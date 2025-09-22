Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX

Grupo de jóvenes sustrajo paquetes de agua de la visita y daño el monitor del VAR al robar el cable de transmisión de imágenes. | VIDEO: L1MAX

Un incidente inusual marcó la décima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 durante el enfrentamiento entre Ayacucho FC y Alianza Atlético en el estadio Campeones del 36, situado en la ciudad de Piura. Durante la transmisión televisiva, comunicadores de L1MAX reportaron que un grupo de jóvenes logró ingresar a la zona del banquillo de suplentes en pleno desarrollo del segundo tiempo del partido con el propósito de sustraer directamente pertenencias de utilería, causando alarma entre el equipo visitante.

La Policía Nacional del Perú y el cuarto árbitro intervinieron inmediatamente tras el acto delictivo, supervisando la zona para constatar el robo mientras continuaba el partido. Las primeras informaciones, propaladas por el propio canal del fútbol peruano, indicaron la participación de seis jóvenes, quienes, presumiblemente estando en las graderías, también intentaron apoderarse ilícitamente de objetos personales localizados en los vestuarios del equipo visitante.

Al concluir el encuentro, la reportera Juana Acevedo, ubicada en el lugar de los hechos brindó detalles adicionales en su cuenta oficial de X (antes Twitter), informando que los vándalos intentaron “quitarle los chimpunes” a los jugadores de Ayacucho FC. Ante la imposibilidad de lograr este objetivo, terminaron llevándose los paquetes de agua destinados al plantel visitante.

El incidente también tuvo repercusiones en el área tecnológica del encuentro. El monitor del Sistema de Arbitraje (VAR), siempre bajo la información de la reportera de L1MAX, sufrió daños debido al hurto del cable HDMI, lo que imposibilitó al árbitro revisar jugadas polémicas en la etapa complementaria.

