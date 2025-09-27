Partidos de hoy, sábado 27 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 27 de septiembre, la agenda futbolera tendrá partidos imperdibles en las mejores ligas del mundo: Universitario de Deportes defenderá la punta frente Cusco FC, Real Madrid y Atlético de Madrid protagonizarán el derbi madrileño, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, peruanos en el extranjero tendrán acción, y mucho más.
Los ‘cremas’ recibirán a los ‘dorados’ en el estadio Monumental y será un duelo que definirá al líder del Torneo Clausura 2025. El equipo de Jorge Fossati llega como favorito tras conseguir triunfazo contra UTC en Trujillo en el último minuto, mientras que el cuadro cusqueño llegará con una dura derrota con ADT.
La ‘U’ tendrá dos bajas sensibles, no estará Horacio Calcaterra por lesión y tampoco Rodrigo Ureña porque continuará con su suspensión que le impuso el la Comisión Disciplinaria de la FPF.
Por otro lado, Real Madrid visitará a Atlético de Madrid por la séptima jornada de LaLiga 2025-26. Será un enfrentamiento que pondrá frente a frente a Xabi Alonso y Diego Pablo Simeone. Los ‘merengues’ tienen seis triunfos consecutivos en el torneo español y saldrá a defender su invicto.
Partidos de Liga 1
- Comerciantes Unidos vs Melgar (15:00 horas / L1 Max, L1 Play)
Partidos de LaLiga
- Getafe vs Levante (07:00 horas / ESPN Disney Plus)
- Mallorca vs Alavés (11:30 horas / ESPN Disney Plus)
- Villarreal vs Athletic Bilbao (14:00 horas / ESPN Disney Plus)
Partidos de Premier League
- Brentford vs Manchester United (06:30 horas / ESPN Disney Plus)
- Leeds vs Bournemouth (09:00 horas / ESPN Disney Plus)
- Chelsea vs Brighton (09:00 horas / ESPN Disney Plus)
- Manchester City vs Burnley (09:00 horas / ESPN Disney Plus)
- Crystal Palace vs Liverpool (09:00 horas / ESPN Disney Plus)
- Nottingham Forest vs Sunderland (11:30 horas / ESPN Disney Plus)
- Tottenham vs Wolverhampton (14:00 horas / ESPN Disney Plus)
Partidos de Serie A
- Como vs Cremonese (08:00 horas / ESPN Disney Plus)
- Juventus vs Atalanta (11:00 horas / ESPN Disney Plus)
- Cagliari vs Inter (13:45 horas / ESPN Disney Plus)
Partidos de Bundesliga
- Mainz 05 vs Borussia Dortmund (08:30 horas / ESPN2, Disney+)
- Wolfsburg vs RB Leipzig (08:30 horas / Disney+)
- Heidenheim vs Augsburg (08:30 horas / Disney+)
- St. Pauli vs Bayer Leverkusen (08:30 horas / Disney+)
- Borussia M’gladbach vs Eintracht Frankfurt (11:30 horas / Disney+)
Partidos de Ligue 1
- Lorient vs Monaco (10:00 horas / Disney+)
- Toulouse vs Nantes (12:00 horas / Disney+)
- PSG vs Auxerre (14:05 horas / Disney+)
Partidos de Liga Portugal
- Santa Clara vs Tondela (09:30 horas / GolTV)
- Estoril vs Sporting CP (14:30 horas / GolTV)
Partidos de Mundial Sub 20
- Japón U20 vs Egipto Sub 20 (15:00 horas / DirecTV Sports, DGO)
- Corea del Sur U20 vs Ucrania Sub 20( 15:00 horas / DirecTV Sports, DGO)18:00
- Chile U20 vs Nueva Zelanda Sub 20 (18:00 horas / DirecTV Sports, DGO)
- Paraguay U20 vs Panamá Sub 20 (18:00 horas / DirecTV Sports, DGO)
Partidos de fútbol argentino
- Aldosivi vs Argentinos Juniors (12:30 horas / ESPN Premium, Disney+)
- Gimnasia La Plata vs Rosario Central (12:30 horas / TyC Sport, TNT Sports)
- San Lorenzo vs Godoy Cruz (14:45 horas / TyC Sports, ESPN Premium)
- Defensa y Justicia vs Boca Juniors (17:00 horas / TyC Sports, ESPN)
- Talleres Córdoba vs Sarmiento (19:15 horas / TyC Sports, TNT Sports)
Partidos de fútbol brasileño
- Fortaleza vs Sport Recife (14:00 horas / Fanatiz, Premiere, Zapping)
- Vasco da Gama vs Cruzeiro (16:30 horas / Fanatiz, Premiere, Zapping)
- Juventude vs Internacional (16:30 horas / Fanatiz, Premiere, Zapping)
- Atlético Mineiro vs Mirassol (19:00 horas / Fanatiz, Premiere, Zapping)
Partidos de fútbol colombiano
- Deportivo Pereira vs Unión Magdalena (14:00 horas / RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol)
- Alianza vs Llanero (16:10 horas / RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol)
- Deportes Tolima vs Medellín (18:20 horas / RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol)
- Atlético Nacional vs Millonarios (20:30 horas / RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol)
Partidos de fútbol paraguayo
- Sportivo Luqueño vs Cerro Porteño (14:30 horas / Tigo Sports)
- Nacional Asunción vs Libertad (17:00 horas / Tigo Sports)
Partidos de fútbol uruguayo
- Liverpool vs Boston River (14:00 horas / Disney+, VTV+)
- Cerro Largo vs Peñarol (16:30 horas / Disney+, VTV+)
Partidos de MLS
- Toronto FC vs Inter Miami (15:30 horas / MLS Season Pass)
- Charlotte vs CF Montréal (18:30 horas / MLS Season Pass)
- DC United vs Philadelphia Union (18:30 horas / MLS Season Pass)
- New England vs Atlanta United (18:30 horas / MLS Season Pass)
- New York RB vs New York City (18:30 horas / MLS Season Pass)