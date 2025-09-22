Gol de Pedro Aquino tras ‘blooper’ del arquero rival en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

Es el primer tanto del mediocampista con camiseta 'blanquiazul'. (Video: L1MAX)

Alianza Lima se enfrentaba en condición de local ante Comerciantes Unidos en un duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el principio, los dueños de casa se apoderaron de la pelota y la transitaron en cancha contrario con la intención de volcar su fútbol ofensivo y abrir el marcador, aunque no tuvieron lucidez en los metros finales. Por su parte, las ‘águilas cutervinas’ optaron por apelar a los contragolpes, causando daño a campo abierto. De pronto, apareció Pedro Aquino con un notable cabezazo para anotar su gol tras un ‘blooper’ del arquero rival.

Esta acción se llevó a cabo a los 33 minutos de la primera mitad. Justamente, el portero Álvaro Villete empezó una jugada desde su zona y jugó con Nahuel Tecilla, que lanzó un pelotazo largo para Pablo Cárdenas, que dejó la banda derecha para transitar por el carril central y avanzar a pura potencia. No obstante, cuando estaba cerca de ingresar al área ‘blanquiazul’, el polifuncional jugador cayó y con visibles gestos de dolor ante una supuesta falta de Miguel Trauco.

El árbitro Pablo López dejó seguir y Guillermo Viscarra se apoyó en Gianfranco Chávez, que tocó rápido con Josué Estrada. El lateral derecho descargó con Pablo Ceppelini, quien metió un pase en profundidad para Eryc Castillo, que de no ser por el oportuno cruce de Yordi Vílchez mandando el balón al tiro de esquina, hubiera quedado mano a mano.

En ese instante, el juez principal detuvo el partido e hizo una señal de que estaba recibiendo instrucciones del VAR. Esto ante una posible falta del ‘Mago’ sobre Cárdenas en la jugada previa. Y en la repetición, se pudo verificar que no hubo contacto alguno y habría sido una mala pisada del chileno-peruano. Por tal motivo, luego de unos instantes, el colegiado reanudó el juego.

Ceppelini cobró la pelota parada desde el córner y la lanzó a la altura del primer palo, donde apareció Pedro Aquino con un cabezazo, que se coló en el fondo de la valla de Comerciantes Unidos por una errónea colocación de las manos del guardameta Álvaro Villete, desatando la algarabía de todos los hinchas de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

Apenas convirtió por primera vez con la camiseta de Alianza Lima, Pedro Aquino lo festejó con mucha euforia y, luego de ser abrazado por sus compañeros, se arrodilló y señaló con ambos brazos hacia el cielo, como una dedicación para alguien especial o agradecimiento por su regreso al gol luego de casi dos años. La ‘Roca’ anotó su último tanto en el triunfo de visita de Santos Laguna por 2-0 sobre Atlético San Luis por la Liga MX el 11 de noviembre de 2023.

Pedro Aquino y su fichaje por Alianza Lima

El fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima se dio de manera sorpresiva. Y es que cuando no parecía que podría llegar a la Liga 1 porque tenía contrato vigente y un alto sueldo en Santos Laguna, finalmente logró salir por intermedio de un préstamo con el conjunto ‘íntimo’ por una temporada, con posibilidad de negociar una ampliación del vínculo.

Además, la directiva de La Victoria consiguió anticiparse a Sporting Cristal, club del cual el mediocampista es hincha confeso y que a última hora buscó su contratación, aunque ya todo estaba acordado para mudarse a Matute. De hecho, Aquino reemplazó a Erick Noriega, que fue vendido a Gremio de Brasil por aproximadamente dos millones de dólares (80% de su pase).

Pedro Aquino reforzó la volante de Alianza Lima tras la salida de Erick Noriega. - créditos: Alianza Lima

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima intentará obtener su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 cuando visite a Universidad de Chile en Concepción el jueves 25 de setiembre a las 19:30 horas de Perú. Pedro Aquino será parte de la delegación ‘aliancista’ que apunta a romper el 0-0 de la ida y a seguir haciendo historia en el plano internacional.