“El fútbol es para hombres. No tengo una vara mágica”: la sorpresiva respuesta de Roberto Mosquera sobre descender con Alianza Universidad

La presión aumenta sobre Alianza Universidad en la Liga 1, después de sumar su sexta derrota en el Torneo Clausura, pero lo que llamó la atención en la conferencia de prensa posterior al partido frente a Sport Boys no fue la situación en la tabla, sino la inesperada reacción de Roberto Mosquera al ser consultado sobre la pelea por el descenso. El experimentado técnico se pronunció de manera tajante, poniendo el foco en el avance del equipo pese a los resultados adversos.

La escuadra universitaria luchó hasta el final en el estadio Heraclio Tapia, igualó de manera momentánea 2-2 luego de ir en desventaja tras los tantos de Luis Urruti y un golazo ‘maradoniano’ de Carlos López. Un penal ejecutado por Jostin Alarcón en el tiempo agregado decidió el triunfo de la ‘misilera’, resultado que deja a los huanuqueños en la zona roja a falta de solo ocho jornadas para el final del certamen.

El propio Mosquera admitió la incómoda situación en la tabla. Actualmente, el club ‘azulgrana’ ocupa la penúltima posición con 21 puntos, uno menos que Comerciantes Unidos, equipo que marca el límite fuera del descenso. Este presente hace que cada jornada se vuelva decisiva para el equipo dirigido por el exentrenador de Sporting Cristal.

La respuesta de Mosquera sobre descender en Liga 1 2025

Cuestionado acerca de la pelea por no perder la categoría, Roberto Mosquera eligió un discurso directo, evitando fórmulas evasivas. “He venido acá sabiendo que yo no tengo una vara mágica, no hay respuesta para lo tuyo, nosotros en un mes ganamos tres partidos, y el equipo venía de ganar dos en siete meses, eso quiere decir que hemos avanzado”, sostuvo.

Mosquera reconoció las dificultades encontradas desde su llegada al banquillo en Huánuco y reafirmó la convicción con la que asumió el reto. “El fútbol es para hombres, creo que este es un equipo que se ha mentalizado lo que quiere, pero hay una distancia entre lo que producimos y el marcador. Lo que jugamos está bien, tenemos que ajustar el marcador, es la única manera de salir de este momento incómodo, como hemos encontrado al equipo, he venido sabiendo lo que iba a encontrar, habían otros equipos a los que pudo ir, dije que ‘acá, acá hay como jugar mejor’, fue una decisión mía”, enfatizó.

La justificación de Mosquera a la derrota ante Boys

En paralelo, Mosquera se refirió al desarrollo del partido ante Sport Boys, donde Alianza Universidad remontó una desventaja de dos goles, pero cedió el tercer tanto tras un penal en el minuto 105. “Debimos protegernos porque ya no teníamos fuerza, pero igual creo que es uno de los mejores partidos que hemos tenido, puede ser que me critiquen por esto, pero es uno de los mejores partidos que hemos jugado, aunque el marcador diga otra cosa. 2-0 con siete que jugó atrás el Boys, creo que no renunciamos al juego que tenemos, que es tocar la pelota, producto de eso lo fuimos metiendo en un arco, y hicimos dos goles válidos. Después tuvimos que meternos un poquito atrás, y le dimos espacio otra vez”, explicó.

El técnico señaló que, en los goles recibidos, el propio equipo tuvo responsabilidad defensiva, sin restar méritos al rival. “Creo que fueron buenos goles de Boys, pero en los tres tenemos culpa nosotros, sin quitarle mérito a lo que hizo Boys, sigo corrigiendo y tratando de mejorar, lo que nos alienta es que tenemos un molde de juego, podemos jugar contra cualquier equipo, pero lo que no podemos es equivocarnos en el trajinar del partido, obviamente yo soy responsable cuando se pierde, estoy preparado 30 años para saber que esto es así”, indicó.

