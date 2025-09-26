Ignacio Buse valora el esfuerzo que lo ubica a puertas del Top 100 del ranking ATP: “Es un reflejo de lo que vengo haciendo”

Ignacio Buse se perfila para que el Perú vuelva a tener un tenista en el Top 100 luego del ingreso de Juan Pablo Varillas en 2022. Crédito: Challenger Lisbon

El principal objetivo de Ignacio Buse en el último trimestre de la temporada es ingresar al Top 100 del ranking ATP. El ‘Colorado’, instalado como la mejor raqueta peruana, continúa por el camino de la victoria y viene de adjudicarse su novena victoria al hilo —contando Copa Davis— para acceder a los cuartos de final del Challenger de Lisboa.

El ‘Colorado’ contó en una reciente entrevista con ‘Sin Casette’ cómo se trazó la nueva meta del 2025. “A principio de año tenía como objetivo ganar un Challenger y terminar dentro de los 150. Ahora el objetivo cambió. El objetivo es el Top 100”, señaló el limeño de 21 años.

Más adelante, explicó que antes del inicio de su rendimiento oficial este 2025, el objetivo trazado también implicaba solo ganar un título Challenger: ‘Nacho’ superó lo presupuestado y ostenta en sus vitrinas dos trofeos en esta categoría: Heilbronn y Sevilla.

“Cuando gané el primer Challenger, en Alemania, llegué al #152, después bajé un poco más porque defendía puntos y luego di otro salto. El #150 era un objetivo que lo podía pasar muy fácil. Se fueron dando los resultados y ahora sueño con este objetivo [el Top 100]”, expuso.

Cabe destacar que el deportista nacional defiende solo 25 puntos de cara al final de la temporada. Debido a su participación en el Challenger de la capital portuguesa, ya ha sumado 14 unidades y escaló hasta la casilla #111 en el ‘Live Ranking’.

Año bisagra

Buse recordará al 2025 como el año del punto de inflexión en su carrera. La temporada ha ido de “menos a más” para el peruano y fue corrigiendo errores a lo largo del curso. En el primer semestre, se convirtió casi en una constante no verlo destacar en dos competencia consecutivas.

“El principio de año no fue muy bueno. He ido aprendiendo. Como me está yendo últimamente, es un reflejo de lo que vengo haciendo hace un tiempo”, se sinceró la primera raqueta nacional.

La siguiente parada, gracias a su posición en el ranking, le permite disputar un torneo ATP y sin la necesidad de jugar la clasificación. “De hecho, el calendario cambia. Ahora puedo jugar algún ATP en la primera semana de octubre. Después, igual no cambia mucho. A partir del 100 ahí sí cambia”.

El tenista peruano derrotó 2-0 a Thiago Monteiro y se metió entre los ocho mejores del torneo. (Video: Challenger Tour)

Respecto al torneo ATP que pueda jugar el ‘Colorado’ la próxima temporada, en el calendario aparecen las opciones del ATP 250 de Almaty, el ATP 250 de Bruselas y el ATP 250 de Estocolmo. Los tres se desarrollarán del 13 al 19 de octubre.

Buse va por el pase a semis en Lisboa

Ignacio Buse se clasificó a los cuartos de final del Challenger 100 de Lisboa. En la arcilla del estadio CIF del Club Internacional de Foot-Ball, el peruano se cobró revancha ante Thiago Monteiro en sets corridos y se instaló entre los ocho mejores de la competencia.

Por un lugar en las semifinales, se medirá ante el experimentado tenista argentino Marco Trungelliti. El nacido en Santiago del Estero de 35 años dejó en el camino al neerlandés en Ouden con sólidos parciales 6-1 y 6-2. En primera ronda, el #143 del mundo apeó al colombiano Daniel Galán, séptima siembra.

Ignacio Buse clasificó a cuartos de final del Challenger de Lisboa 2025. Crédito: Beatriz Ruivo/FPT

Solo se han visto las caras una vez por competencia oficial. El duelo se remonta a las semifinales del Challenger de Heilbronn. En el torneo alemán, Buse se impuso con parciales 6-4 y 7-6 (3) para luego coronarse al día siguiente.

Buse registra un historial de siete victorias en ocho participaciones en cuartos de final de torneos Challengers. El duelo frente al ‘gaucho’ está pactado para el viernes 26 de septiembre a las 08:10 horas en territorio peruano. El encuentro podrá ser sintonizado desde la plataforma Challenger TV, señal gratuita.