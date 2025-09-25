Perú Deportes

Partidos de hoy, jueves 25 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda del día está recargada con diversos encuentros, tanto por competiciones europas como sudamericanas, incluyendo la participación de Alianza Lima y jugadores peruanos en el exterior

Hoy jueves 25 de setiembre se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés para el hincha del fútbol. Y es que se desarrollarán encuentros en Sudamérica con la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, al igual que la Europa League en el ‘Viejo Continente’. Además, dos jugadores peruanos tendrían participación en el extranjero.

En el ámbito nacional, la Liga 1 presenta dos encuentros de relevancia en el inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura. Ayacucho FC recibe a Juan Pablo II, en un partido donde los ‘zorros’ necesitan ganar para salir de la zona de descenso, mientras que Deportivo Garcilaso actuará como local frente a UTC.

Dentro del calendario internacional, la Copa Libertadores confirma dos partidos de gran atractivo. Sao Paulo afronta un duelo crucial frente a LDU de Quito, que lleva el 2-0 de ventaja por la ida. Más tarde, Estudiantes de La Plata choca contra Flamengo en otro encuentro que promete fútbol de alto nivel y definición hasta los últimos minutos.

La Copa Sudamericana también forma parte de la jornada, con Universidad de Chile enfrentando a Alianza Lima. Los ‘blanquiazules’ mantienen opciones para seguir avanzando tratarán de imponerse en Coquimbo para alcanzar las semifinales.

Por otro lado, en la Europa League habrá duelos destacados como el Utrecth vs Olympique de Lyon, Aston Villa vs Bologna, Stuttgart vs Celta de Vigo y Red Bull Salzburgo vs Porto. Asimismo, LaLiga tendrá un encuentro interesante con el recibimiento de Real Oviedo, equipo recién ascendido esta temporada, a Barcelona, que no contará con Lamine Yamal por lesión pero sí estará Raphinha.

Ahora, los futbolistas peruanos que tendrían minutos en el exterior son Joao Grimaldo, quien fue convocado con Riga FC para el partido de visita con Riga FS por la liga de Letonia. De la misma manera, Renato Tapia sería parte de Al Wasl en el choque con Al Sharjah por el campeonato de Emiratos Árabes Unidos.

Partidos de Liga 1

- Ayacucho FC vs Juan Pablo II (15:00 horas / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs UTC (19:00 horas / L1 MAX)

Partidos de Copa Libertadores

- Sao Paulo vs LDU de Quito (17:00 horas / ESPN, Disney+)

- Estudiantes de La Plata vs Flamengo (19:30 horas / ESPN, Disney+)

Partido de Copa Sudamericana

- Universidad de Chile vs Alianza Lima (19:30 horas / DSports)

Partidos de Europa League

- Lille vs SK Brann (11:45 horas / ESPN, Disney+)

- Go Ahead Eagles vs FCSB (11:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- Utrecth vs Olympique de Lyon (14:00 horas / ESPN 2, Disney)

- Aston Villa vs Bologna (14:00 horas / ESPN, Disney+)

- Stuttgart vs Celta de Vigo (14:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Rangers vs Genk (14:00 horas / Disney+)

- Red Bull Salzburgo vs FC Porto (14:00 horas / ESPN 5, Disney+)

- Ferencvaros vs Viktoria Plzen (14:00 horas / Disney+)

- Young Boys vs Panathinaikos (14:00 horas / ESPN 7, Disney+)

Partidos de Copa Centroamericana de Concacaf

- Cartaginés vs Olimpia (21:00 horas / Disney+)

Partidos de LaLiga

- Osasuna vs Elche (12:30 horas / ESPN 4, Disney+)

- Real Oviedo vs FC Barcelona (14:30 horas / DSports)

Partidos de Copa Italia

- Genoa vs Empoli (11:30 horas / DSports)

- Torino vs Pisa (14:00 horas / DSports)

Partido de liga de Letonia

- Riga FS vs Riga FC (11:00 horas)

Partidos de liga de Emiratos Árabes Unidos

- Al Ahli vs Al Ain (08:25 horas)

- Al Wasl vs Al Sharjah (11:15 horas)

Partido de Copa Uruguay

- Racing de Montevideo vs Universitario de Salto (13:30 horas / Disney+

Partidos de fútbol boliviano

- San Antonio Bulo Bulo vs The Strongest (14:00 horas / Tigo Sports)

- Club ABB vs Universitario de Vinto (16:30 horas / Tigo Sports)

- Real Oruro vs Guabirá (19:00 horas / Tigo Sports)

