Perú Deportes

Alianza Lima vs U. de Chile: ¿Quiénes serán los jugadores ‘blanquiazules’ elegidos para los penales en caso de empate en Copa Sudamericana 2025?

El equipo de Néstor Gorosito se medirá a los ‘azules’ en Coquimbo con la misión de asegurar su pase a las semifinales del torneo internacional. Los ‘íntimos’ se jugarán la vida en tierras chilenas

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar

Hoy, jueves 25 de septiembre, Alianza Lima saldrán por el todo o nada frente la Universidad de Chile por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Ambos equipos volverán a verse las caras por la definición de la llave en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Los ‘íntimos’ y los ‘azules’ tienen las mismas opciones de obtener el boleto a la siguiente instancia, llegarán en igualdad de condiciones debido al empate 0-0 que se dio en Matute por el primer cotejo. La serie está abierta y todo podría pasar en tierras ‘mapochas’.

Néstor Gorosito no podrá contar con Carlos Zambrano por suspensión, pero contará con la reaparición de Paolo Guerrero, quien superó su lesión y será pieza de recambio en el ataque ‘blanquiazul’. El popular ‘Pipo’ preparó otra novedad en su alineación para seguir haciendo historia en el torneo internacional.

La igualdad en la ida, pone libre el escenario de un posible empate en el segundo choque. Y si eso sucede, la Conmebol especifica que el ganador se definirá por tanda de penales. La vía de los doce pasos determinará la suerte de ambas escuadras.

El partido quedó igualado sin goles en Matute por cuartos ida del certamen internacional. (Video: ESPN)

Los elegidos de Alianza Lima para patear los penales en caso de empate en Coquimbo

Quedan noventa minutos para definir al ganador que clasificará a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Alianza Lima y la Universidad de Chile lucharán por su pase a la siguiente instancia y si se vuelve a repetir el empate en Coquimbo, la tanda de penales determinará quién seguirá en competencia rumbo a la gloria eterna.

Por ello, ambos equipos han implementado trabajos de definición desde los doce pasos en los entrenaientos previos. Se conoció quiénes serían los elegidos por Néstor Gorosito para lograr el ansiado pase en el torneo Conembol.

Los cinco jugadores serían: Fernando Gaibor, Miguel Trauco, Hernán Barcos o Paolo Guerrero, Sergio Peña, Kevin Quevedo o Eryc Castillo. Esos serían en primera instancia, pero podría variar dependiendo si continuan en la cancha tras los cambios que se puedan dar durante el trámite. Pedro Aquino y Alan Cantero también son opciones.

Cabe destacar que los ‘blanquiazules’ ya han definido su boleto a la siguiente etapa por esa vía, fue con Boca Juniors en La Bombonera en la definición de la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Guillermo Viscarra fue el héroe de ese inolvidable encuentro tras atajar el penal a Alan Velasco.

Y en aquella oportunidad definieron Guerrero, Gaibor, Trauco, Erick Noriega, y Pablo Lavandeira.

El cuadro peruano eliminó al conjunto 'xeneize' y clasificó a fase 3 del certamen Conmebol. (Video: ESPN)

Rival de Alianza Lima o U. de Chile en semifinales de la Copa Sudamericana 2025

Lanús avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras igualar 1-1 con Fluminense en el partido de vuelta y hacer valer la victoria 1-0 obtenida en el encuentro de ida. Así, el equipo argentino cerró la serie con un marcador global de 2-1 y espera al ganador del compromiso entre Alianza Lima y Universidad de Chile en Coquimbo, de donde saldrá su próximo rival.

Los duelos por semifinales están programados para jugarse desde el próximo martes 21 al martes 28 de octubre. Y la final se disputará el sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay,

Temas Relacionados

Alianza LimaU. de ChileCopa Sudaericanaperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Los ‘íntimos’ y los ‘azules’ definirán el pase a las seifinales en Coquimbo. Será la revancha tras el empate sin goles en Lima. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Alianza Lima vs U. de

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile HOY: posibles titulares en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Néstor Gorosito realizó un cambio inesperado en el ataque ‘íntimo’, mientras que Gustavo Álvarez resolvió poner a Sebastián Rodríguez de titular por el lesionado Marcelo Díaz. Entérate cómo se moverán los equipos

Alineaciones de Alianza Lima vs

Pedro García tuvo juicioso análisis por posibilidad de que Luiz Felipe Scolari dirija a la selección peruana: “Esto no es cine, es fútbol”

El periodista deportivo se refirió a la opción de que el técnico de 76 años, actualmente coordinador en Gremio, sea el nuevo DT de la ‘bicolor’

Pedro García tuvo juicioso análisis

Este es el millonario premio que recibiría Alianza Lima si elimina a U. de Chile y clasifica a semifinales de la Copa Sudamericana 2025

Hoy, el club ‘blanquiazul’ puede hacer historia al meterse entre los mejores cuatro clubes del torneo. A la par, tiene la posibilidad de aumentar sus ganancias económicas

Este es el millonario premio

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Una nueva jornada del campeonato peruano comienza este jueves 25 de setiembre, la cual tendrá como el principal compromiso el Universitario vs Cusco FC

Programación de la fecha 11
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo rechaza ser juzgado

Pedro Castillo rechaza ser juzgado por conspiración: “Para ahorrar tiempo me van a imputar todo el Código Penal”

Peruanos en Nueva York protestaron contra Dina Boluarte en medio de su presentación en la Asamblea de la ONU

Dina Boluarte afirmó ante la ONU que el COVID-19 dejó más de dos millones de muertos en Perú, pero cifras oficiales la desmienten

El TC le da la razón a Dina Boluarte y limita pedidos de información en investigaciones contra presidentes

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, señala que acusación de proxenetismo contra su padre es una “leyenda urbana”

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Tinelli habría terminado con

Marcelo Tinelli habría terminado con Milett Figueroa por conductora argentina Sabrina Rojas: “La tercera en discordia”

Magaly Solier fue trasladada a un centro de salud mental tras intoxicación: primeras imágenes de la actriz

Quién es Sabrina Rojas, la mujer involucrada con Marcelo Tinelli y supuesta causante de su ruptura con Milett Figueroa

Magaly Medina se burla de la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Ahora si le dice te amo”

Jefferson Farfán y su familia molesta con ‘Cri Cri’ tras su aparición en ‘El Valor de la Verdad’: “Sale en son de burla”

DEPORTES

Alianza Lima vs U. de

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile HOY: posibles titulares en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Pedro García tuvo juicioso análisis por posibilidad de que Luiz Felipe Scolari dirija a la selección peruana: “Esto no es cine, es fútbol”

Alianza Lima vs U. de Chile: ¿Quiénes serán los jugadores ‘blanquiazules’ elegidos para patear los penales en caso de empate en Copa Sudamericana 2025?

Este es el millonario premio que recibiría Alianza Lima si elimina a U. de Chile y clasifica a semifinales de la Copa Sudamericana 2025