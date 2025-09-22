Gol de Kevin Quevedo con emotiva celebración en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por Liga 1 2025

El extremo puso el 2-0 en Matute. (Video: L1MAX)

Kevin Quevedo, volvió a ser protagonista con Alianza Lima en el partido frente a Comerciantes Unidos, disputado este domingo 21 de septiembre en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura por la Liga 1 2025. El atacante ‘blanquiazul’ dejó su nombre bien firmado en el marcador del duelo en Matute, tras un certero remate que no pudo contener el guardameta rival.

Desde el inicio del enfrentamiento, el cuadro de La Victoria mostró una clara superioridad en el campo, manejando el ritmo y generando oportunidades de peligro. La primera gran oportunidad llegó al minuto 33, cuando Pedro Aquino abrió el marcador con un gran cabezazo tras un tiro de esquina. Sin embargo, el gol también estuvo marcado por la complicidad de Álvaro Villete, quien no logró despejar de forma efectiva el balón, facilitando la anotación para los ‘íntimos’.

El error del arquero visitante parecía haber dejado tocado al plantel de Comerciantes Unidos, que intentó recomponerse con jugadas de contragolpe, pero la defensa local se mostró firme y bien organizada. Alianza, por su parte, mantuvo la presión y continuó dominando la posesión del balón.

Ya en la segunda mitad, al minuto 59, Villete volvió a ser protagonista de un episodio desafortunado. Kevin Quevedo recibió el balón dentro del área rival y, sin dudar, realizó un disparo fuerte que el arquero intentó detener, pero el balón se le escapó de las manos, permitiendo que el atacante anote el 2-0 y amplíe la ventaja de Alianza Lima, que manejó el resto del juego con tranquilidad.

Kevin Quevedo y su celebración de gol en Alianza Lima vs Comerciantes Unidos en Matute. Crédito: Liga 1

Tras la anotación, el extremo celebró con una mezcla de euforia y emoción en el estadio Alejandro Villanueva. Gritó mirando al cielo y no pudo contener las lágrimas, mientras era ovacionado por la hinchada ‘blanquiazul’. Sus compañeros no tardaron en acercarse para abrazarlo y felicitarlo por sumar un nuevo gol en su cuenta personal con el cuadro ‘íntimo’.

Una goleada clave antes de viajar a Chile

Alianza Lima consiguió una goleada revitalizante en Matute, al imponerte con un categórico 4-0 ante Comerciantes Unidos en Matute. Además de Aquino y Quevedo, también marcaron Gaspar Gentile y Pablo Ceppelini para sellar la victoria. Este resultado no solo le permite al equipo ‘blanquiazul’ sumar tres puntos importantes en el Torneo Clausura, sino también fortalecer el ánimo del plantel en un momento clave de la temporada.

El cuadro dirigido por Néstor Gorosito ahora centra su atención en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde enfrentará a Universidad de Chile. El choque está programado para este jueves 25 de septiembre y tendrá lugar en la ciudad de Coquimbo, tras el empate sin goles en la ida disputada en capital peruana.

Hay que tener en cuenta que el partido se jugará a puertas cerradas, debido a una sanción impuesta por la Conmebol al club chileno, como castigo por los incidentes violentos ocurridos en su serie previa ante Independiente en Avellaneda. En ese contexto, Alianza buscará aprovechar la ausencia de público local para dar el golpe en condición de visitante y sellar su pase a las semifinales.

Aunque el equipo ‘íntimo’ aún no alcanza la regularidad deseada en el campeonato local, viene mostrando una imagen más sólida en el plano internacional. Con la confianza en alza tras la goleada y varias piezas recuperadas, los ‘blanquiazules’ viajarán con la ilusión de seguir haciendo historia en el torneo de la Conmebol.