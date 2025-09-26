Universitario ya piensa en la temporada 2026: se desprendería de estos tres futbolistas para liberar dos cupos de extranjero

Universitario de Deportes perdería a tres futbolistas de cara a la temporada 2026. Crédito: Universitario

Universitario de Deportes atraviesa un momento clave en sus aspiraciones al título nacional. El equipo de Jorge Fossati está enfocado en un nuevo encuentro definitorio en el torneo doméstico frente a Cusco FC en el estadio Monumental. Pese a la positiva tesitura a nivel local, desde las oficinas en Ate habrían empezado a definir las no renovaciones del plantel 2026.

De acuerdo con información de la periodista Romina Vega, son tres los jugadores ‘merengues’ que dejarán de vestir la camiseta ‘crema’ —o granate— la próxima temporada. “Me han dicho que los que no van a seguir definitivamente para el próximo año son Diego Churín, Gabriel Costa y Sebastián Britos”, sostuvo la comunicadora en el podcast ‘Cancherazos’.

Tanto Churín como Sebastián Britos son deportistas que ocupan plaza de extranjeros. Por lo tanto, el club estaría en condiciones de reforzarse con dos futbolistas del exterior. La posición del portero sería suplida por un jugador de la casa, según la reportera.

“Están muy interesados en el retorno de Diego Romero”, añadió. Actualmente, el cancerbero nacional de 24 años está a préstamo en Banfield de Argentina. En el ‘taladro’, el guardameta solo ha atajado 90 minutos en un partido ante Villa Mitre por Copa Argentina.

Números discretos

Diego Churín fue anunciado en diciembre pasado para reforzar el ataque de Universitario. El delantero argentino llegó procedente de Cerro Porteño y tras una pretemporada auspiciosa —con gol en Colombia incluido—, su nivel no dio la talla y se distanció ampliamente con el gol.

En el presente curso, el ‘gaucho’ de 35 años se ha despachado con cuatro anotaciones. Todas por Liga 1. La diana más importante del nacido en Arroyo Dulce se remonta al juego ante Sporting Cristal por el Torneo Apertura cuando estableció el 2-0 final con un remate de cabeza.

El delantero puso el 2-0 en el Monumental. (Video: GOLPERU)

En esa línea, el ‘Gabi’ Costa es otro de los jugadores con rendimiento discreto en el cuadro de Odriozola. El nacido en Uruguay —nacionalizado peruano— ha brindado tres asistencias en el presente curso. Actualmente, presenta una molestia física que lo marginará del crucial duelo ante Cusco FC el sábado 27 de septiembre en el estadio Monumental.

El desempeño de los futbolistas citados dista del plan que prepara Álvaro Barco, gerente deportivo de la institución ‘merengue’. El exfutbolista había discrepado con Manuel Barreto por su afirmación acerca de que el jugador extranjero no necesariamente debe ser titular.

“Con todo respeto, puede pasar porque nadie tiene asegurada ninguna titularidad”, se refirió, pero aseguró que “la intención de un extranjero es para que marque diferencia”, sostuvo el directivo ‘merengue’ en una entrevista con ‘Pase Filtrado’.

Día, hora y canal TV del Universitario vs Cusco FC

Universitario y Cusco FC se volverán a ver las caras este sábado 27 de setiembre a las 18:00 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. Hasta el momento, el club ha informado la venta de cerca de 50 mil localidades para el esperado juego.

Dónde ver Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2025

Este compromiso correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2025 será transmitido por GOLPERU, canal que tiene los derechos de televisación de los partidos de local de los ‘cremas’. En ese sentido, el enfrentamiento pasará por el canal 14 o 714 HD de Movistar TV de manera exclusiva.

Los hinchas ‘merengues’ también podrán seguir este cotejo mediante la aplicación llamada Movistar Play, plataforma gratuita para los usuarios de Movistar. Esta se puede descargar en celulares, tablets, además, de laptops, computadoras y otros aparatos tecnológicos.

Finalmente, Infobae Perú hará la cobertura total mediante su portal web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.