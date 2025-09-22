Perú Deportes

Delincuentes robaron utilería de Ayacucho FC en pleno partido ante Alianza Atlético y así reaccionaron los periodistas de L1MAX

No bien inició el segundo tiempo del partido, desarrollado en el estadio Campeones del 36, seis jóvenes irrumpieron el escenario para despojar objetos de utilería de la banca visitante

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Grupo de jóvenes sustrajo paquetes de agua de la visita y daño el monitor del VAR al robar el cable de transmisión de imágenes. | VIDEO: L1MAX

Un incidente inusual marcó la décima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 durante el enfrentamiento entre Ayacucho FC y Alianza Atlético en el estadio Campeones del 36, situado en la ciudad de Piura. Durante la transmisión televisiva, comunicadores de L1MAX reportaron que un grupo de jóvenes logró ingresar a la zona del banquillo de suplentes en pleno desarrollo del segundo tiempo del partido con el propósito de sustraer directamente pertenencias de utilería, causando alarma entre el equipo visitante.

La Policía Nacional del Perú y el cuarto árbitro intervinieron inmediatamente tras el acto delictivo, supervisando la zona para constatar el robo mientras continuaba el partido. Las primeras informaciones, propaladas por el propio canal del fútbol peruano, indicaron la participación de seis jóvenes, quienes, presumiblemente estando en las graderías, también intentaron apoderarse ilícitamente de objetos personales localizados en los vestuarios del equipo visitante.

Alianza Atlético se deshizo con
Alianza Atlético se deshizo con facilidad de Ayacucho FC. - Crédito: Difusión

Al concluir el encuentro, la reportera Juana Acevedo, ubicada en el lugar de los hechos brindó detalles adicionales en su cuenta oficial de X (antes Twitter), informando que los vándalos intentaron “quitarle los chimpunes” a los jugadores de Ayacucho FC. Ante la imposibilidad de lograr este objetivo, terminaron llevándose los paquetes de agua destinados al plantel visitante.

El incidente también tuvo repercusiones en el área tecnológica del encuentro. El monitor del Sistema de Arbitraje (VAR), siempre bajo la información de la reportera de L1MAX, sufrió daños debido al hurto del cable HDMI, lo que imposibilitó al árbitro revisar jugadas polémicas en la etapa complementaria.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

Temas Relacionados

Alianza AtléticoLiga 1Ayacucho FCperu-deportes

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario y Alianza Lima ganaron sus partidos. Mientras que Sporting Cristal no pudo con Juan Pablo II. Cusco FC, por su lado, juega este lunes un choque clave. Así va la pelea por el título

Tabla de posiciones de la

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

A ‘Nobby’ le ha caído una retahíla de ataques en su país por el esperpéntico arranque con los ‘halcones’ en la Copa Asiática U23. “Es una pena, porque debe haber mesura”, externó

Nolberto Solano pide mesura ante

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′

Peter Gaydarov ha destacado la “excepcional calidad” del prometedor mediocentro peruano en la UEFA Youth League, donde acumula cinco goles y una asistencia en seis presentaciones totales

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr.

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose con su mejor versión: victoria clave en Argentina para escalar en el ranking

El tenista peruano está mostrando un gran nivel en el Challenger de Buenos Aires, donde logró avanzar al cuadro principal tras superar con éxito a dos adversarios en la fase de clasificación

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose

Pedro García lanzó ‘misil’ contra Renato Tapia por indirecta tras elección de Manuel Barreto como DT de Perú: “No puedes vivir de Rusia 2018″

El periodista deportivo cuestionó al ‘Cabezón’, que lanzó un polémico tuit en relación a la designación de la ‘Muñeca’ como técnico interino de la ‘bicolor’

Pedro García lanzó ‘misil’ contra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga anuncia reconciliación con MTC, pero César Sandoval indica que no cambiará de opinión técnica

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

Dina Boluarte afirma, en EE.UU., que Perú la recibió de “manera brutal” y que “mafias corruptas” financiaron protestas de 2022

“Si soy fiscal de la Nación, saco a Rafael Vela y José Domingo Pérez en el acto”: La promesa de Tomás Gálvez contra fiscales Lava Jato

‘Ineficiente’ y ‘culpable’: Juan José Santiváñez es rechazado por peruanos por su gestión en el Minjus e investigaciones en su contra

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello es presentada

María Pía Copello es presentada como la Reina del TikTok en Telemundo: de la pantalla chica al estrellato en redes

Yahaira Plasencia le da su apoyo a Paula Arias tras acusaciones de deuda de Daniela Darcourt, Kate Candela y Angie Chávez

Néstor Villanueva afirma que su matrimonio con Florcita Polo se rompió por culpa de su perro

Rafael Cardozo reacciona al compromiso de Carol Reali y confiesa: “Cuando yo le pedí, no estábamos bien”

El Valor de la Verdad: Néstor Villanueva se llevó 20 mil soles tras confesar que ha llorado por sus hijos

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Nolberto Solano pide mesura ante fuertes críticas en Perú por su mal inicio como entrenador en Pakistán: “A mi nadie me va a desanimar”

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose con su mejor versión: victoria clave en Argentina para escalar en el ranking

Pedro García lanzó ‘misil’ contra Renato Tapia por indirecta tras elección de Manuel Barreto como DT de Perú: “No puedes vivir de Rusia 2018″