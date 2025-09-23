Perú Deportes

“Los clubes quieren estrangular a la Federación”: Gino Vegas revela serios problemas a poco del inicio de la Liga Peruana de Vóley

El presidente de la FPV se refirió a las diferencias con los equipos por los ingresos de patrocinio, taquilla y más

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

El presidente de la FPV habló de las diferencias con los clubes sobre los estatutos del torneo. (De Una)

La Liga Peruana de Vóley está a poco de iniciar su temporada 2025/2026, pero -como ocurrió la edición pasada- hay problemas que podrían hacer que se retrase. Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), expuso las diferencias que existen con los clubes a un mes para el arranque.

El mandamás de la FPV fue consultado sobre las bases filtradas del próximo torneo de voleibol y el desacuerdo por parte de los equipos. El primer tema del cual habló fue sobre el patrocinio, un factor importante de ingreso tanto para su organización y los 11 conjuntos participantes, de igual o mayor magnitud que la taquilla.

“Si tú vas a usar un patrocinio para un campeonato de vóley, lo primero que tienen que hacer los clubes es consultar a la Federación si ese patrocinio tiene algún impedimento con algún sponsor de la Federación. Cuando hay exclusividad de algún sponsor de la Federación en esta categoría, no puede haber otro. Nosotros, para superar este problema, hemos separado: los sponsors de las camisetas son de los clubes, y nosotros somos los que manejamos la publicidad completa en el campo de juego”, expresó en el programa ‘De Una’.

Vegas señaló que los clubes pueden utilizar sus sponsors en su casaquilla, pero no en el campo de juego. Por ejemplo, si un equipo tiene un rehidratante ‘x’ como auspiciador y la Federación cuenta con otra marca ‘y’. Esta última debería primar en los partidos de la liga en el momento de la hidratación.

“En la camiseta, en el campo de juego el 100% es para la Federación, si yo no tengo sponsors, no hay liga, no hay premios, no hay nada, tienen que pensar en eso, no se trata de estrangular a la Federación, como lo están intentando, los clubes vienen pidiendo todo para ellos y menos para la Federación, sabiendo que la Federación de Vóley ha venido gastando mucho más dinero de lo que se podía gasta y ha estado a punto de la quiebra”, sentenció.

El presidente de la FPV pidió mayor conciencia por parte de los clubes, teniendo en consideración que la temporada pasada tuvieron incremento en sus ingresos gracias a la televisación de Latina y la cantidad de hinchas que asistieron al Polideportivo Lucha Fuentes. Algo que su institución no pudo conseguir.

“Hay que ser consecuentes, los clubes con la última Liga se han beneficiado tremendamente, sus ingresos han mejorado, por taquilla, por televisión, han podido conseguir mejores sponsors, porque está la televisión, la Federación no ha tenido ninguna mejora al respecto, nosotros queremos crear un buen producto para que esto sea consolidado y el beneficio crezca para todo el mundo, incluyendo a los clubes, pero si a la primera te quieren cortar todo, es muy difícil que se pueda consolidar”, cerró.

Gino Vegas revela serios problemas
Gino Vegas revela serios problemas entre la FPV y clubes a poco del inicio de la Liga Peruana de Vóley.

Gino Vegas no quiso asegurar la participación de todos los clubes

Si bien Gino Vegas afirmó que los 11 clubes le dieron su palabra de formar parte de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, él no puede asegurar que eso llegue a pasar. El presidente de la FPV citó la temporada pasada cuando el torneo se retraso en la primera fecha producto de las diferentes con los equipos.

Yo tengo el compromiso y la palabra de los 12 equipos y hemos acordado con los 12 equipos que la Liga empieza el 25 de octubre. No puedo garantizarlo, no puedo ponerme en la cabeza de lo que puedan decir o hacer los clubes, el año pasado quedaron en una cosa e hicieron otra. Estuvo a punto de perderse todo, perderse lo que ha sido lo mejor en la historia de la Liga”, concluyó.

