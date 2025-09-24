Jorge Fossati le dedicó mensaje a Piero Quispe tras su fichaje por Sydney FC: “Le va a dar algo diferente”

El técnico de Universitario habló del volante peruano su decisión de irse a la liga australiana. (Video: Radio Ovación)

El fichaje de Piero Quispe por Sydney FC sigue dando de qué hablar. De hecho, ha habido más críticas que elogios debido al potencial del jugador peruano y por verlo en una liga más fuerte que la australiana. Sin embargo, se trata de una aventura que, de rendir a un alto nivel, podría catapultarlo a un torneo más competitivo. En ese sentido, Jorge Fossati le dedicó un contundente mensaje a su exdirigido en Universitario de Deportes.

El técnico uruguayo declaró en entrevista para ‘Radio Ovación’ que no tenía conocimiento de gestiones dirigidas al posible regreso del joven futbolista y explicó que el cambio de administración en la institución no permitió considerar esa opción. “¿La ‘U’ hizo esfuerzo por traer de regreso a Quispe? Que yo sepa, no. Coincidió con ese momento político de Universitario que no estaba normal”, afirmó.

El deportista de 24 años dejó recientemente Pumas UNAM de México y pasó a formar parte del plantel del equipo australiano, donde afrontará una liga caracterizada por un ritmo físico intenso y exigente. El DT recordó su experiencia ante la selección de Australia y subrayó la importancia del aspecto físico en ese fútbol. “Lo poco que conozco es que es una liga muy física. He enfrentado algunas veces a la selección de Australia, tanto con Uruguay como con Qatar y sus equipos que ahora participan en la Champions League de Asia, son muy duros y fuertes, especialmente desde el punto de vista físico”, señaló.

Piero Quispe no logró asentarse como titular indiscutible en Pumas UNAM. - créditos: Steven Bisig-USA TODAY Sports

Sobre el futuro de Piero Quispe, Jorge Fossati destacó la oportunidad profesional que representa el fútbol australiano a una edad temprana. El estratega consideró que el mediocampista y su entorno analizaron de forma adecuada la decisión y manifestó expectativas positivas sobre el desarrollo de su carrera en una liga diferente.

“Piero va a darle algo diferente. Yo creo que va a ser algo bueno y positivo para él. Sé que lo va a saber aprovechar, todavía es muy joven. Tiene una larguísima vida como profesional y, porque se lo recontra merece, ojalá que tenga un carrerón y que triunfe en el fútbol y en la vida”, expresó.

Hasta la fecha, Quispe arribó hace un par de días a Australia para sumarse a los entrenamientos de Sydney FC, de cara a disputar la temporada 2025/2026 de la A-League, cuyo inicio está previsto para la quincena de octubre. El talentoso futbolista buscará consolidarse como uno de los mejores en dicho campeonato, para intentar dar un salto a otra liga. Su incorporación implica una oportunidad para adaptarse a un nuevo estilo de juego y para proyectarse en el ámbito internacional.

El '10' habló de las críticas y su ausencia en la selección peruana. (Jax Latin Media)

¿Qué piensan en Sydney FC sobre el fichaje de Piero Quispe?

Por el momento, dos personalidades de Sydney FC se han referido abiertamente al fichaje de Piero Quispe. El entrenador Ufuk Talay habló para la web oficial del clbu y manifestó su emoción de “traer un jugador de la calidad de Piero a Sydney FC en su mejor momento es fantástico para nuestro club y para la A-League".

Asimismo, el DT australiano-turco reveló que el menudo jugador calza en el perfil que buscaban y elogió sus cualidades. “Tiene experiencia internacional con su país y aporta creatividad, visión y mentalidad ganadora. Es un jugador que puede desbloquear las defensas y entusiasmar a nuestros aficionados. Estamos encantados de que haya elegido unirse a nosotros”, acotó.

Eso no fue todo, ya que el artífice de la llegada del centrocampista nacional fue el director deportivo, Alexander Baumjohann, contó para ‘A-Leagues’, que es un seguidor del fútbol sudamericano y que ya tenía conocimiento de Quispe desde su etapa en Universitario. También dio detalles de su contratación y las negociaciones con Pumas.

Video fue publicado por su club, Sydney.