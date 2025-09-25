Perú Deportes

Gino Vegas minimiza polémica por posibles multas a voleibolistas y confronta a periodista: “¿De qué te preocupas?"

El presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV) se pronunció sobre las bases para la próxima temporada de la Liga Nacional y defendió la inclusión de sanciones de hasta 10 UIT para las jugadoras que incumplan con obligaciones comerciales

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
El presidente de la Federación Peruana de Vóley confrontó a periodista y defendió sanciones económicas a jugadoras que incumplan con obligaciones comerciales. (Video: Radio Ovación)

Las nuevas bases de la Liga Peruana de Vóley han generado controversia a poco del inicio de la temporada 2025/26. De hecho, uno de los puntos más polémicos es que las jugadoras estarán obligadas a participar en actividades y eventos organizados por los patrocinadores del torneo o el canal con derechos de transmisión. En caso de incumplimiento, se podrían imponer sanciones económicas de hasta 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, más de 53 mil soles.

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), fue consultado sobre el tema en el programa ‘aquiTVO’ de Radio Ovación, donde defendió la medida e insistió en que no debería generar preocupación si las voleibolistas cumplen con lo acordado. Durante su intervención, el directivo tuvo un cruce de palabras con la periodista Daniella Fernández, quien cuestionó el carácter obligatorio de estas disposiciones.

¿De qué te preocupas, si la intención es que todos cumplan con sus compromisos? Si van a cumplir, no tienen por qué preocuparse de las multas. Ya sería el colmo que los clubes quieran definir cuál debe ser la sanción ante una falta”, respondió el titular de la FPV, mostrando cierto fastidio ante el cuestionamiento.

Daniella Fernández, periodista especializada en vóley, continuó con el debate y criticó la medida al recordar que las voleibolistas peruanas no tienen estatus profesional, por lo que —a su criterio— este tipo de obligaciones comerciales deberían ser remuneradas. Además, advirtió que, aunque se menciona que las activaciones serán “coordinadas”, el documento que deberán firmar habla expresamente de una “obligación”, lo que representa una exigencia formal y legal.

Gino Vegas es el actual
Gino Vegas es el actual presidente de la Federación Peruana de Vóley. Crédito: FPV

Ante esto, Gino Vegas respondió: “Las activaciones no se van a imponer, sino que se van a hacer coordinadamente. Es una obligación cumplir cuando haya actividades. Ten en cuenta que los sponsors de la federación son los que dan el dinero para que esto se haga realidad, y con ellos se piden ciertas condiciones. Esto de las activaciones está puesto de toda la vida y nunca ha generado ningún tipo de problema”.

Preocupación sobre multas de hasta 10 UIT

Daniella Fernández insistió en la necesidad de proteger a las jugadoras ante posibles multas de 10 UIT, recordando que son el eje central de la competición. “Sin ellas, no hay liga”, afirmó. También expresó su preocupación respecto a cómo podría aplicarse esta cláusula específica en la práctica. “Una cosa es lo que dice el papel y otra, lo que se dice de palabra. Y lamentablemente, la palabra puede cambiar una vez que el documento ya esté firmado”, advirtió.

Ante ello, Gino Vegas negó que la medida represente un perjuicio para las deportistas. “Esa no es la forma de actuar de la federación. ¿Y quién dice que se va a maltratar a las jugadoras? Esa es una premisa equivocada. Si observan cómo funciona esto en otras ligas, verán que nunca ha generado problemas. No hay razón para pensar que en la liga peruana sí los habrá”, sentenció.

Estamos a un mes del
Estamos a un mes del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

¿Cuándo inicia la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley?

La próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley comenzará el sábado 25 de octubre, dando inicio a una nueva campaña que promete emociones intensas desde la primera jornada. El Coliseo Miguel Grau del Callao será el escenario donde se disputarán las primeras fechas del torneo, que nuevamente reunirá a los mejores equipos del país en busca del título nacional.

Los clubes ya se vienen preparando para el arranque del campeonato, reforzando sus planteles y afinando detalles tácticos. Alianza Lima, actual bicampeón, parte como uno de los favoritos y buscará revalidar su dominio en la liga. Sin embargo, se espera una competencia reñida por el primer lugar, tal como ocurrió en la última edición, donde varios equipos mostraron un nivel parejo y disputaron cada punto con intensidad.

Temas Relacionados

Gino VegasLiga Peruana de VóleyFPVvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Luego del empate sin goles de la ida, los ‘blanquiazules’ salen por el triunfo para poner su nombre en semifinales del torneo internacional. Será un choque atípico, ya que no contará con hinchas debido a sanción. Conoce los horarios

A qué hora juega Alianza

Capitán de Lanús anticipó un potencial duelo ante Alianza Lima por semifinales de Copa Sudamericana 2025: “Tiene jugadores de trayectoria”

El ‘granate’ celebró en el estadio Maracaná tras dejar en el camino a Fluminense y espera por el ganador de la serie entre el equipo de Gorosito y la Universidad de Chile

Capitán de Lanús anticipó un

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys un día después de su nombramiento por la SUNAT

Tan solo transcurrieron 18 horas desde que el antiguo futbolista nacional fue designado como nuevo directivo principal en el primer puerto del Callao. La presión de la hinchada lo obligó a dar un paso al costado a través de un mensaje

Miguel Ángel Torres renunció a

Partidos de hoy, jueves 25 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda del día está recargada con diversos encuentros, tanto por competiciones europas como sudamericanas, incluyendo la participación de Alianza Lima y jugadores peruanos en el exterior

Partidos de hoy, jueves 25

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Los ‘íntimos’ y los ‘azules’ definirán el pase a las seifinales en Coquimbo. Será la revancha tras el empate sin goles en Lima. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Alianza Lima vs U. de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ayacucho: Fiscalía recupera restos de

Ayacucho: Fiscalía recupera restos de una mujer y su nieta desaparecidas en 1984 durante operativo militar

Antauro Humala en contra de que Fuerza Popular sea ilegalizado y busca un fallo del TC para recuperar su partido

Rafael López Aliaga insiste en que EE.UU. reclamará al Gobierno de Boluarte por tren Lima-Chosica: “El tema es conocido”

Contraloría exige 254 millones de soles adicionales para prevenir una crisis institucional de cara a las Elecciones 2026

Rafael López Aliaga volvió a infringir la neutralidad electoral: JEE determina nueva falta del alcalde

ENTRETENIMIENTO

Doña Martha minimiza separación de

Doña Martha minimiza separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “Todo normal, ella está bien y sigue con sus proyectos”

Marcelo Tinelli revela los motivos de su separación con Milett Figueroa: “Son varios”

Prohíben a ‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, acudir a ‘El valor de la verdad’ tras advertencia legal de la defensa de la denunciante

Ethel Pozo enfurece con Edson Dávila por burlarse de ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “Sin llorar”

Maju Mantilla regresa a las pasarelas en Trujillo luego de dejar ‘Arriba mi gente’: “Volver me trae lindos recuerdos”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile HOY: partido en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Capitán de Lanús anticipó un potencial duelo ante Alianza Lima por semifinales de Copa Sudamericana 2025: “Tiene jugadores de trayectoria”

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys un día después de su nombramiento por la SUNAT

Partidos de hoy, jueves 25 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025