Pedro García respaldó a Néstor Gorosito por polémicas declaraciones sobre titularidad de Pedro Aquino: “No es un torneo de colegio”

Nestor Gorosito sorprendió con unas contundentes declaraciones tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025. Los ‘blanquiazules’ perdieron 2-1 con la Universidad de Chile en Coquimbo por la definición de los cuartos de final del torneo internacional.

El técnico fue duramente cuestionado por su planteamiento que terminó con el adiós de los ‘íntimos’ del campeonato de Conmebol: decidió no poner a Pedro Aquino y Kevin Quevedo como titulares. Y el DT fue directo al revelar que no puso a la ‘Roca’ desde el arranque porque pidió no entrenar en los días previos del crucial choque.

Esas palabras desataron polémica abriendo debate en redes sociales. Muchos consideran que no debió exponer al jugador y otros aplaudieron su sinceridad. Pedro García fue uno de ellos, respaldó al ‘Pipo’ y aseguró que la intención del estratega fue para dejar en claro que el tema no pasa por él sino por los futbolistas.

“Tiene sentido que Gorosito haya tenido una línea dura en las declaraciones en conferencia de prensa; es una manera de bajar línea respecto a: ‘no nos desenfoquemos’, ‘no estemos pidiendo no entrenar’, ‘no estemos distrayéndonos’, ‘no nos dispersemos’. Estamos en septiembre, que no terminó; falta octubre y noviembre. Si Alianza entrega el torneo, va muerto y Alianza tiene que seguir enfocado, metido. Y en esa línea, me parece bien que Gorosito ponga una declaración de ese tipo -echadora si quieres- como para bajar línea de vestuario de que nadie se vaya a desenfocar; para mí está muy bien. Ahora, que toca la sensibilidad del jugador, no es un torneo de colegio, es el torneo de Primera División”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

El cuadro peruano cayó 2-1 y quedó eliminado del torneo. (Video: DSports)

Además, Eloy precisó que los ‘íntimos’ ahora deben concentrarse en la Liga 1 y todavía tiene chances de pelear por el título del Torneo Clausura 2025. Y resaltó que si los jugadores no están comprometidos no podrán lograr el objetivo.

“Alianza Lima no tiró la toalla, necesita intentar remontar y eso no lo va a hacer pidiendo permiso para el lunes no entrenar. No lo vas a conseguir si pides permiso o no entrenas bien, y para entrenar bien, necesitas estar metido, enfocado. El técnico lo que se permite decir es ‘no lo puse, por esto’; a ver si yo tengo que defenderlos a ellos. Lo que está diciendo es ‘la responsabilidad no es mía’, ‘no pidan que ponga a un tipo que no se entrenó bien o que pidió permiso’”, añadió.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre Pedro Aquino tras eliminación de Alianza Lima por Copa Sudamericana 2025?

El técnico argentino reveló en contundente motivo por el que decidió que Pedro Aquino no sea considerado en la alineación titular en Coquimbo. Aseguró que el futbolista no se sentía bien físicamente tras jugar el encuentro con Comerciantes Unidos la jornada anterior.

“Aquino nos pidió el otro día no entrenar porque no sé cuánto tiempo no hacía 90 minutos. Entonces, nos pidió no entrenar porque había jugado un excelente partido con Comerciantes Unidos. No nos pidió no jugar el partido, pero nos dijo que estaba extremadamente cansado después del partido del otro día. Entonces, con el diario del lunes es todo mucho más sencillo”, declaró el DT en conferencia de prensa.