Copa Chile

- Audax Italiano vs Huachipato (17:00 horas / TNT Sports, HBO Max)

Partidos de fútbol boliviano

- The Strongest vs Oriente Petrolero (14:00 horas / Tigo Sports)

- Always Ready vs Real Oruro (16:30 horas / Tigo Sports)

- Guabirá vs Club ABB (19:00 horas / Tigo Sports)

Partidos de Mundial Sub 20

- Francia vs Sudáfrica (15:00 horas / DSports+)

- Noruega vs Nigeria (15:00 horas / DSports 2)

- Colombia vs Arabia Saudita (18:00 horas / DSports)

- Estados Unidos vs Nueva Caledonia (18:00 horas / DSports+)

