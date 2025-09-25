Alianza Lima vs U. de Chile: ¿Quiénes serán los jugadores ‘blanquiazules’ elegidos para los penales en caso de empate en Copa Sudamericana 2025?

Hoy, jueves 25 de septiembre, Alianza Lima saldrán por el todo o nada frente la Universidad de Chile por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Ambos equipos volverán a verse las caras por la definición de la llave en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Los ‘íntimos’ y los ‘azules’ tienen las mismas opciones de obtener el boleto a la siguiente instancia, llegarán en igualdad de condiciones debido al empate 0-0 que se dio en Matute por el primer cotejo. La serie está abierta y todo podría pasar en tierras ‘mapochas’.

Néstor Gorosito no podrá contar con Carlos Zambrano por suspensión, pero contará con la reaparición de Paolo Guerrero, quien superó su lesión y será pieza de recambio en el ataque ‘blanquiazul’. El popular ‘Pipo’ preparó otra novedad en su alineación para seguir haciendo historia en el torneo internacional.

La igualdad en la ida, pone libre el escenario de un posible empate en el segundo choque. Y si eso sucede, la Conmebol especifica que el ganador se definirá por tanda de penales. La vía de los doce pasos determinará la suerte de ambas escuadras.

El partido quedó igualado sin goles en Matute por cuartos ida del certamen internacional. (Video: ESPN)

Los elegidos de Alianza Lima para patear los penales en caso de empate en Coquimbo

Quedan noventa minutos para definir al ganador que clasificará a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Alianza Lima y la Universidad de Chile lucharán por su pase a la siguiente instancia y si se vuelve a repetir el empate en Coquimbo, la tanda de penales determinará quién seguirá en competencia rumbo a la gloria eterna.

Por ello, ambos equipos han implementado trabajos de definición desde los doce pasos en los entrenaientos previos. Se conoció quiénes serían los elegidos por Néstor Gorosito para lograr el ansiado pase en el torneo Conembol.

Los cinco jugadores serían: Fernando Gaibor, Miguel Trauco, Hernán Barcos o Paolo Guerrero, Sergio Peña, Kevin Quevedo o Eryc Castillo. Esos serían en primera instancia, pero podría variar dependiendo si continuan en la cancha tras los cambios que se puedan dar durante el trámite. Pedro Aquino y Alan Cantero también son opciones.

Cabe destacar que los ‘blanquiazules’ ya han definido su boleto a la siguiente etapa por esa vía, fue con Boca Juniors en La Bombonera en la definición de la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Guillermo Viscarra fue el héroe de ese inolvidable encuentro tras atajar el penal a Alan Velasco.

Y en aquella oportunidad definieron Guerrero, Gaibor, Trauco, Erick Noriega, y Pablo Lavandeira.

El cuadro peruano eliminó al conjunto 'xeneize' y clasificó a fase 3 del certamen Conmebol. (Video: ESPN)

Rival de Alianza Lima o U. de Chile en semifinales de la Copa Sudamericana 2025

Lanús avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras igualar 1-1 con Fluminense en el partido de vuelta y hacer valer la victoria 1-0 obtenida en el encuentro de ida. Así, el equipo argentino cerró la serie con un marcador global de 2-1 y espera al ganador del compromiso entre Alianza Lima y Universidad de Chile en Coquimbo, de donde saldrá su próximo rival.

Los duelos por semifinales están programados para jugarse desde el próximo martes 21 al martes 28 de octubre. Y la final se disputará el sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay,