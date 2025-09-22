Perú Deportes

Pedro García lanzó ‘misil’ contra Renato Tapia por indirecta tras elección de Manuel Barreto como DT de Perú: “No puedes vivir de Rusia 2018″

El periodista deportivo criticó al ‘Cabezón’ tras la publicación de un tuit polémico sobre la designación de la ‘Muñeca’ como entrenador interino del elenco nacional

El periodista deportivo cuestionó al 'Cabezón' por su irónico tuit acerca de la designación de la 'Muñeca' como técnico interino de la 'bicolor'. (Video: Vamos al VAR / RPP)

Tras varios días de incertidumbre, la Federación Peruana de Fútbol oficializó a Manuel Barreto como entrenador interino de la selección, cargo que desempeñará durante los amistosos de octubre y noviembre. Poco después del anuncio, Renato Tapia fue el primero en manifestarse sobre el tema mediante un tuit que generó controversia. A raíz de esa publicación, Pedro García criticó al ‘Cabezón’ y sostuvo que no puede seguir viviendo de la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

¿Alguien en algún momento puede hacer las cosas bien en la Federación? Primero, Manuel Barreto acepta un puesto en el que claramente está manoseado. Es el interino del interino. Yo confiaba en la capacidad en el futuro de Barreto como entrenador de fútbol", fueron sus primeras palabras en el programa ‘Vamos al VAR’ de RPP.

De la misma manera, el periodista deportivo mencionó que la ‘Muñeca’ no estaba forzado a tomar el cargo de DT siendo el jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF. “Pero hoy decantó en otra posición, y ni bien le piden que sea el reemplazante del reemplazante, lo acepta. ¿Lo tenía que aceptar? ¿Está obligado a aceptarlo? Está siendo manoseado y no se da cuenta, y posa feliz para la foto“, comentó.

FPF oficializó a Manuel Barreto como DT interino de la selección peruana para amistosos de octubre y noviembre tras salida de Óscar Ibáñez.

Pedro García y su dura crítica a Renato Tapia por polémico tuit

Ahí fue cuando Pedro García se pronunció con dureza contra Renato Tapia, quien apenas Manuel Barreto fue nombrado como entrenador interino de la selección peruana, realizó una publicación en su cuenta de Twitter en la que colocó ‘Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba’.

“En medio de todo eso aparece Tapia, que por haber ido a un Mundial, lo siento mucho, Renato, te admiro mucho como jugador, pero te permites un tuit cargado de ironía como si hubieses disputado el pase al Mundial hasta el último partido. Quedamos último o penúltimos. ¿Alguno que quedó penúltimo se puede adjudicar el derecho de decidir quién sigue y quién no como técnico de Perú?“, indicó el comunicador.

Manuel Barreto habla de su nuevo puesto en la FPF | Movistar Deportes

Pedro Eloy fue enfático y manifestó que el volante de Al Wasl debe dejar atrás la experiencia mundialista en Rusia 2018 y que actualmente no tiene la espalda para opinar de estos asuntos. “Es un futbolista que aparece para opinar como si el futbolista de Perú el día de hoy tuviese la espalda para opinar del técnico que llega o deja de estar. Me parece que no corresponde que el jugador decida quién sigue o quién no (...). No puedes vivir de Rusia 2018, hay momentos para hablar y para callar, y este momento no era para hablar“, acotó.

Eso no fue todo, ya que el exreportero de Movistar Deportes admitió que Tapia Cortijo está en su derecho de arremeter contra el manejo de la FPF, aunque la coyuntura no se había prestado para su tuit. “Tapia tiene razón al criticar cómo se manejan las cosas, el tema de fondo está bien, pero acá pasa por un tema de timing, no es el momento. El que queda último no puede levantar la mano y decir que todo está mal. Tapia sí jugo bien, le aplaudo de pie que muchos de estos partidos de Perú en las Eliminatorias, él puso la cara, vino y jugó, independiente de lo que pasó con el seguro en la Copa América”, señaló.

El post de Renato Tapia tras la designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana.

Ahora, esta no es la primera vez que Renato Tapia se expresa en contra de las decisiones dirigenciales en la FPF. El propio futbolista buscó a Agustín Lozano para tratar de que Óscar Ibáñez siga siendo el entrenador de la selección peruana de cara al Mundial 2030, aunque la última palabra terminó siendo la del director deportivo, Jean Ferrari.

