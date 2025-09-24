Perú Deportes

Jorge Fossati le dedicó mensaje a Piero Quispe tras su fichaje por Sydney FC: “Le va a dar algo diferente”

El entrenador de Universitario se pronunció sobre la partida del volante peruano a la liga australiana desde Pumas de México. También habló si pudo regresar a la ‘U’

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
El técnico de Universitario habló del volante peruano su decisión de irse a la liga australiana. (Video: Radio Ovación)

El fichaje de Piero Quispe por Sydney FC sigue dando de qué hablar. De hecho, ha habido más críticas que elogios debido al potencial del jugador peruano y por verlo en una liga más fuerte que la australiana. Sin embargo, se trata de una aventura que, de rendir a un alto nivel, podría catapultarlo a un torneo más competitivo. En ese sentido, Jorge Fossati le dedicó un contundente mensaje a su exdirigido en Universitario de Deportes.

El técnico uruguayo declaró en entrevista para ‘Radio Ovación’ que no tenía conocimiento de gestiones dirigidas al posible regreso del joven futbolista y explicó que el cambio de administración en la institución no permitió considerar esa opción. “¿La ‘U’ hizo esfuerzo por traer de regreso a Quispe? Que yo sepa, no. Coincidió con ese momento político de Universitario que no estaba normal”, afirmó.

El deportista de 24 años dejó recientemente Pumas UNAM de México y pasó a formar parte del plantel del equipo australiano, donde afrontará una liga caracterizada por un ritmo físico intenso y exigente. El DT recordó su experiencia ante la selección de Australia y subrayó la importancia del aspecto físico en ese fútbol. “Lo poco que conozco es que es una liga muy física. He enfrentado algunas veces a la selección de Australia, tanto con Uruguay como con Qatar y sus equipos que ahora participan en la Champions League de Asia, son muy duros y fuertes, especialmente desde el punto de vista físico”, señaló.

Piero Quispe no logró asentarse
Piero Quispe no logró asentarse como titular indiscutible en Pumas UNAM. - créditos: Steven Bisig-USA TODAY Sports

Sobre el futuro de Piero Quispe, Jorge Fossati destacó la oportunidad profesional que representa el fútbol australiano a una edad temprana. El estratega consideró que el mediocampista y su entorno analizaron de forma adecuada la decisión y manifestó expectativas positivas sobre el desarrollo de su carrera en una liga diferente.

Piero va a darle algo diferente. Yo creo que va a ser algo bueno y positivo para él. Sé que lo va a saber aprovechar, todavía es muy joven. Tiene una larguísima vida como profesional y, porque se lo recontra merece, ojalá que tenga un carrerón y que triunfe en el fútbol y en la vida”, expresó.

Hasta la fecha, Quispe arribó hace un par de días a Australia para sumarse a los entrenamientos de Sydney FC, de cara a disputar la temporada 2025/2026 de la A-League, cuyo inicio está previsto para la quincena de octubre. El talentoso futbolista buscará consolidarse como uno de los mejores en dicho campeonato, para intentar dar un salto a otra liga. Su incorporación implica una oportunidad para adaptarse a un nuevo estilo de juego y para proyectarse en el ámbito internacional.

El '10' habló de las críticas y su ausencia en la selección peruana. (Jax Latin Media)

¿Qué piensan en Sydney FC sobre el fichaje de Piero Quispe?

Por el momento, dos personalidades de Sydney FC se han referido abiertamente al fichaje de Piero Quispe. El entrenador Ufuk Talay habló para la web oficial del clbu y manifestó su emoción de “traer un jugador de la calidad de Piero a Sydney FC en su mejor momento es fantástico para nuestro club y para la A-League".

Asimismo, el DT australiano-turco reveló que el menudo jugador calza en el perfil que buscaban y elogió sus cualidades. “Tiene experiencia internacional con su país y aporta creatividad, visión y mentalidad ganadora. Es un jugador que puede desbloquear las defensas y entusiasmar a nuestros aficionados. Estamos encantados de que haya elegido unirse a nosotros”, acotó.

Eso no fue todo, ya que el artífice de la llegada del centrocampista nacional fue el director deportivo, Alexander Baumjohann, contó para ‘A-Leagues’, que es un seguidor del fútbol sudamericano y que ya tenía conocimiento de Quispe desde su etapa en Universitario. También dio detalles de su contratación y las negociaciones con Pumas.

Video fue publicado por su club, Sydney.

Temas Relacionados

Jorge FossatiPiero QuispeSydney FCUniversitario de Deportesperu-deportes

Más Noticias

DT de la U. de Chile quedó admirado por el rendimiento internacional de Alianza Lima en 2025: “Viene con un proyecto institucional muy serio”

Gustavo Álvarez ha destacado la campaña loable de los ‘blanquiazules’ en lo que va de la temporada y no los considera como una simple comparsa en el duelo resolutivo a disputarse en la ciudad de Coquimbo

DT de la U. de

Gianluca Lapadula restó importancia al penal errado en Coppa Italia y avisó a la competencia en Spezia: “Soy delantero de área”

El delantero ítaloperuano estuvo abocado a ocupar un espacio en la banca de suplentes a partir de una lesión crónica. Con un mejor estado físico y la recuperación del olfato goleador, se presenta como una seria opción para situarse, otra vez, entre los titulares del club. “Me adapto lo mejor posible a las propuestas del entrenador”, destacó

Gianluca Lapadula restó importancia al

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile: posibles titulares en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Néstor Gorosito preparó un sorpresivo cambio en el ataque ‘blanquiazul’ en Chile, mientras que Gustavo Álvarez hará un movimiento obligado por lesión de Marcelo Díaz. Entérate cómo se moverán los equipos

Alineaciones de Alianza Lima vs

Roberto Silva conmovió con emotivo mensaje a su hija desde la tribuna tras el podio de Perú en el Sudamericano Sub 17 de vóley

Danna Silva se emocionó hasta las lágrimas al escuchar las palabras de exfutbolista, quien la acompañó en todo momento durante el campeonato de la categoría. La escena, seguro, quedará grabado en sus corazones

Roberto Silva conmovió con emotivo

Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos que definirá el futuro de los equipos: River Plate luchará contra Palmeiras por su pase a las semifinales de la Copa Libertadores; mientras que Mineiro, Bolívar, Once Caldas e Independiente del Valle harán los suyo en la Sudamericana

Partidos de hoy, miércoles 24
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EE.UU. alista queja formal contra

EE.UU. alista queja formal contra el Gobierno de Dina Boluarte por tren Lima-Chosica, según Rafael López Aliaga

No fue una sola vez: JEE determinó que César Acuña infringió la neutralidad electoral en cuatro expedientes

Susel Paredes llama “pobre diablo infeliz, mentiroso” al ministro Juan José Santiváñez y afirma que él eligió defender criminales

Juicio a Susana Villarán: exalcaldesa asegura que se le juzga por “no gobernar a favor de los poderosos”

La Defensoría del Pueblo propone castigar los discursos de odio: Josué Gutiérrez no descarta que candidatos para las elecciones del 2026 sean sancionados

ENTRETENIMIENTO

La sorprendente audición del peruano

La sorprendente audición del peruano Lucas Beltrán en The Voice que dejó sin palabras a Michael Bublé y Snoop Dogg

Santiago Suárez se quiebra al hablar de su proceso tras denuncia de abuso: “Golpeó a toda mi familia”

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, es el próximo invitado de ‘El Valor de la Verdad’: “Me dolió la puñalada de mi hermano”

Gigi Mitre revela el historial de denuncias contra la influencer Alejandra Argumedo y condena sus insultos racistas en el Metropolitano

Leysi Suárez cuestiona a Pamela López por ocultar su relación con Paul Michael a sus hijos: “Ellos se dan cuenta”

DEPORTES

DT de la U. de

DT de la U. de Chile quedó admirado por el rendimiento internacional de Alianza Lima en 2025: “Viene con un proyecto institucional muy serio”

Gianluca Lapadula restó importancia al penal errado en Coppa Italia y avisó a la competencia en Spezia: “Soy delantero de área”

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile: posibles titulares en Coquimbo por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Roberto Silva conmovió con emotivo mensaje a su hija desde la tribuna tras el podio de Perú en el Sudamericano Sub 17 de vóley

Partidos de hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo