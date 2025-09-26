Perú Deportes

Reimond Manco criticó a Néstor Gorosito por suplencia de Kevin Quevedo: “Lo metes para que te salve la cabeza”

El exjugador señaló que el técnico argentino no debió convocar al atacante peruano para el Alianza Lima vs U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
El exjugador señaló que 'Pipo' hizo ingresar al atacante peruano para que lo salvara de la derrota ante U. de Chile. (Juego Cruzado)

El debate sobre las decisiones tácticas de Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima, generó controversia en Perú tras las declaraciones de Reimond Manco, exfutbolista nacional, quien cuestionó públicamente la suplencia de Kevin Quevedo en el duelo ante Universidad de Chile por el pase a semifinales de la Copa Sudamericana 2025. En el encuentro disputado en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, el técnico argentino dejó al goleador en el banco, optando por Alan Cantero como titular, decisión que fue puesta en tela de juicio por figuras vinculadas al club y la afición.

Durante su intervención en el programa de Youtube ‘Juego Cruzado’, Manco expresó: “Pones a Cantero de extremo por un problema que ha tenido Quevedo, pero luego pones a Quevedo los últimos 30 minutos. Si es que cometió algún acto, no lo sabemos, el ‘run run’ es que llegó tarde a un entrenamiento, algún problema de indisciplina, pero si tú te quieres hacer respetar, lo que se debería hacer en un equipo, no lo saques en lista”.

La polémica ganó terreno al trascender que Quevedo, quien registra varios goles y asistencias en el certamen, habría llegado tarde a una práctica, hecho que, según rumores, motivó la decisión de Gorosito. Sin embargo, la decisión de mantener al delantero en la convocatoria y emplearlo en la etapa más crítica del duelo incrementó el desconcierto. “No lo pone de arranque porque algo pasó, estamos hablando de una doble moral, no lo pones porque hizo algo, pero luego lo pones faltando 30′ para que te salve la cabeza”, remarcó Manco en la emisión digital.

El partido, que definía a uno de los clasificados a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, contó con intervención clave de Quevedo tras ingresar en el minuto 57. En su primer contacto con la ofensiva, asistió al ecuatoriano Eryc Castillo para el descuento, que puso el 2-1 y revivió, momentáneamente, las aspiraciones aliancistas. No obstante, el empuje no alcanzó para igualar la serie ni forzar la tanda de penales.

Reimond Manco criticó a Néstor
Reimond Manco criticó a Néstor Gorosito por suplencia de Kevin Quevedo en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025.

La explicación de Néstor Gorosito a la suplencia de Kevin Quevedo

Consultado sobre los motivos detrás de su decisión, Néstor Gorosito respondió en conferencia de prensa que la elección de Alan Cantero por el extremo derecho respondió a condiciones propias del fútbol y del entrenamiento semanal. “Son cosas de fútbol que pasan, de entrenamiento, de la vida. Debido a eso jugó Alan Cantero”, manifestó el entrenador, sin entrar en mayores precisiones sobre supuestas indisciplinas previas al compromiso internacional.

Las palabras del técnico argentino sugirieron que existió algún inconveniente relacionado con el rendimiento o la conducta de Quevedo durante la preparación, aunque no confirmó de forma explícita los motivos de la suplencia. La falta de detalles generó especulaciones en el entorno del club y entre seguidores, quienes reclamaron mayor transparencia respecto a la gerencia del vestuario en compromisos determinantes.

Próximo partido de Alianza Lima

Tras la dolorosa eliminación en la Copa Sudamericana, Alianza Lima enfoca su atención en lo que resta de la Liga 1. el equipo dirigido por Néstor Gorosito enfrentará a Cienciano este domingo 28 de septiembre a las 18:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, situado en la ciudad de Cusco.

La escuadra ‘blanquiazul’ llega a la recta final del mes ubicada en la sexta posición con 15 puntos, situándose a seis unidades del líder Universitario de Deportes. El compromiso contra el ‘papá’ se perfila como crucial para acortar diferencias y mantenerse en la pelea por el título nacional. La visita a la altitud cusqueña representa un nuevo examen para el plantel, que busca recomponer su imagen y recuperar confianza tras la eliminación internacional.

Temas Relacionados

Reimond MancoNéstor GorositoKevin QuevedoAlianza LimaU. de ChileCopa Sudamericanaperu-deportes

Más Noticias

Golazo ‘maradoniano’ de Carlos López en la victoria de Sport Boys vs Alianza Universidad por Liga 1 2025

El futbolista colombiano arrancó desde su propio campo, se llevó a cinco rivales y definió como ‘nueve’ en el Heraclio Tapia León

Golazo ‘maradoniano’ de Carlos López

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Universitario y Cusco FC se enfrentan en el Monumental. Alianza Lima visitará a Cienciano en el Cusco. Sporting Cristal descansa en esta jornada

Tabla de posiciones de la

Dos periodistas peruanos se agarraron a golpes en vivo tras eliminación de Alianza Lima de Copa Sudamericana 2025

Silvio Valencia y ‘Chevaristo’ fueron protagonistas de un acalorado debate que terminó en los puños luego del encuentro de los ‘blanquiazules’ contra la U. de Chile en Coquimbo. La transmisión se cortó y salió de aire por el incidente

Dos periodistas peruanos se agarraron

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Polonia, Italia, República Checa y Bulgaria son los equipos que se mantienen en competencia tras obtener su clasificación. Entérate cómo quedaron los cruces de la etapa decisiva

Programación de semifinales del Mundial

Dónde ver semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025 en Perú: canales TV y streaming de los duelos decisivos

Cuatro selecciones de élite se preparan para luchar por un lugar en la ansiada final del campeonato en Filipinas. Descubre cómo y en qué señales o plataformas seguir estos encuentros decisivos desde territorio peruano

Dónde ver semifinales del Mundial
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra irá a un

Martín Vizcarra irá a un segundo juicio por Lomas de Ilo: Juez rechaza último recurso para archivar acusación por colusión

“El agua es para la vida, no para la minería”: organizaciones agrarias y profesionales exigen la renuncia del ministro Ángel Manero tras priorizar la minería sobre la agricultura

Delia Espinoza denuncia que la JNJ le tendió una trampa: “Si entregaba el cargo (a Patricia Benavides), igual me denunciaban”

Ministerio de Justicia lanza convocatoria para terminar de construir el Megapenal de Ica, después de 5 años

Piden citar al ministro del Interior y al jefe de la PNP por presuntos “soplos” de información a ‘El Monstruo’

ENTRETENIMIENTO

Christian Rodríguez, productor vinculado con

Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, fue brutalmente golpeado y acusa a Gustavo Salcedo de ser el autor

Productor de ‘Arriba mi gente’ denunció en comisaria a Gustavo Salcedo por agresión física y poner en riesgo a su familia

Beto Ortiz desafía a Jefferson Farfán tras intento de censura a EVDLV de ‘Cri Cri’: “El dinero no calla a los periodistas”

Mario Irivarren confunde el cumpleaños de Onelia Molina y desata polémica en redes: “El 15 es de Vania”

Pamela López recibe propuesta de matrimonio de Paul Michael, pero le recuerdan su divorcio con Christian Cueva: “Tumba la fiesta”

DEPORTES

Golazo ‘maradoniano’ de Carlos López

Golazo ‘maradoniano’ de Carlos López en la victoria de Sport Boys vs Alianza Universidad por Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Dos periodistas peruanos se agarraron a golpes en vivo tras eliminación de Alianza Lima de Copa Sudamericana 2025

Programación de semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Dónde ver semifinales del Mundial de Vóley Masculino 2025 en Perú: canales TV y streaming de los duelos decisivos