Pedro García reveló clave para que Alianza Lima pueda meterse en la lucha por el Torneo Clausura 2025: “Tendrá una segunda oportunidad”

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 tras perder por 2-1 con la Universidad de Chile por la definición de los cuartos de final, y ahora solo tendrá que concentrarse de la Liga 1 2025. Los ‘blanquiazules’ se mostraron irregular en el Torneo Clausura y perdieron el paso en la lucha por el título del campeonato.

El equipo de Néstor Gorosito marcha en la sexta posición con 15 puntos, está a seis puntos del líder Universitario de Deportes. Quedan nueve fechas que los ‘íntimos’ deberán sumar todos los puntos posibles para tener una chance de llegar a los ‘play offs’.

A pesar que el cuadro victoriano no dependen de sí mismos, Pedro García reveló la clave que tendrán para poder soñar con el trofeo a fin de año. Eso sí, si es que la ‘U’ no gana el Clausura y se corona campeón de manera directa.

“Por cómo está formulado el torneo, no le hace falta a Alianza ganar el Clausura para jugar una llave que le permita el título. Es un torneo que te da una segunda oportunidad, pero en otro torneo o formato sería muy distante. Hoy puede acceder a la llave que le permita disputar -si la ‘U’ no gana el Clausura- una instancia de título. Es decir, Alianza puede”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

El cuadro peruano cayó 2-1 y quedó eliminado del torneo. (Video: DSports)

Además, Eloy resaltó la importancia que tendrá que Alianza solo dispute el torneo local y ya no esté concentrado en la Copa. Aseguró que los ‘grones’ tendrán una ventaja que deberán sacar provecho.

“Alianza con un solo torneo tendrá algunas alternativas que no tenía antes porque sí tuvo la obligación de pensar en los dos torneos. Ahora que tiene solo el torneo local, alguna ventaja versus el último tiempo va a tener: dosificación, tema físico, golpes, estrés; va a tener una liberación con respecto a lo que vivió recientemente y algún mejor rendimiento va a tener”, añadió.

“Alianza Lima fue inferior a la U. de Chile”

Pedro García analizó la participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores y Sudamericana, y se animó a ponerle una nota que sorprendió a muchos. El periodista deportivo criticó a los ‘blanquiazules’ por el mal desempeño que tuvo frente la Universidad de Chile que provocó su eliminación del campeonato Conmebol.

“Le pongo 15 porque perdió mal esta instancia, fue claramente inferior a la ‘U’ de Chile y eso le marca una diferencia. No perdió por poquito; no fue un detalle, no fue un tiro libre, no fue un VAR, no fue un penal, no fue un gol en el último minuto. Lo perdió desde Lima; yo creo que Alianza lo perdió en Matute cuando queda con 10 y luego allá cuando arranca el partido, cinco minutos, 0-1, y arranca los 5 minutos del segundo tiempo, 0-2. Nunca estuvo en el partido y eso le baja puntaje”, comentó.

¿Cuándo juega Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025?

Los ‘blanquiazules’ deberán pasar la página de la eliminación de la Copa Sudamericana 2025 para concentrarse en el próximo partido que tendrá en el Torneo Clausura 2025. Alianza Lima visitará a Cienciano este domingo 28 de septiembre a las 18:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 11 del campeonato nacional.

El equipo de Néstor Gorosito contará con la reaparición de Carlos Zambrano tras superar su sanción post clásico, pero tendrá la baja de Alessandro Burlamaqui por lesión: presenta un desgarro y estará afuera de las canchas por 15 días aproximadamente.