¿Hay un grupo partido en la selección peruana? La sincera postura de Paolo Guerrero sobre cuestionamientos dentro de Videna

El 'Depredador' aclaró si hay divisiones dentro de la Videna y dio su opinión sobre la elección de Manuel Barreto como DT interino. (Video: Jax Latin Media)

La designación de Manuel Barreto como DT interino de la selección peruana para los amistosos de octubre y noviembre ha generado repercusión, no solo en la prensa e hinchas, sino en los propios jugadores. Renato Tapia tuvo una irónica reacción en su cuenta de Twitter que luego causó mucha repercursión entorno a una posible división dentro de la Videna. En ese sentido, Paolo Guerrero hizo una sincera confesión al respecto.

“Es un tema que tiene que resolverlo la Federación Peruana de Fútbol, es cuestión de ellos. Todavía hay tiempo para planificar, que se pongan de acuerdo todo y después comience un nuevo proceso”, dijo en primera instancia para los medios de comunicación acerca de la elección de la ‘Muñeca’, que compaginará sus funciones como jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, con su cargo como entrenador.

Ahí fue cuando el atacante nacional negó tajantemente que el plantel de la ‘blanquirroja’ esté desunido y que en su última instancia en junio de este año, no vio nada extraño. “Para nada (sobre que haya un grupo partido) Todo el tiempo que he estado ahí el grupo siempre se ha mostrado con mucho compañerismo, enfoque, unión. No he visto el grupo partido ni desunión, al contrario, sinceramente no te puedo hablar de más de eso”, sostuvo.

Agustín Lozano nombró a Jean Ferrari como director general de fútbol de la FPF. - créditos: FPF

Por lo pronto, una de las recientes revelaciones que se conoció es que Óscar Ibáñez expuso que se sorprendió cuando encontró una lista de convocados, con nombres de jugadores menores y mayores, en la oficina de Manuel Barreto en Videna. Como si su salida ya se hubiese originado tiempo antes de oficializarse.

Eso sí, el exarquero dejó en claro que nunca tuvo problemas con Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, quien fue el que le comunicó que no seguía al mando. Esto después de que el periodista Eddie Fleischman informó que hubo un corto cirtuito en la interna del combinado patrio por una supuesta mala relación con los futbolistas.

El periodista deportivo contó que hay jugadores que serían borrados por Jean Ferrari y los contactos con el próximo DT. (Video: Full Deporte)

Paolo Guerrero sobre el duelo con Universidad de Chile por Copa Sudamericana 2025

Paolo Guerrero, referente de Alianza Lima, compartió su visión sobre el choque decisivo ante Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, encuentro que se jugará en la ciudad de Coquimbo. “El equipo viene bien, con más confianza. El grupo está motivado y muy enfocado. Esperando el viaje con las mayores expectativas para este partido que va a saber duro”, expresó el delantero al referirse al estado anímico del plantel.

Sobre el significado del desafío, el veterano futbolista subrayó la importancia de la camiseta y descartó que el cotejo sea una revancha por lo sucedido en 2010: “Nosotros como Alianza Lima no tiene que haber revancha. Sabemos que estamos en el más grande de Perú, sabemos la responsabilidad que hay, sabemos las instancias que nos estamos jugando. Solo hacer nuestro trabajo para seguir pasando de fase”. Además, remarcó la ambición del grupo por dejar huella en el torneo continental: “Creo que todo el grupo es consciente de eso, quiere hacer historia con el más grande de Perú y continuar en esta Sudamericana”.

Consultado sobre la particularidad de disputar el encuentro sin público debido a la sanción de Conmebol al elenco ‘azul’, el artillero de 41 años consideró que la situación no puede ser excusa: “¿Partido sin público? Es distinto, pero creo que no hay excusas, es para los dos. Hay que estar concentrados en todas las líneas y después jugar al fútbol que es lo que el grupo sabe hacer”. Por último, respecto a su posible presencia, aclaró: “¿Estará disponible para jugar? Estoy trabajando y espero estar y después lo dirá el ‘profe’”.

Paolo Guerrero sueña con hacer historia con Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025. - créditos: Alianza Lima