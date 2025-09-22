Perú Deportes

Gol de Pedro Aquino tras ‘blooper’ del arquero rival en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

El volante peruano logró anotar su primer tanto con el cuadro ‘blanquiazul’ luego de una asistencia de Pablo Ceppelini y con el grosero error de Álvaro Villete

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
Es el primer tanto del mediocampista con camiseta 'blanquiazul'. (Video: L1MAX)

Alianza Lima se enfrentaba en condición de local ante Comerciantes Unidos en un duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el principio, los dueños de casa se apoderaron de la pelota y la transitaron en cancha contrario con la intención de volcar su fútbol ofensivo y abrir el marcador, aunque no tuvieron lucidez en los metros finales. Por su parte, las ‘águilas cutervinas’ optaron por apelar a los contragolpes, causando daño a campo abierto. De pronto, apareció Pedro Aquino con un notable cabezazo para anotar su gol tras un ‘blooper’ del arquero rival.

Esta acción se llevó a cabo a los 33 minutos de la primera mitad. Justamente, el portero Álvaro Villete empezó una jugada desde su zona y jugó con Nahuel Tecilla, que lanzó un pelotazo largo para Pablo Cárdenas, que dejó la banda derecha para transitar por el carril central y avanzar a pura potencia. No obstante, cuando estaba cerca de ingresar al área ‘blanquiazul’, el polifuncional jugador cayó y con visibles gestos de dolor ante una supuesta falta de Miguel Trauco.

El árbitro Pablo López dejó seguir y Guillermo Viscarra se apoyó en Gianfranco Chávez, que tocó rápido con Josué Estrada. El lateral derecho descargó con Pablo Ceppelini, quien metió un pase en profundidad para Eryc Castillo, que de no ser por el oportuno cruce de Yordi Vílchez mandando el balón al tiro de esquina, hubiera quedado mano a mano.

En ese instante, el juez principal detuvo el partido e hizo una señal de que estaba recibiendo instrucciones del VAR. Esto ante una posible falta del ‘Mago’ sobre Cárdenas en la jugada previa. Y en la repetición, se pudo verificar que no hubo contacto alguno y habría sido una mala pisada del chileno-peruano. Por tal motivo, luego de unos instantes, el colegiado reanudó el juego.

Ceppelini cobró la pelota parada desde el córner y la lanzó a la altura del primer palo, donde apareció Pedro Aquino con un cabezazo, que se coló en el fondo de la valla de Comerciantes Unidos por una errónea colocación de las manos del guardameta Álvaro Villete, desatando la algarabía de todos los hinchas de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

El centro de Pablo Ceppelini
El centro de Pablo Ceppelini y el gol de Pedro Aquino tras 'blooper' de Álvaro Villete en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Torneo Clausura 2025.

Apenas convirtió por primera vez con la camiseta de Alianza Lima, Pedro Aquino lo festejó con mucha euforia y, luego de ser abrazado por sus compañeros, se arrodilló y señaló con ambos brazos hacia el cielo, como una dedicación para alguien especial o agradecimiento por su regreso al gol luego de casi dos años. La ‘Roca’ anotó su último tanto en el triunfo de visita de Santos Laguna por 2-0 sobre Atlético San Luis por la Liga MX el 11 de noviembre de 2023.

Pedro Aquino y su fichaje por Alianza Lima

El fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima se dio de manera sorpresiva. Y es que cuando no parecía que podría llegar a la Liga 1 porque tenía contrato vigente y un alto sueldo en Santos Laguna, finalmente logró salir por intermedio de un préstamo con el conjunto ‘íntimo’ por una temporada, con posibilidad de negociar una ampliación del vínculo.

Además, la directiva de La Victoria consiguió anticiparse a Sporting Cristal, club del cual el mediocampista es hincha confeso y que a última hora buscó su contratación, aunque ya todo estaba acordado para mudarse a Matute. De hecho, Aquino reemplazó a Erick Noriega, que fue vendido a Gremio de Brasil por aproximadamente dos millones de dólares (80% de su pase).

Pedro Aquino reforzó la volante
Pedro Aquino reforzó la volante de Alianza Lima tras la salida de Erick Noriega. - créditos: Alianza Lima

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima intentará obtener su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 cuando visite a Universidad de Chile en Concepción el jueves 25 de setiembre a las 19:30 horas de Perú. Pedro Aquino será parte de la delegación ‘aliancista’ que apunta a romper el 0-0 de la ida y a seguir haciendo historia en el plano internacional.

Temas Relacionados

Pedro AquinoAlianza LimaComerciantes UnidosLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos 4-0: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con un equipo alterno, los de Néstor Gorosito se impusieron sin problemas en Matute y llegan motivados al choque de vuelta con U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Gol de Kevin Quevedo con emotiva celebración en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

El atacante ‘blanquiazul’ tomó el balón dentro del área y no dudó en realizar un fuerte disparo al arco, consiguiendo el 2-0 con complicidad del guardameta Álvaro Billete

Gol de Kevin Quevedo con

DT de Emelec explicó el sorpresivo viaje de Christian Cueva a Perú en medio de la recta final de la liga ecuatoriana

Guillermo Duró, entrenador del mediocampista peruano, se pronunció sobre la sorpresiva salida del país de ‘Aladino’ tras la suspensión sufrida en el clásico ante Barcelona SC

DT de Emelec explicó el

Raúl Ruidíaz restó importancia a drástica medida de Universitario tras polémico video: “Pueden hacer lo que quieran”

El delantero de Atlético Grau se pronunció por la firme postura que tomó la directiva de la ‘U’ en torno a su controversial publicación tras la derrota con Palmeiras en Lima

Raúl Ruidíaz restó importancia a

Venezuela hizo historia en el Sudamericano Sub 17 de Vóley: venció a Brasil en la final y conquistó su primer título continental

Con carácter y garra, la escuadra llanera superó al gran favorito en el partido decisivo y se consagró campeona en el Polideportivo Lucha Fuentes

Venezuela hizo historia en el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Camisas propias, galletas de menta,

Camisas propias, galletas de menta, azúcar y papel higiénico en exceso: los insólitos gatos del despacho de Morgan Quero

Juan José Santiváñez pidió favores para ‘El diablo’ en el penal de Trujillo, denunció testigo protegido: “Tenía un buen padrino”

JNE confirma que César Acuña infringió neutralidad electoral: hizo proselitismo de APP en Piura pese a ser autoridad pública

“Oye, un favor, pues”: Nuevo peritaje fiscal confirma voz de Juan José Santiváñez en audio del capitán ‘Culebra’

El plan de alias ‘El Diablo’: cómo grabaron en secreto a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana dentro del Ministerio del Interior

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: Néstor Villanueva promete responder de todo sin filtros en el sillón rojo

Dilbert Aguilar revela por qué no detiene sus presentaciones pese a estar en silla de ruedas: “Debo cumplir mis compromisos”

Canciones de K-pop en iTunes Perú para escuchar hoy

Filmes para ver esta noche en Netflix Perú

Florcita Polo reacciona tras confirmarse la participación de Néstor Villanueva en ‘El valor de la verdad’

DEPORTES

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos 4-0: goles y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Kevin Quevedo con emotiva celebración en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

DT de Emelec explicó el sorpresivo viaje de Christian Cueva a Perú en medio de la recta final de la liga ecuatoriana

Raúl Ruidíaz restó importancia a drástica medida de Universitario tras polémico video: “Pueden hacer lo que quieran”

Venezuela hizo historia en el Sudamericano Sub 17 de Vóley: venció a Brasil en la final y conquistó su primer título continental