A qué hora juega Sporting Cristal vs Ayacucho FC HOY: partido por fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Torneo Clausura de Liga 1 2025.

Hoy, lunes 29 de setiembre, Sporting Cristal se medirá en condición de local contra Ayacucho FC en un duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El estadio Alberto Gallardo será el escenario de un encuentro importante para los ‘cerveceros’, que tienen la necesidad de ganar para seguir en la lucha por el segundo certamen de la temporada.

El conjunto ‘celeste’ atraviesa un duro presente luego de llevar cuatro partidos consecutivos sin ganar (una derrota y tres empates). Justamente, la igualdad sin goles en Chongoyape con Juan Pablo II en su último cotejo hizo que el equipo quede relegado al cuarto lugar de la tabla con 16 puntos, a ocho del líder Universitario de Deportes.

Es casi un hecho que los dirigidos por Paulo Autuori no dependen de sí mismo para tentar adjudicarse el Torneo Clausura, por lo que el objetivo es acabar lo más arriba posible para tentar un cupo en la Copa Libertadores del próximo año. Actualmente está en cuarto puesto con 48 unidades, a cinco del segundo, Cusco FC.

Sin embargo, los ‘bajopontinos’ no tendrán a todo su plantel completo para enfrentar a los ayacuchanos debido a la expulsión de Yoshimar Yotún con los ‘juanpablinos’. En esa línea, cabe la posibilidad de que el mediocampo esté conformado por Jesús Pretell, Martín Távara y Ian Wisdom.

Yoshimar Yotún será la única baja de Sporting Cristal para el duelo con Ayacucho FC. - créditos: Liga 1

Por otro lado, Ayacucho FC es uno de los equipos que compite por no descender. Si bien en el acumulado está salvado, la distancia con la zona roja es de apenas tres puntos, de ahí que está urgido de victorias.

Eso sí, bajo el mando de Sergio Castellanos, el elenco ‘zorro’ ha mejorado su performance y tiene la misión de dar el golpe en el recinto deportivo del distrito de San Martín de Porres. Justamente, sus futbolistas más destacados son el extremo colombiano Juan Lucumí y el delantero argentino Franco Caballero.

Últimos enfrentamientos

Sporting Cristal y Ayacucho FC se han visto las caras en 43 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol. Y si hacemos un balance, nos daremos cuenta de que los ‘celestes’ llevan una amplia ventaja con 27 partidos ganados, ocho perdidos y ocho empates en total.

El último enfrentamiento se dio el 10 de mayo de este año, en el marco de la jornada 12 del Torneo Apertura. El estadio Municipal de Huanta fue testigo de un contundente triunfo de los ‘rimenses’ por 4-1. Irven Ávila se portó con un doblete, mientras que Ian Wisdom y Misael Sosa convirtieron los siguientes tantos. Carlos Uribe anotó para los dueños de casa.

Sporting Cristal venció 4-1 a Ayacucho FC por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025

El Sporting Cristal vs Ayacucho FC, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura 2025, comenzará a las 15:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el compromiso iniciará a las 16:15 horas. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil tienen previsto el inicio a las 17:15 horas, mientras que en México el partido está programado para las 14:15 horas, y en España se jugará a las 22:15 horas.

Canal TV para seguir Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Torneo Clausura de Liga 1 2025

El partido entre Sporting Cristal y Ayacucho FC se disputará el lunes 29 de setiembre en el estadio Alberto Gallardo y La transmisión estará a cargo de L1 MAX, señal asociada a la Federación Peruana de Fútbol, que se encuentra disponible en DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Además, el cotejo podrá verse mediante la plataforma de streaming, Liga 1 Play, a la que se puede acceder con una suscripción mensual de S/. 22.99 soles.

De la misma manera, el portal de Infobae Perú cubrirá el evento en vivo, con actualizaciones previas, seguimiento minuto a minuto, testimonios y los pormenores de la jornada correspondiente al Torneo Clausura.

Información del Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025. - créditos: Joinnus