Reimond Manco criticó a Néstor Gorosito por suplencia de Kevin Quevedo: “Lo metes para que te salve la cabeza”

El debate sobre las decisiones tácticas de Néstor Gorosito, entrenador de Alianza Lima, generó controversia en Perú tras las declaraciones de Reimond Manco, exfutbolista nacional, quien cuestionó públicamente la suplencia de Kevin Quevedo en el duelo ante Universidad de Chile por el pase a semifinales de la Copa Sudamericana 2025. En el encuentro disputado en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, el técnico argentino dejó al goleador en el banco, optando por Alan Cantero como titular, decisión que fue puesta en tela de juicio por figuras vinculadas al club y la afición.

Durante su intervención en el programa de Youtube ‘Juego Cruzado’, Manco expresó: “Pones a Cantero de extremo por un problema que ha tenido Quevedo, pero luego pones a Quevedo los últimos 30 minutos. Si es que cometió algún acto, no lo sabemos, el ‘run run’ es que llegó tarde a un entrenamiento, algún problema de indisciplina, pero si tú te quieres hacer respetar, lo que se debería hacer en un equipo, no lo saques en lista”.

La polémica ganó terreno al trascender que Quevedo, quien registra varios goles y asistencias en el certamen, habría llegado tarde a una práctica, hecho que, según rumores, motivó la decisión de Gorosito. Sin embargo, la decisión de mantener al delantero en la convocatoria y emplearlo en la etapa más crítica del duelo incrementó el desconcierto. “No lo pone de arranque porque algo pasó, estamos hablando de una doble moral, no lo pones porque hizo algo, pero luego lo pones faltando 30′ para que te salve la cabeza”, remarcó Manco en la emisión digital.

El partido, que definía a uno de los clasificados a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, contó con intervención clave de Quevedo tras ingresar en el minuto 57. En su primer contacto con la ofensiva, asistió al ecuatoriano Eryc Castillo para el descuento, que puso el 2-1 y revivió, momentáneamente, las aspiraciones aliancistas. No obstante, el empuje no alcanzó para igualar la serie ni forzar la tanda de penales.

La explicación de Néstor Gorosito a la suplencia de Kevin Quevedo

Consultado sobre los motivos detrás de su decisión, Néstor Gorosito respondió en conferencia de prensa que la elección de Alan Cantero por el extremo derecho respondió a condiciones propias del fútbol y del entrenamiento semanal. “Son cosas de fútbol que pasan, de entrenamiento, de la vida. Debido a eso jugó Alan Cantero”, manifestó el entrenador, sin entrar en mayores precisiones sobre supuestas indisciplinas previas al compromiso internacional.

Las palabras del técnico argentino sugirieron que existió algún inconveniente relacionado con el rendimiento o la conducta de Quevedo durante la preparación, aunque no confirmó de forma explícita los motivos de la suplencia. La falta de detalles generó especulaciones en el entorno del club y entre seguidores, quienes reclamaron mayor transparencia respecto a la gerencia del vestuario en compromisos determinantes.

Próximo partido de Alianza Lima

Tras la dolorosa eliminación en la Copa Sudamericana, Alianza Lima enfoca su atención en lo que resta de la Liga 1. el equipo dirigido por Néstor Gorosito enfrentará a Cienciano este domingo 28 de septiembre a las 18:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, situado en la ciudad de Cusco.

La escuadra ‘blanquiazul’ llega a la recta final del mes ubicada en la sexta posición con 15 puntos, situándose a seis unidades del líder Universitario de Deportes. El compromiso contra el ‘papá’ se perfila como crucial para acortar diferencias y mantenerse en la pelea por el título nacional. La visita a la altitud cusqueña representa un nuevo examen para el plantel, que busca recomponer su imagen y recuperar confianza tras la eliminación internacional.